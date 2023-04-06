在預售活動中籌集了 1635 萬美元後，Metacade 宣佈在 Bitmart 交易所首次亮相

隨著 Web3 技術在各行業的加速採用，遊戲行業已成為擁抱範式轉變的領跑者，展現出巨大的創新和增長潛力。Metacade 是一個非常有前途的 GameFi 項目，憑藉其獨特的邊玩邊賺（P2E）生態系統和對遊戲未來的引人注目的願景，吸引了那些希望投資加密貨幣的人的注意力。憑藉圍繞該項目的熱情浪潮，Metacade 在其預售活動中成功籌集了 1635 萬美元，展示了其新興社區的信心和支持。

Metacade 宣佈即將在著名的 Bitmart 交易所首次亮相，這進一步激發了人們對這個高潛力項目的熱情。這一發展不僅凸顯了人們對 Metacade 作為可靠投資選擇的興趣日益增長，而且標誌著該項目成為快速發展的 GameFi 和 Web3 技術世界中有影響力的參與者的重要里程碑。

MCADE 今年的價格會大幅上漲嗎？

隨著圍繞 GameFi 領域的樂觀情緒持續增長，Metacade 項目引起了專家們的注意，他們急於評估 MCADE 能否在 2023 年底和來年達到 0.90 美元至 1.20 美元之間的重要價格區間。

Metacade 多樣化的遊戲體驗使其在確定其潛在市值方面具有競爭優勢，其龐大的潛在市場總量表明，隨著該平台於今年晚些時候開始上線，該平台的用戶群可能會呈指數級增長。

該平台對用戶保留的一系列激勵措施——尤其是非遊戲活動——以及其在強大的獎勵系統支持下不斷改善的用戶體驗表明，在不久的將來，對效用性代幣 MCADE 的需求可能會急劇增加。這將其置於 GameFi 的核心位置，並可能因此為投資者帶來巨額回報。

要使 MCADE 的價值達到 0.90 美元到 1.20 美元之間，市值必須在 18 億美元到 24 億美元之間。考慮到誘人的代幣經濟學和為機構投資者提供清晰度（允許他們更積極地進入加密貨幣市場）的法規的出現，許多專家認為，到 2023 年底達到這個價格範圍是完全合理的。

隨著 Metacade 在著名的 Bitmart 交易所上的首次亮相，該項目看起來也將獲得更大的知名度，並吸引更多希望投資加密貨幣的人。鑑於該項目在蓬勃發展的 GameFi 領域的巨大潛力，到 2023 年底達到其目標範圍內的價格似乎是可以實現的，這使得 Metacade 對於那些希望利用快速發展的 GameFi 世界的人來說是一個令人興奮的投資機會。

什麼是 Metacade？

Metacade 將通過創建現有最廣泛的邊玩邊賺（P2E）遊樂中心來顛覆遊戲行業，並將自己定位為快速增長的 GameFi 領域的關鍵參與者。Metacade 的 雄心勃勃的計畫 吸引了遊戲玩家和整個行業的關注，這要歸功於其創新的獎勵系統，該系統允許用戶不僅通過玩遊戲而且通過各種方式為平台做出貢獻，例如分享創意或撰寫遊戲評論來賺取收入.

該項目的原生代幣 MCADE 可能為投資者提供重要機會，因為其在平台內的廣泛效用性，加上其有限的供應和有吸引力的預售價格，促成了在很短的時間內籌集到令人印象深刻的 1635 萬美元。

MCADE 如何運作？

MCADE 是 Metacade 生態系統的原生代幣，是平台各種功能背後的驅動力，包括獎勵系統和促進整個平台的價值交換——例如參加錦標賽或購買遊戲內物品。隨著越來越多的用戶加入該平台，這種高水準的效用性確保了對代幣的持續需求，從而產生大量需求並可能推動其價值上升。

除了效用性之外，MCADE 還為代幣持有者提供質押選項，使他們能夠通過穩定幣獎勵賺取被動收入。這種方法不僅為投資者提供了一種產生投資回報的方式，而且不會對 MCADE 的流通供應構成風險，因為獎勵是以穩定幣形式發行的，反映了該項目致力於創建一個可持續且對投資者友好的生態系統。

MCADE 是一項不錯的投資嗎？

隨著 Metacade 令人難以置信的旅程繼續展開，它最近在預售活動中成功籌集了 1635 萬美元，並宣佈即將在著名的 Bitmart 交易所首次亮相，這證明了這個 GameFi 項目的巨大潛力。憑藉創新的 P2E 生態系統和對遊戲未來的強烈願景，Metacade 處於有利地位，可以在快速發展的 Web3 技術和去中心化遊戲世界中產生重大影響。

Metacade 作為一個有前途的投資機會所帶來的的興奮和熱情是顯而易見的，它在 Bitmart 交易所的上市有望進一步提高其在散戶和機構投資者眼中的知名度和可信度。隨著 GameFi 領域的不斷擴張和成熟，Metacade 將游戲、區塊鏈和 Web3 技術融合在一起的獨特方法，有可能在未來幾年重塑遊戲格局。

Metacade 項目證明了 Web3 技術時代創新和協作的力量。Metacade 在 Bitmart 交易所上首次亮相，開啟了激動人心的新篇章，無疑是一個值得密切關注的項目，它為投資者提供了一個難得的機會，讓他們參與到遊戲行業的開創性運動中，從而帶來巨大的利潤。