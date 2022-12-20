2023 年加密貨幣崩盤期間購買的最佳替代加密貨幣

任何加密貨幣崩盤都會傷害人，許多代幣持有者最近都感受到了傷害。這種情況使不少投資者過度持有在牛市頂部附近購買的代幣。因此，一些人現在不願重新投入到新的投資。

話雖這麼說，看跌的情況總是充滿了絕佳的機會。在這樣的時候，可靠的代幣往往被低估並且比以往任何時候都更有潛力。在加密貨幣崩盤全面降價 90% 之後，對於準備好取得成功並為下一個牛市做準備的加密貨幣投資者來說，有一些不錯的選擇。

本文將分析在反彈前購買的 5 種替代加密貨幣。這些代幣在未來具有很高的潛力，並且每個代幣都可以為您的投資組合帶來重大收益。

#1 Metacade（MCADE）——休閒賺錢遊戲—— 2023 年最值得購買的替代加密貨幣

Metacade 旨在成為元宇宙中最大的鏈上遊樂中心。該項目主要由社區驅動，旨在隨著時間的推移成為一個去中心化自治組織 ( DAO )。該平台看起來注定要成為與周圍一些最大的 GameFi 遊戲競爭的主要項目，例如 Axie Infinity 和 Decentraland。

除了提供各種邊玩邊賺遊戲外，Metacade 還為 GameFi 愛好者提供了一個多合一的場所，提供了一些突破性的功能。

遊戲玩家可以通過多種獨特的方式賺錢，包括分享他們的遊戲知識。Metacade 獎勵為社區做出貢獻的用戶，用戶可將通過發布評論、幫助其他玩家以及對仍在開發中的遊戲進行 Beta 測試來獲得獎勵。通過這種方式和其他方式，Metacade 用戶可以獲得原生代幣—— MCADE。

Metacade 也是將游戲玩家和遊戲開發人員聚集在一起的地方。特別是，遊戲開發人員可以通過 Metagrants 向社區提出他們的項目以獲得資助。對遊戲提案的投票是通過 MCADE 代幣完成的，這給了它一個額外的用例。

MCADE 的固定總供應量為 2,000,000,000 個代幣，其中 70% 用於預售。擁有固定的供應，MCADE 的代幣經濟學是通貨緊縮的，由於供需之間的自然關係，這可能是非常有益的。由於代幣變得更加稀缺，固定供應加上不斷增加的需求，可能會導致價格持續上漲。

通過為遊戲玩家提供廣泛的賺錢機會並支持區塊鏈遊戲社區的持續發展，MCADE 提供了巨大的價值。目前，該代幣似乎被低估了，其預售價格走勢反映了這一點。憑藉在次優市場條件下超過 100% 的潛在收益，Metacade 看起來將在未來幾年成為 GameFi 的主要參與者，並且當之無愧地成為我們 2023 年最值得購買的替代加密貨幣名單中的第一名。

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#2 Binance（BNB）——全球 CEX

Binance 是一家全球加密貨幣交易所，提供交易 600 種數字貨幣的平台。該平台的原生代幣 BNB 旨在為開發提供資金並為交易者提供流動性。該代幣用於支付費用，也可用於使用 Binance VISA 借記卡購買商品和服務。

按市值計算，BNB 目前是第五大代幣，而按交易總量計算，Binance 交易所在所有 CEX 中排名第一。 CEX 是一個中心化交易所。CEX 與去中心化交易所（DEX）的不同之處在於，所有交易服務均由中央實體控制，而不是由智能合約和自動做市商控制，並且所有代幣都保存在該中央實體擁有的錢包中，而不是個人持有。

BNB 代幣具有一些獨特的特徵。供應是通貨緊縮的，因為再也無法鑄造代幣，而且它還有一個燒毀機制，隨著時間的推移不斷減少循環供應。

最初，BNB 有 200,000,000 個代幣。自該項目於 2017 年成立以來，Binance 一直在按季度燒毀一定比例的所有費用。截至 2022 年 7 月，總供應量的近 20% 已被銷毀，目前流通供應量約為 160,000,000 BNB。這個過程將一直持續到 50% 的原始供應被燒毀。

CEX 為加密貨幣持有者提供有用的服務。它提供一系列交易服務，包括衍生品、借貸、質押和借貸。Binance 作為最大的 CEX，吸引了數百萬用戶，並有可能隨著行業的不斷擴張而保持增長。

如果 Binance CEX 繼續增長 ，那麼您可以肯定會有更多人購買 BNB 以利用平台上提供的優勢。結合該代幣獨特的代幣經濟學，包括它的燒毀機制，這對 BNB 的價格有長期的積極影響。需求增加和供應持續減少意味著價格注定會上漲，這就是為什麼我們將 BNB 列為 2023 年最值得購買的替代加密貨幣名單中的第二位。

#3 Polygon（MATIC）——大規模的 dApp

Polygon 是一個去中心化的平台，可以擴展 Ethereum。該網絡有一個名為 Matic Plasma 的創新擴展解決方案，可實現更高的交易吞吐量和更低的費用。Matic Plasma 使用側鏈來幫助降低 Ethereum 的高額費用，並在此過程中為 Web3 生態系統中的去中心化應用（dApp）創造更好的用戶體驗。

由於 Polygon 是 Ethereum 的 第 2 層 擴展解決方案，它具有許多關鍵技術特徵。Polygon 生態系統建立在 Ethereum 第 1 層之上，具有與 Ethereum 相同的高度安全級別。通過其創新的側鏈解決方案，它可以提供更快的最終確定性並提供接近於 0 的交易費用，這有助於增強標準 Ethereum 區塊鏈的可用性。

