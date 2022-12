哦,Sam。

蒙羞的 FTX 創始人 Sam Bankman-Fried 於週一被巴哈馬警察逮捕,此前美國對他提起了刑事指控。巴哈馬表示,它希望美國也立即要求引渡。

“根據收到的通知和隨附的材料,總檢察長根據我們國家的引渡法尋求逮捕 SBF 並拘留他,被認為是一個適當的做法,”總檢察長 Ryan Pinder 在聲明中稱。

據報導,對 Bankman-Fried 的指控包括電匯欺詐、電匯欺詐共謀、證券欺詐、證券欺詐共謀和洗錢。這些指控可能會使 Bankman-Fried 入獄數十年。哎呀。

這是一個有趣的指控選擇,揭示了 Bankman-Fried 確實做了這一切。

他原定於美國東部時間今天上午 10 點在眾議院金融服務委員會作證,聽取 FTX 崩盤的消息。現在情況不再如此,相反,Bankman-Fried 將出現在巴哈馬拿騷的地方法院。

一旦 Bankman-Fried 回到美國本土,審判不會很快進行。這是一個跨越無數司法管轄區的具有歷史規模的犯罪,案件將需要持續很長時間。

SEC 還單獨指控 Bankman-Freid 欺詐投資者。

我們稱 Sam Bankman-Fried 在欺騙的基礎上建造了一座紙牌屋,同時告訴投資者這是加密貨幣中最安全的建築之一,”SEC 主席 Gary Gensler 說。“Bankman-Fried 先生涉嫌欺詐行為是對加密貨幣平台的一個號角,他們需要遵守我們的法律。”

房間裡的大象就是發生在 Alameda 公司首席執行官 Caroline Ellison 身上的事情。Alameda 也是由 Bankman-Fried 創立的貿易公司,FTX 上的客戶資金被發送到這裡,以彌補巨大的交易損失。

Ellison 被認為在被捕時身處香港,但她也可能是在曼哈頓的一家咖啡館被發現了,這意味著她已經在美國境內。

