2022 年最值得投資的 10 個最佳加密貨幣預售（即將進行的預售）

隨著加密貨幣世界繼續快速擴張，投資新的數字資產可能是一項棘手的工作，但也非常有利可圖。

為確保您通過預售投資做出明智的決定，本指南對即將進行的項目進行了廣泛的審視——概述了投資者如何從目前可用的所有最佳加密貨幣預售選項中找到他們理想的資產。

以下是 10 個最好的加密貨幣預售投資以及對每個項目的審查。

適合立即投資的最佳加密貨幣預售

展望 2022 年，我們的搜索顯示了一系列誘人的加密貨幣預售適合投資。從擺在桌面上的產品來看，這些產品脫穎而出，成為特別誘人的前景。

Metacade（MCADE） EstateX（ESX） LunaOne（XLN） Sleep Care（SLEEP） Avoteo（AVO） WeSendit（WSI） Toon Finance（TFT） Artyfact（ARTY） Metropoly（METRO） Bet2ken（BTK）

2022 年最值得購買的前 10 大預售加密貨幣

Metacade 是 Web3 元宇宙遊戲的首選，允許玩家和加密貨幣狂熱者在快速增長的 Play2Earn 世界中進行互動。

它通過在用戶每次分享評論、想法發佈或其他有用的文章時獎勵他們 MCADE 代幣來賦予他們權力——創建一個中心，遊戲玩家可以在這個中心了解更多關於 GameFi 的資訊，同時讓自己沉浸在這個不斷擴展的生態系統中。

憑藉雄心勃勃的願景進入 2022 年，其目標是將其作為市場上最熱門的新元宇宙代幣之一，並將其價值提高 10 倍，Metacade 在有抱負的遊戲開發者和狂熱者之間架起橋樑，建立跨平台。

Metacade 是令人興奮的新元宇宙代幣平台，它充滿了一定會吸引所有人群的遊戲玩家的功能。

錦標賽和抽獎只是其中的一部分—— Metagrants 還為會員提供了一個創新的機會，讓他們可以通過託管在虛擬遊樂中心中的基於競賽的系統來資助自己的遊戲。

用戶甚至可能有機會通過與遊戲開發者合作來測試遊戲——有可能在這個獨特的 Play2Earn 生態系統中為自己賺取回報。

有如此迷人的前景，它真的有可能在 2023 年獲得 10 倍的收益嗎？

Metacade 隸屬於 GameFi 的元宇宙代幣，在 2025 年之前實現 10 倍於傳統遊戲的市場增長（Crypto.com），即將推出。

每個 MCADE 代幣的預售價格為 0.020 美元，在首次公開募股時流通的代幣有 14 億個，投資者正在關注估計市值可能會增長，從 2800 萬美元增長到驚人的十倍——一直到令人印象深刻的收盤價到 3 億美元（2.8 億美元）。

GameFi 領域正在起飛，隨之而來的是新一代元宇宙代幣。加密貨幣世界已經注意到 The Sandbox 和 Decentraland 等公司，它們的市值達到了令人難以置信的高度，分別在 2021 年達到 65 億美元和 70 億美元的峰值！

如果 Metacade 遵循這一模式，所有跡象都表明其估值到 2023 年將飆升 100 倍——達到令人印象深刻的 28 億美元大關，如果對行業整體規模的估計被證明是準確的（Crypto.com 預測增長高達 500 億美元），則可以實現這一目標。

歷史會重演嗎？只有時間會給出答案……

Metacade 處於從 GameFi 和元宇宙技術的快速增長中受益的主要位置，它已經見證了像 The Sandbox 和 Decentraland 這樣的新代幣是多麼成功。

由於他們的計劃堅定地成為這個快速發展領域的主要參與者，早期採用者很快就會收穫豐厚的回報——收入潛力高達他們最初投資的 10 倍！

您可以在此處參與 Metacade 預售。

2. EstateX（ESX）

EstateX 正準備成為今年最好的加密貨幣預售之一，其創新概念已經吸引了廣泛的觀眾。

該項目計劃通過“部分所有權”為全世界的人們提供擁有財產的機會和負擔能力，從而徹底改變房地產投資。

通過 ESX（EstateX 的原生代幣）促進每次購買或銷售，EstateX 有可能進入歐洲不斷增長的代幣化房地產市場，該市場預計將在四年內達到 1.5 萬億歐元。

通過 EstateX，投資者可以加入一個革命性的新區塊鏈系統，在這個系統中，所有權是高度安全和透明的。

他們將能夠在該平台的二級市場上獲得全球 24/7 交易機會，並能夠使用資產支持的代幣快速借款。

此外，在 2022 年，他們甚至會參與幫助決定哪些屬性應該成為這個創新的 DAO 加密貨幣項目的一部分！

3. LunaOne（XLN）

LunaOne 今年在加密貨幣領域掀起波瀾——這是有充分理由的。這個元宇宙項目將是一個包羅萬象的虛擬世界，用於遊戲、商業和教育目的。

作為一個去中心化自治組織（DAO），代幣持有者可以直接參與塑造 LunaOne 的運作方式；此外，他們將享受到許多尖端功能，例如帶有內置獎勵系統的流媒體平台、與虛擬現實耳機的兼容性，甚至是用戶自己世界中的個性化化身。

