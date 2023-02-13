隨著加密貨幣階級戰爭成為頭條新聞，像 Metacade 這樣的公司希望分享財富

新聞頭條充斥著加密貨幣投資正在引發階級戰爭的說法，並指控它正在成為可支配收入較少的人無法獲得的精英追求。隨著最近 FTX 的崩盤消滅了數十億美元的資產，並對街上的普通人造成了不成比例的影響，關於加密貨幣階級戰爭的討論只會愈演愈烈。

隨著一些領先的加密硬幣，如 SOL，在 FTX 崩盤後開始顯示出改善的跡象，這導致整個市場的價格暴跌，新的加密貨幣項目，如 Metacade 正在努力創造幫助其投資者以各種方式受益。

什麼是 Metacade？

Metacade 是元宇宙遊戲世界中的全新玩家。它的計劃是將過去、現在和未來結合在一個激動人心的中心，以吸引志同道合的遊戲愛好者，並建立元宇宙最大的遊戲社區。

在其眾多遊戲中，將包括經典街機遊戲、最引人注目的邊玩邊賺（P2E）遊戲，以及突破 Web3 和區塊鏈界限的激動人心的新遊戲。其令人興奮的 路線圖 將在其自身平台之外徹底改變元宇宙遊戲，並將創新滲透到更廣泛的 Web3 世界。

儘管 Metacade 依靠無與倫比的 P2E 功能將用戶吸引到平台上，通過 Create2Earn 計劃將向社區提供其他幾個令人興奮的賺錢功能。社區成員通過為每次互動提供加密貨幣獎勵，以激勵他們在中心創建內容。這些活動的範圍從分享創意到參與實時聊天、撰寫遊戲評論以及分享最新的遊戲內提示。

此外，用戶可以通過 Compete2Earn 計劃質押原生 MCADE 代幣以參加在線錦標賽和豐厚的抽獎活動。從 2024 年第一季度開始，Work2Earn 計劃還將為社區成員提供申請零工工作、付費 Beta 測試以及在該中心的外部求職版塊上發布的激動人心的全職 Web3 職業機會。

Metacade：推動 GameFi 創新

Metacade 為元宇宙遊戲領域帶來的最令人興奮的功能之一是 Metagrants 計劃——其計劃的一個關鍵方面是幫助指導 GameFi 革命，超越其平台的範圍。

從 2023 年第三季度開始，開發人員受邀申請資金，以支持創建和開發獨家 P2E 遊戲，以便在 Metacade 上發布。每個申請都會匯集起來並呈現給 MCADE 社區，由他們投票選出他們最喜歡的作品。最受歡迎的作品將獲得資助，以幫助將想法變為現實，首批新遊戲將於 2024 年第一季度發布。

Metagrants 將賦予 Metacade 社區真正的自主權，幫助控制平台的最終命運和方向。會員獲得製作哪些遊戲的完全投票權，這意味著他們在整個過程中保持與平台的互動，並獲得玩他們很想體驗的新遊戲的優先權。該系統肯定會引起人們的注意，並吸引新一代 GameFi 粉絲關注越來越多的 P2E 遊戲。

Metagrants 計劃由平台自給自足的經濟資助，該收入來自內部和外部的多個不同來源。社區用戶可以通過 Compete2Earn 錦標賽入場費、質押 MCADE 代幣來支持基礎設施，以及訪問付費遊戲來做出貢獻。與此同時，外部資金是通過平台上的廣告、非 Metacade 創建的遊戲的發布，以及託管來自外部 Web3 公司的招聘廣告產生的。

MCADE 是一項安全的投資嗎？

Metacade 開發人員從 FTX 的崩盤和其他知名加密貨幣的失敗中吸取了重要教訓，並採取了非凡的措施使平台免受波動活動的影響。

Metacade 已經考慮了在 FTX 失寵後影響 SOL 的問題以及對加密貨幣階級戰爭的擔憂。與 FTX 關係密切的 Solana 在 11 月損失了超過 50% 的市值，因為投資者擔心 Sam Bankman-Fried 也掏空他們的錢包。

為了保護投資者免受不良行為者的侵害，Metacade 的團隊經過了嚴格的 CertiK 審計的充分驗證，從實質上保證了平台代碼、團隊和合約的質量和安全。

Metacade 將其社區置於 Metacade 所做一切工作的核心。投資者可以感到安全，不僅因為 Metacade 的資金存放在多重簽名錢包中，這意味著需要兩個或更多私人簽名才能發送交易，而且 Metacade 無法訪問用戶的錢包。這些額外的安全措施使 Metacade 成為一項安全的投資。

MCADE：分享財富

所有這些步驟旨在保護所有用戶的投資，而不僅僅是那些財大氣粗的用戶。Metacade 的計劃有助於確保隨著 Metacade 的價值增長，每個投資者持有的 MCADE 的價值也會增長。此外，與 SOL（目前交易價格為 23.36 美元）等更昂貴的代幣不同，MCADE 的價格更適合所有人。

MCADE 的當前價值 0.014 美元遠非任何被認為的加密貨幣階級戰爭的一部分，可供所有背景的投資者使用，讓他們分享財富。預售活動在前 10 週籌集了驚人的 500 萬美元，目前已籌集到 620 萬美元，繼續保持著巨大的勢頭。

MCADE上市前價格漲至0.02美元，預計上市後需求旺盛，因此預售是一個不容錯過的機會，建議投資者儘早行動以獲得最佳回報。