2023 年最值得投資的 7 款邊玩邊賺加密貨幣遊戲

在最近的一份報告中, DappRadar 表示 ,僅在 2022 年第三季度,邊玩邊賺遊戲和元宇宙遊戲就籌集了 13 億美元。這伴隨著近一百萬個與這些遊戲互動的每日活躍錢包。這些數字表明,即使從一開始,邊玩邊賺遊戲就一直在提供不容錯過的絕佳投資機會。

如果您想知道從哪裡開始投資邊玩邊賺遊戲,我們已經為您準備好了。在本文中,我們將為您分析七款最值得投資的加密貨幣遊戲,以早日參與到遊戲革命。接下來,我們來看一下吧。

1. Metacade(MCADE)——最佳邊玩邊賺投資

Metacade 是為未來的邊玩邊賺(P2E)遊戲而構建的社區中心。它本身不是遊戲,而是 Web3 的最終目的地,可讓您找到最新的邊玩邊賺遊戲、與志同道合的遊戲玩家聯繫以及學習最大化您的邊玩邊賺遊戲收入的最佳方法。

Metacade 的核心理念是幫助玩家充分利用 P2E 遊戲。這就是為什麼您會發現來自行業專家的評論、遊戲排行榜和創意,它們可以幫助任何人,無論他們的遊戲背景如何,都能在這個令人難以置信的光明行業中站穩腳跟。但也許最重要的是,Metacade 希望幫助玩家在他們玩的遊戲中擁有直接的發言權。

為了鼓勵有經驗的邊玩邊賺遊戲玩家與新玩家分享自己的知識,Metacade 對那些發布評論、創意和其他內容的玩家提供原生 MCADE 代幣作為獎勵,以表彰他們的貢獻。但即使您是邊玩邊賺領域的菜鳥,您仍然可以通過分享您對一直在玩的新遊戲的想法來賺錢。

Metacade 提供多種方式來增加您的遊戲收入,而不僅僅是通過共享內容和學習最佳實踐。在該平台上,您會找到抽獎和錦標賽,讓您與其他 Metacade 玩家較量您的技能,從而有機會贏取大獎。如果您迫不及待地想開始玩最新的邊玩邊賺遊戲,那麼您還可以通過為 Metacade 的開發者社區測試新遊戲來獲得 MCADE 代幣。

到 2024 年,您甚至可以通過 Metacade 的求職板找到遊戲行業的長期工作。在這裡,您會發現處於邊玩邊賺遊戲最前沿的遊戲工作室的兼職測試員角色、實習機會和帶薪職位。

一旦 Metacade 成為一個繁榮的社區,負責市場上一些最好的邊玩邊賺遊戲,核心團隊將退後一步,讓社區通過形成一個 去中心化自治社區(DAO) 來掌控局面。從這裡開始,每個關鍵決定,如新功能、合作夥伴關係和領導職位,都將由 MCADE 持有者投票決定,在此過程中,Metacade 將成為世界上首個由社區擁有的虛擬遊戲中心。

Metacade 的理念是成為一切邊玩邊賺遊戲、社區所有權和眾包遊戲開發的第一目的地,它有望在邊玩邊賺領域佔據主導地位。如果您希望早日參與到遊戲革命,那麼 MCADE 就是最值得購買的邊玩邊賺加密貨幣的第一名。

2. Axie Infinity(AXS & SLP)——團隊戰鬥風格遊戲

Axie Infinity 是當今市場上最受認可的邊玩邊賺遊戲之一。Axie Infinity 是一款基於 Ethereum 區塊鏈的 Pokémon 類游戲。玩家組建了一個由三名 Axies 組成的團隊,用於與其他玩家進行戰鬥,以獲得贏得 Smooth Love Potion(SLP)和 Axie Infinity Shards(AXS)代幣的機會,這些代幣可以以法定貨幣進行出售。您還可以通過完成任務、在冒險模式中擊敗 AI 敵人以及耕種關鍵資源來賺錢。

