ACH/USD 在一個交易日內上漲了 50%

下降楔形形態支持看漲情況

假突破的風險依然存在

加密貨幣市場遭受了 FTX 醜聞的打擊，因為投資者鑒於該行業的另一場騙局而逃離。但是，儘管有許多關於該行業將失敗的預測，但最近的價格走勢對投機者來說是鼓舞人心的。

以 Alchemy Pay（ACH）為例。它是昨天領先的加密貨幣，兌美元匯率上漲了約 50%。

Alchemy Pay 是世界上首個連接法定貨幣和加密貨幣經濟的支付網關解決方案的先驅。簡而言之，它旨在在加密貨幣世界和法定世界之間架起一座橋樑。

流通量為 49 億，該加密貨幣的最大供應量將達到 100 億。按照目前的市價計算，Alchemy Pay 的市值接近 6000 萬美元，每天的交易量超過 1800 億個。

ACH/USD 圖表源自 TradingView

下降楔形指向更多上行空間，但對假突破的擔憂依然存在

直到最近，ACH/USD 的交易基調依然沉重——就像整個加密貨幣市場一樣。但最近 Bitcoin 和其他主要加密貨幣的反彈，導致小幣種競價。

因此，價格走勢突破了下降楔形形態。這種的形態預示著反轉；大多數時候，市場會回撤該形態的一半以上距離。

但是，這並不意味著市場不能再創新低。

因此，任何多頭交易都應在下降楔形的最低點設定止損單，而止盈單應設定在市場走低行進距離的一半左右。也就是說，0.035 應該是比較合適的。

令人擔憂的是，昨天的反彈可能是再一次的假突破。快速回想一下過去發生的事情，就會發現類似的突破不過是假突破，結果是隨著市場反轉並創下新低。

總而言之，如果近期的低點能守住，ACH/USD 具有更大的上行潛力。