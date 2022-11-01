Avalanche（AAVE）和 Polkadot（DOT）鞏固了自己的地位，而 Metacade（MCADE）的預售吸引了投資者的興趣

三個加密貨幣的故事——兩個老手对决一個強大的新人，爭奪元宇宙項目領域的主導地位。雖然 Avalanche（AAVE）和 Polkadot（DOT）代幣最近都相對穩定，但是後起之秀讓我們最感興趣。我們將仔細研究 Metacade 的實用代幣 $MCADE，並在即將到來的預售前探索相關資訊。

AAVE ——與 Ethereum 競爭的區塊鏈平台和代幣

AAVE 是屬於 Avalanche 的代幣，Avalanche 是一個去中心化借貸系統，用戶在其中扮演借款人或存款人的角色。AAVE 代幣作為平台的基礎加密貨幣，促進了所有交易。目前，AAVE 的市值為 10 億美元，流通量為 140 億個 AAVE。

AAVE 代幣還具有在 Avalanche 平台上授予投票權的功能。Avalanche 社區使用它來提議和投票表決有關平台的更改，以及有關 Avalanche 協議的任何決定——類似於其他元宇宙項目。每個 AAVE 代幣都具有相當於一票的投票權，因此基本上用戶持有的代幣越多，他們擁有的投票權就越大。

自 9 月以來，它的價格在經歷了 7 月和 8 月的波動期後趨於穩定。在 114 美元左右的初始高點之後，價格似乎已經穩定在每個代幣 75-76 美元左右——儘管這個底線是否能持續下去仍有待商榷。鑑於目前的看跌情緒，價格似乎不太可能再次升至之前的高點，但時間會證明一切。

DOT ——實用的連結協議和代幣

以最簡單的形式， Polkadot 是一種協議，允許不相關的區塊鏈以安全的方式連接在一起，從而允許它們之間進行傳輸。在過去，此類轉賬通常需要一些中間步驟（通常是經紀商），這會增加處理時間和費用。通過嘗試集中流程，Polkadot 旨在減少這些傳輸的開銷。

Polkadot 代幣（DOT）擁有幾個效用，包括作為一種治理工具——這樣持有者可以對未來的發展進行投票。它還用於質押，如幫助促進網絡驗證。DOT 代幣還具有一個專業功能——綁定，即通過其網絡連接和斷開連接的過程。當然，可以說它也具有作為投資機會的效用。

目前，它的市值超過 60 億美元，流通量超過 11 億個 DOT。儘管價格遠未達到歷史最高點，但自 2022 年初以來一直保持穩定。目前，Polkadot 沒有特別的擴展計劃，依靠其社區的想法添加到一個基本上已經完成其路線圖的系統。

MCADE —— Metacade 的效用代幣

接下來，我們探討一下 Metacade 及其 MCADE 代幣。從我們發現的情況來看，它有很大的潛力成為迄今為止我們看到的最令人興奮的元宇宙項目之一。作為一個相對較新的項目，Metacade 擁有一些新奇的功能，乍一看很有趣，但更重要的是，它提供了面向未來的可持續擴展。

被稱為終極 Web3 元宇宙遊戲社區—— Metacade 設想了一個以遊樂中心為主題的空間，加密貨幣狂熱者、遊戲玩家和 gentuziaame 開發人員可以在這裡自由交流。該平台專注於讓用戶交流想法、合作項目，當然還有玩遊戲。它還擁有一個獨特的方面，即計劃在該平台託管多個元宇宙遊戲。

Metacade 選擇的貨幣是其 MCADE 代幣，它在整個平台上有許多效用案例。

它還計劃將其用於 Play to Earn 和 Pay to Play 遊樂套件、錦標賽參賽資格和獎勵、社區認可的遊戲的開發資金，以及在未來用於支付與元宇宙遊戲相關的工作的報酬。

Metacade 還打算使用其 MCADE 代幣進行質押——通過驗證其網絡上的交易來賺取收入，並為其社區提供投票權，計劃在以後的發展中過渡到 DAO。

是什麼讓 MCADE 對未來有利？

與 Polkadot 和 Avalanche 不同，MCADE 是一種效用代幣，Metacade 隨著時間的推移實現功能，能夠輕鬆擴展其用例。除了與虛擬遊樂中心相關的獨特方面，如多遊戲和綜合遊戲開發外，MCADE 還可能用於平台上與廣告甚至商品銷售相關的其他交易。

隨著加密貨幣領域不斷推出基於區塊鏈技術的新協議和服務，考慮到成熟的元宇宙項目的壽命也變得越來越重要。雖然 Avalanche 和 Polkadot 等平台上可用的代幣具有變革性，但仍然值得考慮它們可以產生的影響是否具有可持續性，以及作為可行的投資會對它們產生的影響。

強大的可持續性需要深度創新，這就是為什麼像 Metacade 這樣的項目在遊戲等高增長領域提供一個社區驅動的平台如此有趣。通過將 MCADE 代幣與 Metacade 的各種功能緊密聯繫起來，其設計包含了一定程度的內在支持，這是 DOT 或 AAVE 目前所沒有的。我們強烈建議您留意一下 MCADE，了解更多關於其非凡潛力的資訊。