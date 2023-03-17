AltSignals 承諾為其新的 ASI 代幣預售提供低風險和高回報。好得令人難以置信？

最近被許多人視為低風險和潛在高回報的預售引起了全球加密貨幣投資者的關注。AltSignals ASI 預售正在進行中，在本文中，您將了解什麼是 AltSignals、為什麼投資者對 ASI 代幣感到興奮，以及它的低風險和高回報承諾是否好得令人難以置信。

什麼是 AltSignals？

AltSignals 是市場上歷史最悠久、最受尊敬的加密貨幣信號供應商之一。該平台於 2017 年推出，由其世界一流的 AltAlgo™ 算法和專門的交易專家團隊生成，為加密貨幣、外匯和股票市場提供高質量信號。

自成立以來，AltSignals 已發出超過 1,500 個信號，並吸引了 50,000 多名會員加入其免費 Telegram 頻道，在 Trustpilot 上獲得了 4.9/5 星評級和近 500 條正面評價。它的理念很簡單：使用專有策略結合手動基礎分析來產生低風險、優質的信號。

AltSignals 的結果非常出色。發出的 1,500 個信號的準確率為 64%，證明了 AltSignals 策略的一致性。

AltSignals 以訂閱方式運行，用戶可以嘗試低風險的月度會員資格，甚至可以購買 AltAlgo 指標供自己使用。然而，AltSignals 有更大的工作要做：ASI 代幣預售和 ActualizeAI 算法。

ASI 代幣簡介

ASI 代幣是 AltSignals 推動交易行業變革的核心。它將為持有者提供對 ActualizeAI 算法的獨家訪問權，該算法將改造整個 AltAlgo™ 系統，以納入尖端人工智能技術。

例如，AltSignals 計劃使用機器學習來幫助算法了解市場並分析歷史數據。同時，它將使用情緒分析，對哪些資產即將爆發做出明智的決定。

持有 ASI 代幣將為交易者帶來一系列好處，包括進入私人 AI Members Club。在這裡，會員可以獲得 ASI 代幣，用於測試和提供有關 ActualizeAI 算法最新更新的回饋。會員可以積累這些代幣，以獲得 AltSignals AI 生態系統的更多高級功能，獲得會員等級，持有它們，甚至用代幣交易法定貨幣。

ASI 代幣持有者還可以參加定期的交易錦標賽，以測試自己的技能，並獲得令人興奮的獎品和社區認可。

最後，AltSignals 致力於培育其已經很強大的社區。這就是為什麼它將允許 ASI 代幣持有者對平台及其產品所做的變更提出建議和進行投票，目的是完全由社區來管理。

低風險和高回報的承諾好得令人難以置信？

對於承諾低風險和高回報的投資，持懷疑態度總是明智的。就 AltSignals 而言，只需檢查平台的跟踪記錄即可消除部分猜測。與大多數加密貨幣預售不同，AltSignals 已經證明其商業模式是成功的，這意味著可能會降低風險。

此外，AltSignals 已經證明它可以通過其現有信號產生高回報。新的 ActualizeAI 算法不僅有望進一步提高這些回報，而且會導致大量投資者購買 ASI 代幣，以獲取該算法信號。從這個意義上說，ASI 代幣似乎可以為投資者提供高額回報，尤其是那些早期參與的投資者。

最後的想法

隨著預售剛剛開始，AltSignals 的 ASI 代幣似乎是一個理想的低風險、高回報機會——至少與其他加密貨幣預售相比是如此。如果您也這麼認為，那麼您可能需要考慮在代幣售罄和價格上漲之前的第一階段預售期間加入進來。

目前，ASI 的售價為每個代幣 0.012 美元，考慮到 AltSignals 有可能徹底改變交易信號行業，許多分析師認為該價格被嚴重低估。請注意：您不會想錯過這次機會的。