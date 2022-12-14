關鍵要點

Sam Bankman-Fried 在巴哈馬群島被捕並面臨被引渡至美國

據報導，Alameda 首席執行官 Caroline Ellison 在紐約被發現

前首席執行官 Sam Trabucco 於 8 月辭職，並在很大程度上避免了與其他兩位相同程度的審查。

哦，Sam。

蒙羞的 FTX 創始人 Sam Bankman-Fried 於週一被巴哈馬警察逮捕，此前美國對他提起了刑事指控。巴哈馬表示，它希望美國也立即要求引渡。

“根據收到的通知和隨附的材料，總檢察長根據我們國家的引渡法尋求逮捕 SBF 並拘留他，被認為是一個適當的做法，”總檢察長 Ryan Pinder 在聲明中稱。

據報導，對 Bankman-Fried 的指控包括電匯欺詐、電匯欺詐共謀、證券欺詐、證券欺詐共謀和洗錢。這些指控可能會使 Bankman-Fried 入獄數十年。哎呀。

接下來發生什麼？

這是一個有趣的指控選擇，揭示了 Bankman-Fried 確實做了這一切。

他原定於美國東部時間今天上午 10 點在眾議院金融服務委員會作證，聽取 FTX 崩盤的消息。現在情況不再如此，相反，Bankman-Fried 將出現在巴哈馬拿騷的地方法院。

一旦 Bankman-Fried 回到美國本土，審判不會很快進行。這是一個跨越無數司法管轄區的具有歷史規模的犯罪，案件將需要持續很長時間。

SEC 還單獨指控 Bankman-Freid 欺詐投資者。

我們稱 Sam Bankman-Fried 在欺騙的基礎上建造了一座紙牌屋，同時告訴投資者這是加密貨幣中最安全的建築之一，”SEC 主席 Gary Gensler 說。“Bankman-Fried 先生涉嫌欺詐行為是對加密貨幣平台的一個號角，他們需要遵守我們的法律。”

Caroline Ellison 會發生什麼？

房間裡的大象就是發生在 Alameda 公司首席執行官 Caroline Ellison 身上的事情。Alameda 也是由 Bankman-Fried 創立的貿易公司，FTX 上的客戶資金被發送到這裡，以彌補巨大的交易損失。

Ellison 被認為在被捕時身處香港，但她也可能是在曼哈頓的一家咖啡館被發現了，這意味著她已經在美國境內。

PLEASE CONFIRM: A user claims that they spotted Caroline Ellison at Ground Support Coffee on West Broad in SoHo Manhattan at 8:15 AM. This would mean she is not in Hong Kong and is in NY not in custody. pic.twitter.com/QUduYO9GfZ — Autism Capital 🧩 (@AutismCapital) December 4, 2022

這引發了人們猜測她可能已經達成認罪協議，儘管這都是猜測。

Bankman-Fried 一再否認他對所有業務都有全面監督，辯稱“他沒有管理 Alameda”和“他不知道他們的頭寸規模”。

這表明 Bankman-Fried 正在把他的前女友 Ellison 丟在公車上。Ellison 自 11 月 9 日以來就沒有發過推文，自破產以來一直處於沉寂狀態。

此前，她曾在 11 月 6 日發推文給 Binance 首席執行官趙長鵬，試圖以每股 22 美元的價格從趙手中購買正在崩潰的 FTT 代幣—— FTX 交易所的低流動性原生代幣，人為支撐整個生態系統（趙本人也是面臨與另一起案件有關的刑事指控）。

時間會告訴 Ellison 發生了什麼事，但考慮到損失的規模—— 80 億美元，似乎幾乎不可能相信 Bankman-Fried 和 Ellison 都不知道他們兩家公司發生了什麼。那事實是，你知道，他們都是各自實體的首席執行官。

那 Sam Trabucco 呢？

然後是 Sam Trabucco 的情況。

Trabucco 是 Alameda 的前聯合首席執行官，與 Ellison 並肩作戰。他的時機，怎麼說呢，很有趣。他在紙牌屋倒塌前不到三個月宣布退休，當時 Ellison 成為唯一的首席執行官。

在一條臭名昭著的推文中，他提到了工作時間的增加和優先事項的改變作為辭職的理由。

“我已經到了生命中想要其他東西的時間點。還有什麼其他的東西？我不太確定，確切地說。最近我真的很開心，花很多時間旅行，拜訪朋友和家人，為“我自己”工作等等。我還買了一艘遊艇，這很酷”。

我不確定為什麼 Trabucco 沒有受到審查。據推測，5 月的 LUNA 死亡螺旋引發了 Alameda 的大量損失，導致 FTX 的資金混合。在崩盤發生的三個月後，也就是 8 月，Trabucco 辭職了。作為首席執行官，他一定知道發生了什麼，但在很大程度上逃避了審查。

自破產以來，他也一直保持沉默，他在 11 月 8 日發布的最後一條推文希望“前方的道路更加光明”。

Much love to everyone — I'm sure the past few days have been dark for many and I hope the road ahead is brighter. — Sam Trabucco (@AlamedaTrabucco) November 8, 2022

他還被透露去年以全部現金購買了價值 870 萬美元的兩處房產。這不包括上述提及的遊艇，據報導他在 Fiverr 上聘請了一名自由職業者為其設計標誌（顯然他將其命名為“Soak my Deck” ）。

因此，我們不要忘記他是這一切的關鍵人物。

最後的想法

這個故事可能會有更多的曲折，但現在三位高管中的一位被捕了，我很想知道另外兩位會發生什麼。

Bankman-Fried 的審判很可能在很長一段時間內不會開始，整個事情也不會在幾年內得到解決。至於另外兩個，所有的賭注都落空了，但如果他們沒有很快聽到敲門聲，我會感到驚訝。

真是一團糟，對整個行業來說都是一個悲傷的故事。