你的資金安全嗎？加密貨幣借貸平台繼續下跌

這場由 FTX 傳奇故事引發的多米諾骨牌繼續倒下。

主要的加密貨幣貸方 Genesis Capital 昨天暫停了其貸款業務的提款。如果說加密貨幣投資者現在知道一件事,那就是:一旦做出暫停提款的關鍵決定,那就意味著一切都完了。

這是一個大問題。截至 2022 年第三季度,Genesis 擁有 28 億美元的活躍貸款,而它在本季度期間發放了 84 億美元。這是一個巨大的變化。

在我上週探討加密貨幣下一步發展的文章中,我談到了不可避免的蔓延。

“預計這會引發蔓延,因為我們還不知道誰接觸了誰——但 FTX 作為業內如此大的參與者,無疑會拖累某些人”

好吧,引用 Drake 那首朗朗上口的歌曲,“身體(開始)下降”。這不是如果的問題;更像是誰的問題。

Genesis 表示,其暫停貸款業務的決定是由於“異常的提款請求超出了我們目前的流動性”。是的,我想也是。

生態系統正在並將繼續接受極限測試。讓我們繼續關注貸款領域的關鍵人物 Gensesis。他們的一個合作夥伴是 Gemini,他們為其提供這種賺取收益的服務。Gemini 交易所由每個人最喜歡的同卵雙胞胎 Tyler 和 Cameron Winklevoss 經營(我想知道 Cameron 是否對 Tyler 總是排在第一位感到惱火?),因此讓人們感到擔憂。

在 Genesis 宣布的幾個小時後,Gemini 隨後發表聲明稱,他們的 Earn 計劃提款已不可避免地暫停了。

“我們正在與 Genesis 團隊合作,幫助客戶盡快從 Earn 計劃中贖回資金。我們將在未來幾天提供更多資訊,”Gemini 稱。

1/6 We are aware that Genesis Global Capital, LLC (Genesis) — the lending partner of the Earn program — has paused withdrawals and will not be able to meet customer redemptions within the service-level agreement (SLA) of 5 business days. https://t.co/9e48pF3Ymn

— Gemini (@Gemini) November 16, 2022