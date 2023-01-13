2023 年讓您賺大錢的最佳替代加密貨幣

最佳替代加密貨幣通常會為投資者帶來瘋狂的收益。為了充分利用回報潛力，最好在最早階段購買替代加密貨幣；然而，也有些推出的替代加密貨幣在未來幾年看起來是不錯的投資。

以下是排名前五的 2023 年最佳替代加密貨幣：

Metacade（MCADE） Litecoin（LTC） The Sandbox（SAND） XRP（XRP） ChainLink（LINK）

1. Metacade（MCADE）

Metacade 是世界上首個由社區驅動和最大的去中心化遊樂中心，使其 MCADE 代幣成為 2023 年最佳替代加密貨幣。該平台提供休閒和競技類遊戲，使玩家能夠通過玩各種街機風格的遊戲來獲得加密貨幣獎勵。

Metacade 建立在 Ethereum 區塊鏈之上，提供先進的 Play2Earn（P2E）機制。遊戲玩家可以更好地控制他們的遊戲體驗，並可以通過其 Metagrants 計劃對平台上推出的新遊戲進行投票。Metagrants 計劃將對獲勝提案的開發人員獎勵資金，以在平台上開發他們的遊戲。Metacade 的社區將在 2023 年下半年授予第一筆資助。

Metacade 也提供其他用戶利益，以及多種在平台上賺取加密貨幣收入的方式。Work2Earn 功能將幫助 Metacade 社區在 Web3 中開啟職業生涯，因為玩家可以通過 Metacade 合作夥伴獲得短期工作和自由職業職位的工作機會。

遊戲玩家還可以通過平台的測試角色，在新遊戲正式發布之前嘗鮮。社區可以在玩新遊戲時向遊戲開發者提供回饋，發現並報告在發布前需要修復的任何錯誤。

Metacade 的 Create2Earn 功能將獎勵社區成員為其他成員提供有用的貢獻。發布遊戲評論、分享 GameFi 創意以及與其他用戶互動都可以獲得獎勵，因為 Metacade 的目標是隨著時間的推移成為區塊鏈遊戲玩家的中心樞紐。

為什麼要購買 MCADE？

MCADE 代幣最近啟動了預售活動，取得了巨大的成功。在 Metacade 的預售開始期間，售出了 2.3 億個代幣，為構建 Metacade 平台籌集了價值 210 萬美元的資金。

Metacade 可能成為使用最廣泛的 GameFi 平台之一，長期價格預測超過 1 美元——比預售結束時上漲 50 倍。早期投資者可以獲得可觀的收益，這就是為什麼它是 2023 年及未來的最佳替代加密貨幣之一。

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2. Litecoin（LTC）

2023 年排名第二的最佳替代加密貨幣是 Litecoin ——一種作為 Bitcoin 分叉而創建的加密貨幣。它通常被稱為是 Bitcoin 黃金的白銀，提供許多相同的功能，但具有的可擴展性更高。

Litecoin 可以在 3.5 分鐘內實現區塊最終確定——比 Bitcoin 的 10 分鐘要快得多。該項目自稱是第二受歡迎的純加密貨幣，因為其核心功能是使用安全、透明和無信託的區塊鏈通過互聯網匯款。

與其他區塊鏈不同，Litecoin 不支持去中心化應用（dApps）的開發。相反，LTC 代幣專注於成為全球個人和商家的交易媒介。

超過 2000 家商店和其他零售商接受 LTC 付款，因為它自 2011 年成立以來一直是處理點對點交易的可靠方法。Litecoin 是最早期的加密貨幣之一，在 Bitcoin 創世塊被開採的僅 2 年後創建。

為什麼要購買 LTC？

Litecoin 項目背後的核心團隊是經驗豐富、職業生涯傑出的開發人員，Charlie Lee 是創始人。該團隊繼續構建 Litecoin 生態系統，旨在使 LTC 成為 BTC 的替代支付方式，更適合日常使用。

Mimblewimble Extension Block（MWEB） 於 2022 年初在 Litecoin 網絡上線，被譽為區塊鏈自首次推出以來的最大升級。這次升級提高了 Litecoin 的可擴展性，可以幫助 LTC 成為一種類似現金的加密貨幣。

LTC 目前價格為 62.59 美元。它的歷史最高價超過 400 美元，並有可能隨著時間的推移突破 1000 美元的價值。在當前的價格上，LTC 成為 2023 年最佳替代加密貨幣之一，因為它顯示了去中心化金融（DeFi）未來的重大前景。

3. The Sandbox（SAND）

The Sandbox 是 2023 年排名第三的最佳替代加密貨幣。該項目是一個開放世界的元宇宙遊戲，允許用戶構建自己的遊戲體驗。玩家可以買賣和創建數字資產，然後可以在 The Sandbox 遊戲世界中將其貨幣化。

該項目在遊戲的基礎上優先考慮用戶生成的內容（ UGC ）。通過允許用戶在 The Sandbox 中創建自己的遊戲，虛擬景觀的範圍和規模不斷發展。用戶可以探索這一景觀並參與各種不同的消遣，以及在其他用戶構建的 P2E 遊戲中賺取加密代幣。

