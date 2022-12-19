爭論政府無法關停 Bitcoin 的說法沒有抓住重點

關鍵要點

美國銀行委員會主席建議禁止所有加密貨幣

許多人宣稱加密貨幣不受政府關停的影響，但這只是直接的事實

通過打擊生態系統和訪問它的能力，立法機構可以大大削減加密貨幣

人們說，Bitcoin 無法被關停。但這沒有抓住重點。

首先，讓我明確並肯定這個說法是正確的，至少從技術上說是這樣。Bitcoin 存在於互聯網上，因此不會被關停。當然，除非您以某種方式關閉了互聯網。但就所有意圖和目的而言，Bitcoin 是去中心化並存在於網絡世界中的，這是一項使其能夠抵禦限制的技術壯舉。

Bitcoin 無法被直接關停，但間接關停則另當別論

然而，雖然不可能直接關閉區塊鏈，但至少在理論上，政府可以嚴重削弱 Bitcoin 並限制其被大眾採用。從技術上講，這可能不符合將其關停的條件，我不會評論這種情況發生的可能性，但毫無疑問，如果做出足夠的一致努力，立法機構對 Bitcoin 的打擊可能是毀滅性的。

我們只需要看看這個領域的中心化機構的普遍性。雖然 Bitcoin 本身是去中心化的，但為了讓大眾能夠訪問它，絕大多數人都通過中心化公司來獲取，如 Binance 或其他交易所。如果政府追查這些公司會怎樣？

這些公司將被迫遵守法律。當然，去中心化交易所（DEX）將繼續存在，並且像 Bitcoin 本身一樣，對直接關停有彈性。但是，如果 DEX 是唯一的選擇，你覺得 Bitcoin 還能取得主流成功並繼續發展成為一項合法的金融資產嗎？

機構不僅不願意走這條路，而且可能會被禁止持有它。

美國銀行委員會主席建議禁止加密貨幣

我現在寫這篇文章是在美國銀行委員會主席 Sherrod Brown 提議禁止加密貨幣的新聞出現之後寫的。

Brown 說：

“我已經去找財政部和部長，要求通過所有不同的監管機構進行政府範圍內的評估。……美國證券交易委員會一直特別積極，如果涉及到這一點，我們需要以這種方式和立法向前推進。”

它在某些方面遭到嘲笑，但值得關注。美國是世界金融之都。如果美國證券交易委員會出面禁止，這將產生巨大的影響。

想想那些可能被禁止持有 Bitcoin 的市場——機構、養老基金、上市公司等。或者所有將被下架的基礎設施，比如交易所。

從另一個角度看，這確實仍然是一個遙遠的可能性。回到我之前關於人們如何忽視政府關停 Bitcoin 的可能性的觀點，Brown 確實承認“我們希望他們同時做他們需要做的事情，也許是禁止它，儘管禁止它非常困難，因為它會流向海外，但誰知道具體會如何運作。”

最後的想法

我並不是在預測 Bitcoin 或加密貨幣會因此而消亡。我只是認為太多人忽視了政府對世界上最大的加密貨幣的破壞性。

當然，區塊鏈的美妙之處在於它不能被直接關停。但間接呢？那就另當別論了。當涉及到 Bitcoin 時，政府擁有太多的權力，不能被稱為“無關緊要”。

到目前為止，沒有人認為美國等國家會採取如此激烈的舉措來禁止加密貨幣。但在 2022 年經歷了一個又一個醜聞和震撼整個空間的折磨之後，像 Sherrod Brown 會說出這樣的意見也就不足為奇了。

鑑於這些言論付諸實踐的可能性微乎其微，如果投資者認為這是加密貨幣的良性發展，那就太愚蠢了。