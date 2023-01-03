巴哈馬否認關於其要求 Bankman-Fried 鑄造新代幣的指控

關鍵要點

法庭文件指控巴哈馬官員要求 Bankman-Fired 鑄造新代幣並將其轉移給官員

巴哈馬證券委員會（SCB）也對其控制的代幣被盜的說法進行了反擊

很難知道哪些指控是真實的，但在整個崩盤中，任何與 FTX 有關聯的人都表現得很糟糕——其中包括巴哈馬監管機構

在 FTX 遭遇驚人的崩盤之後的一兩個月裡，出現了許多令人吃驚的消息。但最陰險的一個，至少對我來說，是巴哈馬政府在交易所倒閉後與 Bankman-Fried 合作鑄造了一種新代幣。

律師指責巴哈馬官員試圖鑄造新代幣

FTX 的律師在去年 12 月的一份法庭文件中表示，巴哈馬政府官員要求 Bankman-Fried 鑄造價值“數億美元”的新數字資產，同時要求這位名譽掃地的首席執行官將新代幣轉交給政府官員控制。

Bloomberg 發布的這份報告還概述了巴哈馬官員努力幫助 Bankman-Fried 重新獲得對 FTX 平台上重要計算機系統的訪問權。這些官員“負責引導未經授權的訪問”到系統，以控制 FTX 平台上的一些數字資產。

這一切都特別令人擔憂，因為在 FTX 崩盤後資金顯然在區塊鏈上流動。據報導，在申請破產保護後的幾天內，一次“黑客攻擊”導致 4.77 億美元的加密貨幣轉移，黑客隨後試圖將這些資金轉入各種實體和貨幣。

(1/2) Exchanges should be aware that certain funds transferred from FTX Global and related debtors without authorization on 11/11/22 are being transferred to them through intermediate wallets. — FTX (@FTX_Official) November 20, 2022

這是否與巴哈馬對 Bankman-Fried 施加壓力的故事有任何联系，純屬猜測，需要明確的是，沒有任何證據表明當局與此有任何關係。

巴哈曼監管機構今天發表聲明，反駁美國 FTX 債務人代表 John Ray III 的上述言論。聲明中寫道，它“必須再次糾正 John J. Ray III 先生在媒體和法庭文件中做出的重大錯誤陳述”。

該聲明概述了 Ray 經過“宣誓”的法庭文件是“毫無證據”的，堅決反駁了有關官員命令 Bankman-Fried 鑄造新代幣，以及指示“（FTX 的）員工鑄造價值 3 億美元的新 FTT 代幣”的說法。它繼續對巴哈馬證券委員會（SCB）控制下的數字資產被“盜取”的說法提出異議。

到底發生了什麼？

事實上，不可能知道崩盤的來龍去脈。但顯而易見的是，整個故事每天都在繼續，對整個加密貨幣領域也變得更加骯髒和令人尷尬，隨著時間的推移，任何與 FTX 有關聯的人看起來都越來越糟。

就巴哈馬的監管而言，這顯然是一個巨大的失敗，SCB 正因此而受到重創。其他任何指控是否站得住腳，我們沒有證據來發表任何意見，但我相信時間會證明一切。

超過 100 萬債權人，80 億美元的客戶資產丟失，許多人的生活被毀，FTX 情況的悲哀和嚴重性是難以形容的。現在，是時候整理一下混亂局面，並試圖找出除了 Bankman-Fried 之外，到底是誰的錯了，因為有太多的指責要承擔了。