許多人稱讚它是最好的 Web 3.0 代幣之一也就不足為奇了——不要錯過參與其中的機會！

準備好與 7,600 多名加密貨幣愛好者一起參加備受期待的 LunaOne 預售。作為一個基於 Binance 智能鏈技術構建的平台，用戶可以體驗低廉的網絡費用，並期待使用其原生代幣 XLN 進行交易。

在接下來的激動人心的旅程中，肯定會有很多獎勵，所以不要錯過。

4. Sleep Care（SLEEP）

作為一個基於區塊鏈的創新平台，Sleep Care 將徹底改變不斷增長的“社交網絡”利基市場，為用戶的睡眠習慣付費。

Sleep Care 利用與 iOS 或 Android 設備連接的 GPS 和身體傳感器，創建睡眠質量的數據圖，在經過五個小時的寧靜睡眠後，以 $SLEEP 代幣獎勵用戶。

對於那些認為他們每個月都能擊敗競爭對手的人；排行榜上甚至會有獎品。現在您可以在抓緊時間睡覺的同時獲得報酬——沒有比這更好的了。

Sleep Care 對加密貨幣的創新方法已經在加密貨幣世界中贏得了一大批忠實的追隨者。

憑藉比較睡眠習慣和內置燒毀機制等社區功能，投資者正在關注 $SLEEP 以獲得令人興奮的長期回報。進一步了解它；這種低價寶石可能是您獲得財務成功的門票。

5. Avoteo（AVO）

Avoteo 正在通過 2022 年的創新預售來撼動加密貨幣世界。Avoteo 提供基於區塊鏈的眾籌平台，旨在徹底改變全球初創企業的融資流程。

對於 AVO 持有人來說，對激動人心的項目進行投票不僅可以帶來改變，還可以通過利潤分享功能賺取被動收入。

除此之外，還有更多：尋找自由職業者的初創企業會發現他們的需求也可以通過技能市場選項得到滿足，而投資的用戶將可以獲得有形的好處，例如治理投票或在支持的企業使用 AVO 購買商品/服務——真的沒有比這更好的了。

在安全方面，Avoteo 已經通過了 Certik 的審計，並得到了 Coinzilla 和 Blockchain Army 等眾多領先加密貨幣公司的支持。

該項目目前處於預售的第二階段，投資者可以通過該項目的網站購買 AVO 代幣。隨著發布日期定在 9 月，所有的目光都將集中在 Avoteo 在今年下半年的進展上。

6.WeSendit（WSI）

憑藉 10 年的業務經驗，WeSendit 已成為 150 個國家/地區超過 350 萬用戶輕鬆共享文件的值得信賴的平台。

現在，這家瑞士公司更進一步，進入 web 3.0，其去中心化版本將使用區塊鏈技術在傳輸交易時保護數據安全和隱私。

WeSendit 正在通過其新平台徹底改變數字空間，為用戶提供兩種訪問服務的方式。

這兩種選擇都提供了安全的體驗——您可以登入並通過 PayPal 付款，或者使用 WESENDIT 代幣匿名轉移您的資金，同時享受令人印象深刻的 60% 折扣。

此外，預售開始後，代幣持有者將獲得額外獎勵。今天就準備好迎接這種創新的全球匯款方式吧。

7. Toon Finance（TFT）

從最近推出以來，Toon Finance 已飆升至加密貨幣排行榜的首位！它強大的開發人員和藝術家團隊是這一成功的幕後推手。

他們憑藉靈活的技能和自由發揮的創造力，徹底改變了我們的交易方式；在一個地方橋接區塊鏈、交易加密貨幣以及讓我們參與迷人的 NFT。

Toon Finance Coin 已迅速成為市場上最受歡迎的迷因幣，並引起了廣泛關注——不僅來自投資者，還因為他們改變遊戲規則的 DEX 平台。

他們的原生實用代幣 TFT 可用於購買 NFT，以豐富遊戲體驗，並通過其跨鏈資源對社區遊戲進行投票。

這項驚人的新技術可以通過賦予 Toon Finance 等股票更多的權威和可信度來徹底改變加密貨幣交易，即使它一開始僅在迷因幣中共享！

TFT Coin 用戶將能夠在不涉及第三方的情況下進行安全且具有成本效益的交易。這種點對點網絡允許交易者繞過傳統的貿易協議，使他們能夠以一種簡單有效的方式直接相互買賣。

8. Artyfact (ARTY)

Artyfact 是一個雄心勃勃的項目，它將現代開放世界遊戲的高保真圖形和令人上癮的遊戲玩法與革命性的邊玩邊賺功能融合在一起。

利用 Binance Smart Chain 的區塊鏈技術和 Unreal Engine 5 的功能，Artyfact 可能成為第一個真正將 P2P 和 P2E 元素結合在一起的遊戲元宇宙——讓遊戲玩家能夠將玩遊戲的熱情與從中獲得獎勵相結合。

