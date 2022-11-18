你的資金安全嗎？加密貨幣借貸平台繼續下跌

關鍵要點

Genesis Capital 已成為最新一家陷入加密貨幣崩盤的公司，昨天暫停提款

Gemini 緊隨其後，暫停了他們 Earn 產品的提款

然而，這些都是賺取收益的服務——與 FTX 截然不同

FTX 最大的違規行為是偽裝成交易所，充當對沖基金，拿客戶資產做賭注

我們的分析師寫道，目前所有賺取收益的產品都存在巨大風險

這場由 FTX 傳奇故事引發的多米諾骨牌繼續倒下。

主要的加密貨幣貸方 Genesis Capital 昨天暫停了其貸款業務的提款。如果說加密貨幣投資者現在知道一件事，那就是：一旦做出暫停提款的關鍵決定，那就意味著一切都完了。

這是一個大問題。截至 2022 年第三季度，Genesis 擁有 28 億美元的活躍貸款，而它在本季度期間發放了 84 億美元。這是一個巨大的變化。

在我上週探討加密貨幣下一步發展的文章中，我談到了不可避免的蔓延。

“預計這會引發蔓延，因為我們還不知道誰接觸了誰——但 FTX 作為業內如此大的參與者，無疑會拖累某些人”

好吧，引用 Drake 那首朗朗上口的歌曲，“身體（開始）下降”。這不是如果的問題；更像是誰的問題。

下一個破產的會是誰？

Genesis 表示，其暫停貸款業務的決定是由於“異常的提款請求超出了我們目前的流動性”。是的，我想也是。

生態系統正在並將繼續接受極限測試。讓我們繼續關注貸款領域的關鍵人物 Gensesis。他們的一個合作夥伴是 Gemini，他們為其提供這種賺取收益的服務。Gemini 交易所由每個人最喜歡的同卵雙胞胎 Tyler 和 Cameron Winklevoss 經營（我想知道 Cameron 是否對 Tyler 總是排在第一位感到惱火？），因此讓人們感到擔憂。

在 Genesis 宣布的幾個小時後，Gemini 隨後發表聲明稱，他們的 Earn 計劃提款已不可避免地暫停了。

“我們正在與 Genesis 團隊合作，幫助客戶盡快從 Earn 計劃中贖回資金。我們將在未來幾天提供更多資訊，”Gemini 稱。

1/6 We are aware that Genesis Global Capital, LLC (Genesis) — the lending partner of the Earn program — has paused withdrawals and will not be able to meet customer redemptions within the service-level agreement (SLA) of 5 business days. https://t.co/9e48pF3Ymn — Gemini (@Gemini) November 16, 2022

這些公司加入了 BlockFi 暫停提款的行列，這是 FTX 崩盤後另一個處於絕望模式的加密貨幣貸款機構。據報導，該公司準備裁員並申請破產。

和 Sam 產品的區別

然而，所有這些公司正在發生的事情與 FTX 之間存在很大區別。當然，所有公司都在採用魯莽的風險管理，完全缺乏多元化，並一直在自找麻煩。

正如 Sam 在他的一條意識流推文中所說（這只是火上澆油），“這種風險與其他抵押品和平台相關。然後崩盤就來了…… 與此同時，銀行發生了擠兌”。

你知道，這不應該完全讓一個火箭科學家來弄清楚。加密貨幣高度相關且極不穩定。所以，當你投資 100% 的加密貨幣時，當這些紅色的日子到來時，真的不應該感到驚訝。

這正是 BlockFi、Gemini Earn 和所有這些產品所發生的事情。你知道——就像 Voyager Digital、Celsius 和所有其他牛仔公司所發生的一樣，他們都承諾客戶以收益換取他們的資產。

到目前為止，人們都知道這些平台存在風險。他們知道，自己投入的每一分錢都容易受到失踪行為的影響。

但 FTX 不是這些平台之一。 FTX 是一個交易所。告訴我，Sam。不是銀行的實體如何遭受銀行擠兌？我一直說 FTX 是交易所，因為它非常重要。客戶應先將現金存入交易所，然後再將其作為現金存入交易所或購買加密貨幣資產。然後，當他們要提款時，它應該就在…… 那裡。

交易所應該從交易費、存款費等方面賺錢。它不應該像部分準備金銀行一樣，將存款發送給其姊妹貿易公司，然後用它們進行賭博。

客戶可能知道 BlockFi 和那幫人發生了什麼，但對於 FTX，他們並不知道。這就是人們如此憤怒的原因。這也是為什麼人們覺得它是欺詐行為（雖然我不知道法規詳情。我的直覺告訴我，Sam 足夠聰明，避免了直接違法，但誰知道呢）。

接下來發生什麼？

80 億美元的現金不會沒有創造問題就憑空消失。Genesis 就是一個大問題，但還會有更多。這就是為什麼我對 Bitcoin 表現相對良好感到驚訝。

正如我昨天在文章中所討論的那樣，痛苦不會就此停止——這不僅是流動性的巨大消耗，而且 Bankman-Fried 還牽涉了多家公司。

對於任何仍在賺取收益產品中的人，我都會感到非常害怕。對我來說，一旦 Terra 崩潰，這些平台就會呈現出一種我無法再證明其合理性的風險回報概況。當然，他們可能會說自己很好，但 Celsius、BlockFi 和其他所有公司的管理團隊也是如此。平息銀行擠兌最重要的事情是將恐慌降到最低——他們都知道這一點。

收益率——無論是 4%、5%、10% ——真的值得拿你所有的資產去冒險嗎？現在這不再是一個只有上漲的經濟體。這是一個非常真實的熊市，而在加密貨幣領域，資金外逃的速度比以往任何時候都快。

那我再問一遍。這樣的收益真的值得嗎？