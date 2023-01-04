ApeCoin（APE）價格預測：分析 Metacade（MCADE）將如何在 2023 年超越 Apecoin

整個加密貨幣領域的投資者都在深刻反思這艱難的一年，同時他們也在積極尋找改變生活的機會。一些更成熟的項目，如 ApeCoin，正在被仔細研究，這並不奇怪，但新來者 Metacade 才是真正開始改變一切的項目。

繼續閱讀以了解更多資訊，看看下面的 Metacade 和 ApeCoin 價格預測是否可以幫助揭示您辛苦賺來的現金的最佳投資。

什麼是 Metacade？

Metacade 已經佔領了遊戲世界，希望建立一個新社區，將游戲和加密貨幣的優點融合在一起，形成一種身臨其境的體驗——讓遊戲玩家和加密貨幣愛好者在玩他們最喜歡的遊戲時相互聯繫。

Metacade 已 著手 為遊戲玩家提供滿足其所有遊戲需求的一站式服務。最重要的是，Metacade 具有一個邊玩邊賺的遊樂中心，渴望獲得大量遊戲，允許用戶在此過程中獲得獎勵——包括通過參加錦標賽和其他與社區互動的方式。該項目還支持代幣持有者的質押，讓 MCADE 持有者在為生態系統做出貢獻的同時賺取被動收入。

Metacade 如何運作？

Metacade 在其整個平台上使用 MCADE 代幣。它是實現大部分功能所必須的；用於訪問遊戲以及參加競爭性遊戲錦標賽和抽獎。

最新穎的元素是 Metagrants，元宇宙遊戲開發的資金將爭奪有才華的遊戲設計師。Metacade 社區內的代幣持有者可以投票選出要資助的項目，之後甚至可以通過測試他們支持的遊戲獲得獎勵。所有這一切都歸功於該平台的核心理念之一—— Work2Earn。

Metacade 背後的團隊正致力於在 2024 年第四季度實現完整的 DAO 治理。這將涉及將關鍵角色和責任移交給 Metacade 社區，使其成為一個完全由社區人員組成的企業，並確保項目達到高標準Web3 要求，Metacade 已提交其規範、智能合約和團隊進行 Certik 審計 。

Metacade 看起來將是一個令人難以置信的投資機會，所有跡像都指向光明的未來，並且對於在 Web3 平台上尋找新機會的開發人員和遊戲玩家來說具有巨大的潛力。

MCADE 價格預測概覽

MCADE 是整個 Metacade 平台使用的強大的效用性代幣。除了質押交易之外，它還提供了兩個廣泛的用例：作為交換媒介和 Metacade 獎勵。

MCADE 的價值要素意味著，隨著採用率的提高，用戶群對持有更多 MCADE 的需求也在增加——因為越來越多的用戶希望玩遊戲、開發人員尋求資金以及由 Metacade 主機生態系統所促進的其他遊戲活動。

平台上提供的獎勵有助於留住用戶，Ethereum 網絡帶來的安全性和交易費優勢進一步加強了用戶的保留。所有這一切都意味著該項目可能會繼續建立勢頭，給 MCADE 代幣帶來持續的購買壓力。

鑑於這些因素，很明顯 MCADE 的價格可能會大幅上漲。由於令人興奮的路線圖交付成果，包括經典遊樂中心發布和第一個 Metagrant 的授予，這些很可能最早在 2023 年發生。隨著越來越多的用戶開始看到平台令人興奮的現實和 FOMO 啟動，預售價格預測上漲至 30 倍也並非不可能。

至於對未來的價格預測，看看像 The Sandbox 這樣的項目的市值是有用的，儘管用戶基數很小，但它在 2021 年輕鬆實現了 60 億美元的市值。因此，如果 Metacade 的願景在未來幾年繼續保持不變，那麼 Metacade 的市值可以達到 200 億美元，這意味著價格可能會上漲 1,000 倍至 10 美元。

ApeCoin 價格預測概覽

ApeCoin 本身相對較新，於 2022 年 3 月推出，並已被流行的 NFT 版本 Bored Ape Yacht Club（BAYC）和 Mutant Ape Yacht Club（MAYC）採用。Bored Ape 生態系統專注於 NFT，尤其是收藏品和藝術品。

ApeCoin 由社區通過 DAO 運營，其目標是嘗試讓社區治理提供一個藝術優先的生態系統，為創意產業提供價值。

ApeCoin 的價格預測很難，但 由於美國有太多未知數和監管問題 ，很難看到價格大幅上漲。事實上，如果 ApeCoin 能夠在 2023 年上漲 20% 至 4.60 美元，這將被視為該項目的巨大成功——因此許多人認為 Metacade 可能遲早會超越這個知名項目。

Metacade ——價格將大幅上漲

APE 面臨的挑戰使 ApeCoin 價格預測發人深省，但仍有可能出現合理的上漲空間。相比之下，很難忽視 Metacade 提供的潛力。回顧 Metacade 和 ApeCoin 的價格預測，所有理性投資者要獲得改變生活的收益，只有一個真正的選擇。

難怪 Metacade 即使在其早期階段，也吸引了加密貨幣社區的如此多關注。隨著預售的第一階段進行，可用的 MCADE 代幣可能很快就會被精明的投資者購買。