The Sandbox 提供了一個工具包，允許用戶創建具有可定制規則集的遊戲。這允許任何人成為遊戲開發者，無論是否擁有編程經驗，這有助於隨著時間的推移提高 GameFi 的整體創新水平。

所有遊戲都可以鑄造成 NFT，並使用 SAND 代幣在平台的市場上出售。SAND 還可用於購買其他遊戲資產，例如角色升級和其他獨特物品。玩家在玩 The Sandbox 時可以獲得的可定制化是其受歡迎的主要原因。

為什麼要購買 SAND？

The Sandbox 是使用最廣泛的區塊鏈遊戲之一，SAND 代幣經常成為市值最高的元宇宙項目。遊戲玩法被比作 Minecraft，這是有史以來購買量最大的 PC 遊戲。

UGC 作為遊戲功能的流行反映在 The Sandbox 的早期成功中。隨著時間的推移，隨著更廣泛的 GameFi 領域在主流用戶中越來越受歡迎，該項目預計會增長。

SAND 目前價值 0.40 美元，低於 7.50 美元的歷史高點。隨著時間的推移，該代幣的價值有可能大幅上漲，這使其成為 2023 年最佳替代加密貨幣之一。

4. XRP（XRP）

2023 年排名第四的最佳替代加密貨幣是 XRP ——一種可以為國際結算提供即時流動性的去中心化加密貨幣。 XRP 加密貨幣的母公司 Ripple 已與金融機構建立重要合作夥伴關係，以各種方式使用數字資產開發全球交易解決方案。

XRP 代幣可以促進近乎即時的全球交易，而發送方的成本幾乎為零。這代表了對傳統金融的重大改進，傳統金融通常需要幾天時間來確認跨境支付，並為大額交易處理收取額外費用。

為此，XRP 等數字資產可以合理提升傳統金融運作的效率。這是 Ripple 承諾的效用性，這是它與 JP Morgan、Santander 和 Bank of England 等主要機構建立合作夥伴關係的基礎。

為什麼要購買 XRP？

XRP 一直深陷在與美國證券交易委員會（SEC）的長期訴訟中。針對 XRP 的案件旨在證明該代幣是一種證券而非加密貨幣；然而，人們普遍預計 XRP 會勝訴，並作為一種加密貨幣獲得監管部門的批准。

由於與 SEC 的持續訴訟，XRP 的價格可能在 2021 年牛市期間受到抑制。XRP 至今仍位居前 10 名加密貨幣之列，在熊市期間的市值接近 200 億美元。

SEC 案件預計將於 2023 年結束，屆時 XRP 將成為美國檢察官眼中的合法加密貨幣。在此之後，XRP 的價值可能會飆升，這使其成為 2023 年最佳替代加密貨幣之一。

5. ChainLink（LINK）

ChainLink 是 2023 年第五大替代加密貨幣。它是一個多鏈預言機，記錄來自多個區塊鏈的數據，實現不同網絡之間的安全互操作性，並幫助 dApp 共享和使用來自各種鏈下來源的數據。

該協議使智能合約能夠在不同的區塊鏈生態系統中被讀取和部署，並將來自鏈下的數據存儲在鏈上構建的透明、自動更新的預言機中。預言機可用於即時共享可用於各種應用的數據，例如去中心化交易所（DEX）等。

ChainLink 上記錄的鏈下數據允許開發人員在智能合約中利用更多資訊並增加 dApp 的複雜性。ChainLink 是使用最廣泛的預言機解決方案之一，為包括 Aave 和 Huobi 在內的主要加密貨幣平台提供服務。

為什麼要購買 LINK？

LINK 是 ChainLink 生態系統的原生代幣。該代幣代表協議中的股份，因為投資者可以購買該代幣作為投資、保值手段，或通過多個不同的區塊鏈向世界各地匯款。

ChainLink 還計劃為 LINK 代幣引入質押服務，這將在未來增加效用性。質押服務將為保護網絡基礎設施的驗證者提供被動獎勵。

LINK 目前定價為 5.71 美元，歷史最高價超過 50 美元。預計該代幣將收復之前的高位，並在未來幾年產生重大收益。因此，在當前價格下，它成為 2023 年最佳替代加密貨幣之一。

Metacade：2023 年最佳替代加密貨幣

毫無疑問， Metacade 是 2023 年的最佳替代加密貨幣。在測試階段迅速售出 1.4 億個 MCADE 代幣後，MCADE 代幣預計將在預售的其他階段售罄。該活動將使 MCADE 的價格從每個代幣 0.008 美元上漲至 0.02 美元，這使投資者可以在有限的時間內以當前 0.01 美元的價格參與其中。

該項目為 Web3 用戶提供了獨特的功能，並提供了許多不同的方法來賺取以加密貨幣支付的收入。Metacade 有潛力成為最大的 GameFi 平台之一，因此投資者需要在預售售罄之前，迅速入手 2023 年最佳替代加密貨幣。

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