Axies 作為 NFT 存儲在區塊鏈上,可以在 Axie Infinity Marketplace 上進行買賣。今天,您會發現 Axies 從最基本的幾美元到最稀有的數十萬美元不等。玩家可以利用自己的 Axies 的獨特特性來培育具有稀有特性的新 Axies,從而使它們能夠出售以獲利。

自 2021 年人氣飆升以來,Axie Infinity 一直是最受歡迎的邊玩邊賺遊戲之一,仍然吸引著數十萬名月度玩家每天交易數百萬美元。該遊戲的治理代幣和主要投資工具 AXS,是我們最值得投資的邊玩邊賺加密貨幣的第二選擇。

3. The Sandbox(SAND)

The Sandbox 是一個 3D 虛擬世界,允許玩家隨心所欲地構建,就像真正的沙盒一樣。The Sandbox 被分成數千塊數字土地,以 LAND NFT 為代表。用戶使用 SAND 代幣在 The Sandbox Marketplace 上購買 LAND 和其他遊戲內資產。然後,該 LAND 用於構建可貨幣化的遊戲、體驗和社交中心,供 The Sandbox 社區的其他成員進行互動。

如果用戶想要創建自己獨特的對象,他們可以使用 VoxEdit ,這是一個用於設計藝術、汽車、可穿戴設備、角色、怪物等的工具。生成的項目可以在市場上出售以獲取利潤或用於 Game Maker ,即 The Sandbox 的即裝即用遊戲設計解決方案。

The Sandbox 中提供了數十種身臨其境的體驗,例如 Hell’s Gate、vEmpire 和 Xalya Sanctuary,它們都是使用 VoxEdit 和 Game Maker 構建的。出於這個原因,SAND 是我們最值得投資的邊玩邊賺加密貨幣的第三個選擇。

4. Splinterlands(SPS & DEC)——基於卡牌的戰鬥和牌組構建

Splinterlands 是一款集換式卡牌遊戲,可以看作是區塊鏈版本的 Magic: The Gathering。每張卡牌都作為 NFT 擁有,並用作更大牌組的一部分,與其他玩家進行正面交鋒。如果您贏得了足夠多的比賽,您就可以在您的排名排行榜上名列前茅,贏取卡牌包,這些卡牌可以升級、出售,甚至可以租給其他玩家。

您還可以通過完成任務和贏得比賽來獲得 Dark Energy Crystals(DEC),這是遊戲的本地貨幣,用於購買新卡。這些卡片中的一些最稀有和最強大的卡牌可以賣到數千美元。 Splinterlands 還使用 Splintershards(SPS)代幣,這是一種治理代幣,玩家可以使用該代幣對即將到來的遊戲變更進行投票。

僅在過去一周,Splinterlands 就有超過 30 萬活躍玩家 ( DappRadar ),是最佳邊玩邊賺遊戲之一,它的 SPS 代幣是我們最值得投資的邊玩邊賺加密貨幣的第四選擇。

5. Alien Worlds(TLM)——探索太空的範圍

Alien Worlds 是一款基於區塊鏈的太空遊戲。該遊戲的主要目標是完成任務、與其他玩家戰鬥以及開發遊戲內土地的同時開採 Trillium(TLM)。這片土地位於遊戲的七個行星上,您可以自行開採或出租給其他人開採。每個星球都有自己的 DAO,TLM 代幣的持有者可以在每週選舉、國庫分配和其他影響星球未來的決策中投票。

挖礦時,您還有機會贏得遊戲的 NFT,例如工具、武器或小兵,可用於在遊戲中取得成功或在市場上出售。玩家還可以通過在一段時間內質押自己的 TLM 來賺取這些 NFT。鎖倉時間越長,NFT 獎勵越稀有。

