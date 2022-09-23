59% 質押 ETH 由四家供應商控制

對於 Ethereum 投資者來說，好消息是合併順利進行了，沒有出現任何問題。Ethereum 現在是一個持有量證明（Proof-of-Stake）區塊鏈，這意味著能源消耗降低了 99.95%。

但這並不是所有的樂趣和重點所在。中心化問題是一個被廣泛討論的問題，當你跳到鏈上並查看統計數據時，就會發現它是一個相當大的問題。

用基本的術語來解釋這個問題，為了成為 Ethereum 網絡上的驗證者，在合併將區塊鏈轉移到持有量證明（Proof-of-Stake）後，采礦遭到了淘汰，一名投資者需要至少持有 32 個 ETH。

這顯然是一個巨大的變化——在撰寫本文時其價值為 42,000 美元——因此對於大多數投資者來說是不可能的。事實上，如下的鏈上數據顯示，在 8600 萬個非零錢包中，只有 122,000 個錢包持有超過 32 個 ETH 。

那麼，再來說說質押池。

在將自己的資金鎖定給第三方時，投資者可以將盡可能少的 ETH 加入礦池，由第三方收集資金充當驗證者。想想看，這就像是購買一家公司的股權——你並不擁有整個公司，但你可以獲得一定比例的利潤。

唯一的問題是，這些第三方控制了大量的網絡。

事實上，我們單看四個最大的質押池就可以看出問題所在。在目前質押的 1370 萬個 ETH 中，420 萬個來自 Lido，190 萬個來自 Coinbase，110 萬個來自 Kraken，90 萬個來自 Binance。僅僅這四家供應商就佔總價值的 59%。

這些數據簡單地解釋了為什麼有些人擔心合併到持有量證明會導致 Ethereum 網絡更加中心化。因為事實上，它確實如此——而且上述數字讓人難以反駁。

試想一下，如果上述供應商之一突然停止履行他們的質押職責，無論出於何種原因，屆時會發生什麼。也許是由於公司的某種醜聞，或者監管方面的原因（想想 Tornado Cash）或任何其他不可預測的事件。

這些供應商匯集了如此多的質押 ETH，具有巨大的價值——也是整個 Ethereum 區塊鏈關鍵、核心的風險來源。