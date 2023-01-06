Bitcoin 百萬富翁比一年前減少 73%，因為加密貨幣在嚴酷的 2022 年損失高達 2 萬億美元

關鍵要點

進入 2022 年，加密貨幣行業價值接近 3 萬億美元，現在為 8000 億美元

2022 年後 Bitcoin 百萬富翁減少了 73%

Bitcoin 已從接近 69,000 美元的歷史高位回落 75%

25% 的 Bitcoin 供應量在年初處於虧損狀態，現在已經超過 50%

隨著進入門檻越來越低，持有超過 1 個 BTC 的投資者數量躍升了 20%

曾幾何時，加密貨幣市場價值 3 萬億美元。準確地說，這是在 2021 年 11 月，當時 Bitcoin 的交易價格創下了接近 69,000 美元的歷史新高。

但隨之而來的 2022 年，由於 COVID 而引起的印鈔、烏克蘭戰爭和供應鏈問題引發了通貨膨脹，這意味著全球央行被迫加息以遏制不斷上升的生活成本危機。

隨著廉價流動性從低端市場撤出，Bitcoin ——以及整個加密貨幣——感受到了壓力。我們已經看到前 10 大加密貨幣崩盤，其中一個 頂級交易所 被揭露是不靠譜項目，以及許多其他破產和醜聞。

損失已超過 2 萬億美元，截至撰寫本文時，Bitcoin 的市值已經縮水了四分之三，交易價格為 16,800 美元。

Bitcoin 百萬富翁

從 bitinfocharts.com 的鏈上數據來看，Bitcoin 百萬富翁已經像蒼蠅一樣減少了。進入 2022 年，有 90,000 個地址包含價值超過一百萬美元的 Bitcoin。今天，這個數字為 24,000 個——相當於下降了 73%。

“從 Bitcoin 價格圖表來看，鏈上數據總結了一個顯而易見的事實——派對已經結束，投資者不再夢想著因為持有 Bitcoin 而退休，至少在不久的將來不可以！近四分之三的 Bitcoin 百萬富翁失去了他們的富翁身份，這也許是總結 2022 年對投資者來說有多糟糕的最好數據。”CoinJournal 董事 Max Coupland 說。

2022 年供應損失百分比翻倍

Bitcoin 在 2022 年之前的回報是驚人的。因此，大部分供應都處於盈利狀態，只有 25% 的供應進入年內虧損。到了年底，這一比例翻了一番，達到 50% 以上——考慮到 Bitcoin 是過去十年世界上表現最好的資產類別，這又是一個驚人的統計數據。

持有大於 1 個 BTC 的地址

另一方面，由於 Bitcoin 與去年相比如此便宜，包含一個或更多 Bitcoin 的地址數量——眾所周知的“完整硬幣持有者”——處於歷史最高水平，即使這些地址中包含的美元價值也是一路走低。

進入 2022 年，持有超過 1 個 BTC 的地址超過 814,000 個。到年底，這個數字超過了 978,000 個，增長了 20%。

從下圖放大 2022 年可以看出，當 Bitcoin 在 2022 年的三大醜聞—— Luna 的死亡螺旋、Celsius 的破產和 FTX 的欺詐行為曝光後，出現了顯著的下跌。

情緒低迷與下跌價格相匹配

也許 2022 年出現的最大問題與這些醜聞有關。加密貨幣的聲譽受到重創，最引人注目的是 FTX 令人震驚的垮台和前首席執行官 Sam Bankman-Fried 的不光彩事件。

根據 CNBC 截至 2022 年 11 月的一項調查，現在只有 8% 的美國人對加密貨幣持積極看法。

當然，加密貨幣投資者之前也經歷過類似的百分比下降，只是市場反彈了。但這一次，加密貨幣在其歷史上首次與更廣泛經濟的回調作鬥爭。

直到現在，它一直處於零（或負）利率和熱錢印鈔機的環境下。現在，我們已經過渡到一個新環境，加密貨幣投資者正在感受到痛苦。他們希望 2023 年能夠重振旗鼓，並開始修復這個受傷的資產類別的聲譽。

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研究方法

地址數據來源於鏈上。價格數據來源於 Yahoo Finance。