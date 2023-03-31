AltSignals 的 ASI 代幣承諾提供實時交易信號，為投資者提供優勢。這會是 2023 年最佳加密貨幣新項目嗎？

AltSignals 最近推出了其 ASI 代幣，這是一種改變遊戲規則的加密貨幣，承諾通過人工智慧驅動的交易信號説明投資者在市場上找到他們的優勢。但 ASI 的創新方法能否使其成為 2023 年最佳加密貨幣新人之一？繼續閱讀，發現為什麼許多人似乎這樣認為。

什麼是 AltSignals（ASI）？

AltSignals 是一家備受推崇的交易信號供應商，自 2017 年開始運營。它以向超過 50,000 名免費訂閱者和 1,400 名 VIP 會員提供一流的交易信號而自豪，發送超過 1,500 個交易信號，平均獲勝率為 64%。這一切都是通過其專有的 AltAlgo™ 指標實現的，該指標掃描加密貨幣、外匯和股票市場，識別實時機會，幫助投資者和交易者找到自己的優勢。

那麼 AltSignals 的回報是什麼樣的呢？僅在今年 1 月和 2 月，其 Binance 合約交易信號在 23 筆交易中的回報率就達到了令人難以置信的 4,643%，平均成功率達到了 91%！這些結果得到了該平台的 Trustpilot 評分的支持——在近 500 條正面評論中評分為 4.9/5。

除了卓越的 AltAlgo™ 算法外，AltSignals 還擁有一支專業交易員團隊，他們使用一套全面的分析技能來確認交易信號。現在，該團隊正在引入 ASI 代幣，將自己的平台提升到一個新的高度，旨在徹底改變交易信號遊戲，並有可能成為 2023 年最佳加密貨幣新項目之一。

什麼是 ASI 代幣？

ASI 代幣是一種創新的加密貨幣，旨在支持 AltSignals 開創性的 ActualizeAI 算法的開發和採用。作為 AltSignals 生態系統的重要組成部分，ASI 代幣為投資者提供了訪問最先進的人工智能交易信號的獨家途徑，使他們能夠保持領先於市場並實現利潤最大化。

ActualizeAI 將使用人工智能技術的最新進展，如機器學習、自然語言處理、預測建模、情感分析等。這將允許交易信號過程完全自動化，並通過人工智能的力量得到增強，以提供市場上一些最準確的信號。AltSignals 的最終目標是在其所有交易信號中實現 80% 以上的平均獲勝率。

投資 ASI 代幣還可以進入 AI Members Club，這是一個獨特的團體，代幣持有者可以在其中積極參與產品測試、貢獻想法，並儘早獲得公開展示的機會。作為對 ActualizeAI 算法開發做出貢獻的回報，用戶可以獲得額外的 ASI 代幣。這種協作、激勵的方法允許不斷改進 AltSignals 生態系統，確保其持續發展和成功。

通過擁有更多 ASI 代幣，投資者能夠訪問 AI 生態系統的更多高級功能。雖然細節尚未確定，但 AltSignals 表示將使用 ActualizeAI 的情緒分析功能，在預售機會爆發前識別它們，讓用戶儘早參與最佳加密貨幣項目，以獲得可能改變生活的收益。

還有其他令人興奮的好處，例如交易錦標賽，用戶可以在其中測試自己的技能，有機會贏得大獎和頂級交易員的認可，還有機會使用 ASI 代幣參與平台的去中心化決策過程。最後，ASI 代幣有一個通貨緊縮模型，由旨在促進長期價格升值的 3-5 年回購和銷毀計劃支持。

ASI 代幣的潛力

ASI 的潛力在於它能夠為交易者提供無與倫比的訪問權限和對最佳交易機會的實時洞察力，所有這些都是通過先進的 ActualizeAI 算法實現的。此外，由於 ActualizeAI 的目標是 80% 以上的勝率，AltSignals 有望成為交易信號領域的領先者。因此，ASI 代幣的早期採用者將從真正鼓舞人心的信號和代幣的潛在價格升值中受益。

目前，AltSignals 正在迅速獲得認可，成為今年最佳加密貨幣新來者之一。雖然它將以每個代幣 0.02274 美元的價格完成正在進行的預售，但許多人預測，它到 2023 年底 ASI 的價值可能會更高。隨著年底的臨近，一些 ASI 代幣的預測已定為 0.50 美元，這可能為投資者帶來幾乎 2,100%！

不要錯過 AltSignals 和 ASI

總之， AltSignals 將自己定位為今年最佳加密貨幣新來者之一。隨著有關 AltSignals 計畫更多資訊的出現，該平台似乎越來越有可能顛覆交易信號市場，為投資者提供難得的機會，從增強的交易洞察力和 ASI 價格升值中獲利。

由於 ASI 預售仍以每個代幣 0.012 美元的價格出售，現在是在 ASI 火速上漲之前買入的理想時機。不要錯過這個難得的機會——儘早買入以確保您在 2023 年最佳加密貨幣新項目之一佔有一席之地。