根據 DappRadar 的數據,Alien Worlds 是市場上最受歡迎的邊玩邊賺遊戲,在過去一個月吸引了約 65 萬活躍玩家。隨著遊戲繼續佔據主導地位,我們可能會看到 TLM 的價格大幅上漲。這促使我們將它排在第五位,作為最值得投資的邊玩邊賺加密貨幣之一。

6. CryptoBlades(SKIL)——突襲和排名

CryptoBlades 是一款邊玩邊賺遊戲,它將傳統的 RPG 遊戲玩法與加密貨幣元素融為一體。遊戲背景是在一個神秘的土地上,目的是與其他玩家戰鬥,贏得 SKILL 代幣,並升級您的武器以攀登等級。每個角色都有一套屬性,例如耐力和力量,這讓他們有更好的機會贏得決鬥,但您也可以購買或鍛造新的武器 NFT 來給自己一個戰鬥的機會。

與許多其他 RPG 遊戲一樣,您也可以與其他玩家組隊進行突襲。突襲是打倒遊戲首領之一的任務,您的集體等級越高,就越難獲勝。然而,這也意味著您獲得重要戰利品的機會增加了。您也可以完成任務來提升您的排名,從而增加您玩遊戲時獲得的 SKILL 獎勵。

CryptoBlades 是領先的邊玩邊賺 RPG 遊戲之一,而 SKILL 是我們最值得投資的邊玩邊賺加密貨幣的第六選擇。

7. Gods Unchained(GODS)—— NFT 卡牌對戰

Gods Unchained 是另一款回合制的邊玩邊賺集換式紙牌遊戲。每張卡都作為 NFT 存儲在 Ethereum 區塊鏈上,這意味著它可以使用 GODS 代幣在遊戲市場上買賣。卡片具有廣泛的不同屬性,使它們更加稀有,一次可以賣到數千美元。

新玩家一開始會獲得 140 張卡牌,通過贏得戰鬥和攀登排行榜,可以構建強大的卡牌組來對抗更高等級的玩家。他們還可以贏得 Flux,這是一種不可交易的遊戲內貨幣,與 GODS 不同。Flux 用於鍛造新卡並改進現有卡,這些卡可用於升級您的卡牌組或出售以獲得可觀的利潤。

與 Splinterlands 一樣,Gods Unchained 通過改進集換式卡牌遊戲類型獲得了忠實的粉絲群。隨著數字所有權的加入,Gods Unchained 作為該類型的主要遊戲之一迅速取得成功。因此,GODS 是我們最值得投資的邊玩邊賺加密貨幣的第七選擇。

最佳整體邊玩邊賺加密貨幣項目:Metacade(MCADE)

這份名單上有許多優秀的遊戲,這些遊戲多年來可能會做得很好。Axie Infinity 和 The Sandbox 等遊戲已經證明,它們可以通過創新的遊戲機制吸引大量人群,而 Splinterlands 和 Gods Unchained 等遊戲則表明,用新技術改進舊格式可以產生令人難以置信的結果。

還有一些遊戲可能會因為各種各樣的原因而面臨失寵的風險。這就是為什麼沒有其他項目可以超越 Metacade。Metacade 只依賴於遊戲的整體增長來獲得成功,而不是任何一款遊戲的表現。隨著舊遊戲的消失和新遊戲加入這個快速發展的行業,Metacade 將成為這一切的中心。

當您考慮到這一點時,根據 Crypto.com 的數據,到 2025 年,邊玩邊賺遊戲預計將以傳統遊戲的 10 倍的速度增長,隨著 Metacade 受歡迎程度的飆升,Metacade 處於在未來幾年實現巨大收益的完美位置,沒有比現在更好的購買時機了。

Metacade 預售仍處於第一階段,您只需 1 美元即可獲得 125 個 MCADE 代幣。與第 8 階段相比,您花 1 美元只能獲得 50 個 MCADE 代幣。如果您想在 Metacade 上獲得兩倍以上的長期回報,那麼請考慮您是否應該成為這個出色項目的最早投資者之一。它或許就是您最值得投資的最佳邊玩邊賺加密貨幣之一。