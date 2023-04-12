隨著 2023 年第二季度的臨近，自動交易信號吸引投資者參與 ASI 代幣預售

長期以來，投資者因其與生俱來的盈利能力而被加密貨幣市場所吸引。事實上，由於區塊鏈技術的投機性質及其破壞性能力，加密貨幣是有史以來最賺錢的資產類別。

AltSignals 加密貨幣平台長期以來一直通過自動交易信號幫助交易者最大化投資回報。隨著加密貨幣平台的擴展，預計將徹底改變交易過程，這要歸功於預測加密貨幣市場波動的人工智能工具包。

加密貨幣平台 AltSignals 在自動交易領域取得長足進步

近年來，自動交易信號引起了極大的興趣，因為 AltAlgo™ 等算法工具已幫助各種技能水準的交易者實現投資回報最大化。JP Morgan 在 2020 年報告稱，超過 60% 的價值超過 1000 萬美元的交易是由自動交易工具執行的，並且最近表示 人工智能可能會顛覆金融市場 。

AltAlgo™ 是 AltSignals 發佈的專有交易工具，AltSignals 是一個擴展其區塊鏈產品的加密貨幣平台，包括一個由人工智能提供支持的新的自動交易協議。自動交易工具可以通過將複雜的數據濃縮為具有無與倫比的準確性的單一買入或賣出信號，從而幫助機構和散戶投資者。

AltSignals 的代幣 ASI 現在處於預售期間可供購買。ASI 最初以 0.012 美元的價格提供，計劃在投資的最後階段升至 0.02274 美元。該代幣將為加密貨幣平台的新區塊鏈服務提供動力，包括一個新的和改進的自動交易工具，被稱為 ActualizeAI。

什麼是 AltSignals？

自 2017 年推出以來， AltSignals 已與 50,000 名社區成員分享了盈利的交易信號。該加密貨幣平台專門設計用於幫助交易者駕馭市場波動—— AltAlgo™ 自首次推出以來一直保持超過 70% 的準確性，並幫助交易者將其交易匹配到在 19 個月內將其投資組合擴大 10 倍。

該加密貨幣平台的新自動化交易堆棧 ActualizeAI，有望進一步優化 AltSignals 現有工具的準確率。ActualizeAI 利用機器學習功能不斷提高自動交易信號的頻率和準確性，這可能會徹底改變人們在加密貨幣市場進行交易的方式。

ActualizeAI 旨在分析大量市場數據，包括情緒水準，並直接向其用戶提供自動交易信號。AltSignals 擁有超過 5 年的成功記錄，這讓人們對該項目基於 AI 的新開發感到非常興奮。

ASI 如何運作？

ASI 代幣 用於提供對 ActualizeAI 的訪問。持有者還可以在 AltSignals 平台上質押 ASI 代幣，以從其長期投資中獲得被動收益。他們還可以對新的社區主導計劃的治理提案進行投票。

代幣持有者還將獲得 AI Members Club 的訪問權限，為加密貨幣平台的用戶提供一系列新好處。這些好處包括早期的加密貨幣投資機會，交易者可以在最早的籌款回合中買入新興的 Web3 項目。

AI Members Club 還將舉辦交易錦標賽，交易者可以在比賽中爭奪贏得重要的加密貨幣獎品的機會。該俱樂部還將允許會員在新的自動交易工具正式發佈之前對其進行測試，這有助於為用戶提供優於其他市場參與者的優勢。

ASI 能否在 2023 年達到 0.40 美元？

ASI 代幣在 AltSignals 平台內具有通貨緊縮的代幣經濟學和廣泛的效用性。由於所提供服務的內在盈利能力，加密貨幣平台的擴展產品預計將吸引大量需求。

ASI 代幣持有者不僅可以獲得行業領先的交易工具包，還可以參與新加密貨幣項目的有利可圖的早期投資機會。AltSignals 平台旨在幫助其用戶在加密貨幣市場中獲利，這是對 ASI 代幣有巨大需求的一個關鍵原因。

一些專家對 ASI 在加密貨幣預售後的價格預測超過 0.50 美元。在數字資產交易所推出之前，預售會將 ASI 的價值提高到 0.02274 美元，這意味著如果 AltSignals 達到其中期價格目標，預售投資者將獲得 25 倍的回報。

基於人工智能的加密協議是下一個起飛的領域嗎？

人工智能和區塊鏈 是快速發展的技術，正在顛覆數字世界。利用人工智能的項目數量不斷增加，許多頂級項目在最近幾個月產生了可觀的回報。

自 2023 年初以來，Fetch.ai（FET）已上漲超過 900%，而 The Graph（GRT）的價值增長了兩倍。AltSignals 可能會在 ASI 代幣預售後效仿，預售僅 1 天就吸引了 11.2 萬美元。

基於 AI 的加密協議可能會在未來幾個月和幾年內繼續擴展。Web3 領域內人工智能的用例範圍正在擴大，而 AltSignals 看起來將通過利用新技術徹底改變自動交易。

ASI 值得購買嗎？

ASI 代幣預售可能是未來幾年的主要投資機會。AltSignals 正在通過使用人工智能改進自動交易工具，隨著加密貨幣市場進入下一個牛市階段，人工智能可以為越來越多的用戶提供服務。參與 ASI 預售的投資者有望因此而獲得可觀的投資回報。

該代幣目前的價格為 0.012 美元；但是，它會在預售結束前上漲。不管投資者購買 ASI 的價格如何，就其效用性而言，這似乎肯定是一筆不錯的購買交易。