巴哈馬否認關於其要求 Bankman-Fried 鑄造新代幣的指控

在 FTX 遭遇驚人的崩盤之後的一兩個月裡,出現了許多令人吃驚的消息。但最陰險的一個,至少對我來說,是巴哈馬政府在交易所倒閉後與 Bankman-Fried 合作鑄造了一種新代幣。

FTX 的律師在去年 12 月的一份法庭文件中表示,巴哈馬政府官員要求 Bankman-Fried 鑄造價值“數億美元”的新數字資產,同時要求這位名譽掃地的首席執行官將新代幣轉交給政府官員控制。

Bloomberg 發布的這份報告還概述了巴哈馬官員努力幫助 Bankman-Fried 重新獲得對 FTX 平台上重要計算機系統的訪問權。這些官員“負責引導未經授權的訪問”到系統,以控制 FTX 平台上的一些數字資產。

這一切都特別令人擔憂,因為在 FTX 崩盤後資金顯然在區塊鏈上流動。據報導,在申請破產保護後的幾天內,一次“黑客攻擊”導致 4.77 億美元的加密貨幣轉移,黑客隨後試圖將這些資金轉入各種實體和貨幣。

(1/2) Exchanges should be aware that certain funds transferred from FTX Global and related debtors without authorization on 11/11/22 are being transferred to them through intermediate wallets.

— FTX (@FTX_Official) November 20, 2022