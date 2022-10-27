Bitcoin 礦工要投降了嗎？

評估 Bitcoin 的采礦活動總是很有趣 ，特別是結合價格和更廣泛的市場狀況。

畢竟，礦工是隨著區塊鏈的不斷發展而獲得新鑄造的 Bitcoin 的一個群體。他們以網絡的原生代幣獲得收入，意味著他們的行為具有一定的指示性。

不過，目前正在發生一些值得注意的事情。哈希率，即 Bitcoin 網絡所花費的計算能力——礦工的數量——正在上升。而且上升的幅度很大。

但與此同時，價格卻在下降。

我們正在見證一個又一個哈希率的歷史新高。然而，在過去的幾個月中，Bitcoin 在 20,000 美元附近橫盤整理期間，價格已經縮水不少。

這並不尋常。如上圖所示，我們上一次發生劇烈崩盤——在 2021 年 5 月——哈希率也下降了。這是很自然的——同樣，這些礦工的收入是 Bitcoin，那麼為什麼采礦活動沒有隨著價格的大幅下跌而減少呢？

相反，哈希率和網絡的難度仍然非常高。大多數人都說這是一件好事。他們說的是對的：因為哈希率越高，網絡越安全。而網絡越安全，Bitcoin 就越健康。

但這有意義嗎？讓我們從經濟的角度來看待這個問題。礦工沒有像他們應該做的那樣出售那麼多 Bitcoin 嗎？在崩盤後的這段橫盤整理期間，礦工們似乎也並沒有鬆懈。您可能會說因為 Ethereum 在 9 月份轉向持有量證明（Proof-of-Stake），吸引了更多礦工使用 Bitcoin，但這些時間點並不相關。

我們來看一下礦工是否在出售（通過 Arcane Research 繪製的圖表）。

在夏天的投降式拋售之後，實際上他們並沒有一直在出售。但這種情況很快轉變了嗎？

我最近寫了一篇文章，說我相信 Bitcoin 離下跌可能就差一個事件。在查看相關的采礦數據時，我再次變得非常緊張。同樣地，我說的遠非是確定的事實，更多的是一種預感。接下來，我們來看看上一次哈希率隨著價格下跌而上升的情況。

這發生在 2018 年年中…… 而且當時情況並不可觀。

我們稍微放大一下這個時間段，上面的圖表可能有點混亂。在窺視 2018 年這個時間段時，我們確切地看到了儘管價格下跌，但同樣的波動價格哈希率是如何發生的。然後看看 2018 年末的價格情況。

所以，這很令人擔憂。有人指出這是一個看跌指標。但是，關注我的分析的人都會知道，我不太喜歡用過去的 Bitcoin 週期來推斷今天的狀況。

是的，這發生在 2018 年。但是看看當時的 Bitcoin。您當時有聽說過 Bitcoin 嗎？很多人甚至都不知道它，當時 Bitcoin 仍然是一種小眾資產，還沒有在傳統金融界引起轟動。更不用說，當時和如今的宏觀環境是截然不同的，我們正處於一個新的利率範式中。在審視過去的周期時，永遠不應忘記的是：這些週期並沒有發生在經濟處於廣泛的熊市之中。

但與此同時，這不僅僅是以前發生過的事實。礦工的出售價格並沒有偏高，或者為什麼哈希率如此激進地上漲，我對此感到相當困惑。

總而言之，該指標並沒有促使我出售。但我確實喜歡將采礦數據與我的廣泛分析結合起來使用，這是一件很新奇的事情。正如我上週寫的那樣，我確實擔心這個大約在 20,000 美元的橫盤運動可能會以下跌告終。這是一個重要的心理關口，一旦跌破，價格向下就沒有多少的阻力了。

更廣泛的市場中有太多的變數，導致下跌變得輕易，自夏季的倒閉浪潮以來，Bitcoin 的跌幅並沒有很大——股票實際上情況更加慘烈。這種潛在的采礦活動並沒有平息這些擔憂，即使它也沒有加劇擔憂。