Polygon 網絡的原生代幣是 MATIC。它用於支付交易費用，並通過對驗證者的獎勵來保護網絡。該代幣的最大供應量為 100 億個 MATIC，流通量為 87 億個。

MATIC 改善了基於 Ethereum 構建的平台的用戶體驗—— Ethereum 是 Web3 中去中心化應用的最大基礎設施。由於它可以以低成本處理大量交易，Polygon 被用作許多新興區塊鏈遊戲的首選網絡。

GameFi 依靠數字經濟為邊玩邊賺獎勵提供流動性。這些經濟體通過設計處理大量交易，而 Polygon 憑藉其優化的用戶體驗，非常適合提供此服務。

區塊鏈遊戲可以為遊戲玩家提供獨特的好處，並且該領域有望在更廣泛的遊戲行業中不斷擴展。考慮到這一點，MATIC 代表了對未來的主要投資，因為它是注定要在未來幾年吸引大量用戶的網絡不可或缺的一部分。

#4 LooksRare（LOOKS）—— NFT 市場

LooksRare 是一個基於區塊鏈的平台，支持數字藝術和其他收藏品的創作、收藏和交易。這是一個新的 NFT 市場，於 2022 年 1 月推出。該平台擁有頂級數字藝術品收藏，包括 Bored Ape Yacht Club (BAYC) 和 CryptoPunks。

LooksRare 提供廣泛的功能和工具來幫助發現新作品和參與在線拍賣。該平台還支持創建非同質化代幣（NFT），可用於代表 LooksRare 平台上任何類型的收藏品。它是一個靈活的平台，可為 NFT 愛好者提供有用的服務。

LOOKS 是 LooksRare 平台的原生代幣。它有許多關鍵用例，其中包括對在平台上上架待售 NFT 的交易者的高百分比獎勵。

LOOKS 的最大供應量為 10 億個代幣。當前流通的代幣數量約為 470,000,000，約為該數量的 47%。根據 LooksRare 白皮書，LOOKS 代幣的總供應量將在 LooksRare 平台推出 2 年後達到其最大供應量，即 2024 年初。

LooksRare 為出售 NFT 的人提供了一個更有利可圖的激勵系統。如果數字藝術收藏家想要從該平台支持的收藏之一中上架 NFT，他們可以每 10 分鐘獲得一次獎勵。隨著時間的推移，這些獎勵可能會產生複利，賣家可以通過選擇該平台而不是其他 NFT 市場而獲得高百分比的 APY。

數字藝術作品預計在未來幾年會越來越受歡迎。此外，LooksRare 支持買賣任何類型的 NFT。因此，隨著 NFT 技術在遊戲和其他區塊鏈領域得到更廣泛的採用，LOOKS 代幣在未來幾年可能會表現出色。

#5 Avalanch（AVAX）—— DAG 技術

Avalanche 是一個區塊鏈平台，使用戶能夠創建、傳輸和持有數字資產。它是一個第 1 層區塊鏈，具有基於 Avalanche-Algo 共識引擎（ACE）的獨特創新共識協議。該機制使用有向無環圖（DAG）來達成共識，這使網絡能夠處理大量交易，同時消耗比工作量證明或持有量證明替代方案更少的能量。

Avalanche 支持廣泛的功能，包括智能合約、去中心化應用（dApps）和代幣化。Avalanche 網絡具有高度可擴展性，能夠每秒處理多達 4500 個交易（TPS）。它是一種開放源代碼軟體，任何人都可以使用或貢獻，並且代表了區塊挖掘生態系統的安全且用戶友好的替代方案。

AVAX 是 Avalanche 的原生代幣。AVAX 代幣通過為驗證者提供獎勵，以及點對點發送數字貨幣時的交易費用，來保護網絡安全。

目前有 300,000,000 個 AVAX 代幣在流通，最大供應量為 720,000,000 個 AVAX。隨著時間的推移，剩餘的代幣將被解鎖並添加到流通供應中。

Avalanche 是一種新時代的區塊鏈，與傳統系統相比，它提供了更好的用戶體驗。開源網絡具有高度可擴展性、高度安全性和去中心化，這意味著 Avalanche 協議解決了區塊鏈的三難困境。

通過提供智能合約兼容性以及低廉的費用和高 TPS，Avalanche 可以成為未來區塊鏈活動的溫床。AVAX 是市值排名前 20 的加密貨幣，其價格在創下近 150 美元的歷史新高後，目前還不到 14 美元。隨著時間的推移，該代幣有望再次達到這些高點。

多元化投資組合——最佳替代加密貨幣綜述

2022 年的加密貨幣崩盤對許多投資者來說都是慘淡的。一些頂級項目，如 LUNA 和 FTT，完全投降了。在陰霾下的一線希望是區塊鏈技術具有高度彈性。無論價格走勢如何，都有許多創新項目繼續建設，它們都可能在下一個牛市期間取得巨大收益。

Metacade 剛剛啟動其預售活動，由於項目管道中的價值如此之大，投資者一直熱衷於參與其中。目前，您每投資 1 美元便可獲得 125 MCADE，相當於每個代幣 0.008 美元。預售價格將上漲至 0.02 美元，這是在今年晚些時候向公眾推出代幣之前的價格。

本文中概述的項目都具有很高的潛力，並且是您在 2023 年可以購買的最佳替代加密貨幣，每個項目都在不同的區塊鏈領域提供創新的解決方案。如果說 2022 年的加密貨幣崩盤對我們有什麼啟示，那就是多元化的投資組合是抵消市場波動的關鍵。這裡列出的五種代幣從 CEX 到去中心化市場，從第 1 層到第 2 層，以及處於早期階段的高潛力寶石。

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