在本月早些時候宣布其演示後，世界各地的遊戲玩家已經對進入 Artyfacts 身臨其境的 Web3 世界感到興奮！

9. Metropoly（METRO）

Metropoly 正在徹底改變房地產投資的世界——讓世界各地的用戶都有機會從世界各地的創收物業中獲得經濟回報。

沒有任何障礙或隱藏費用，個人可以利用這種簡單而無憂的方式進行投資，入門只需 100 美元。

經驗豐富的團隊根據檢查報告仔細選擇每處房產，以便客戶在投資前了解他們所處的環境！該平台為投資者提供長期租賃和短期度假屋；開闢比以往更快地實現目標的新途徑。

Metropoly 正在用他們的限量版 ERC-20 代幣 METRO 撼動加密貨幣遊戲。建立在 Ethereum 區塊鏈之上並擁有 10 億代幣的總供應量，該實用代幣可用於在 Metropoly 的創新生態系統中進行支付或獲得獎勵。

現在，早期採用者的粉絲們有機會在即將到來的預售期間參與其中！

從學生到大亨有五個等級——每個等級都提供特殊獎勵，例如 NFT、現金返還投資和在平台內使用的獎勵代幣——任何人都可以加入 Metropoly 所提供的一切。千萬不要錯過——立即獲取您的歷史！

10. Bet2ken（BTK）

通過 Bet2ken，您可以參與全球主要體育賽事的活動。當我們說“行動”時，我們是認真的——這個一流的線上平台不僅提供通過加密貨幣進行的傳統（和安全）投注，還提供邊玩邊賺遊戲和預測市場。

甚至可以通過點對點匯率投注賺錢。所有玩家的結果都通過智能合約得到保證，這意味著每個人的投注都會得到公平的回報。

此外，作為一項額外的獎勵，您可以獨家訪問生態系統的原生代幣——因此，無論您選擇體育博彩還是在其他遊戲中玩賠率，Bet2ken 都有很多方式讓玩家贏得大獎。

Bet2ken 推出的革命性代幣將與卡塔爾世界杯同時舉行，讓投資者獲得無與倫比的回報和治理權。

每個月都會為輸掉賭注的玩家重新分配 25% 的利潤——即使輸掉也是贏錢的機會。不僅如此，這種定期預售的加密貨幣也可以直接從 Bet2ken 的網站上進行質押——所以不要錯過參與這一歷史性事件的機會。

什麼是加密貨幣預售？

加密貨幣預售為投資者提供了一個獨特的機會——以折扣價購買的數字資產有可能獲得巨額回報。

在首次代幣發行 ( ICO ) 之前，這些代幣可以直接從平台網站或通過其他投資者渠道獲得，然後在交易所上市後轉售獲利。

當然，哪種方法最好在很大程度上取決於個人的風險偏好以及每個項目在整體可行性方面的實力。

加密貨幣預售對投資者來說是一個有利可圖的機會，一些項目為早期參與者提供獎勵，使他們的貢獻更具吸引力。

雖然某些平台需要提前註冊，但 Metacade 等其他平台讓每個人都有機會參與其中——沒有任何附加條件！

如何找到最值得預售投資的加密貨幣

加密貨幣市場不再是一個邊緣行業，因為數字資產現在有可能在主流業務中佔據一席之地。

儘管在這個加密貨幣寒冬期間，許多投資者都持看跌情緒，但仍有一些代幣表現出非凡的彈性，並為能夠發現新興項目的精明買家提供了極好的機會。

隨著每個月都有更多新的加密貨幣進入市場，重要的是明智的投資在購買之前依賴於對這些項目的可靠分析。

投資者無需借助關鍵指標，盲目尋找最有利可圖的加密貨幣預售。通過考慮這些基本因素，可以做出明智的購買決定，可能會產生有希望的結果。

在正確的地方尋找

對於那些尋找即將發布的加密貨幣的人來說，在投資之前進行研究很重要。

Coinmarketcap 和 Coingecko 等加密貨幣集中平台是必不可少的工具，但不要忘記流行的社交媒體網站和在線論壇，例如 Twitter 或 Reddit，它們可以提供有關哪些新數字代幣可能即將出現的寶貴見解。

由於預售的發生，甚至在 ICO 或 IDO 在交易所上市之前，肯定會有大量的資訊出現——請睜大眼睛。

對項目進行充分的研究

投資一個新的加密貨幣項目可能是一項艱巨的任務，因為過多的騙局讓人很難辨別哪些是合法的。

因此，對於那些希望做出明智投資的人來說，研究是必不可少的。從您的候選名單中選擇潛在項目並閱讀他們的白皮書後，考慮更仔細地查看他們的路線圖——這將向您展示他們計劃何時實現每個里程碑以及他們迄今為止取得的成功。

最終，所有這些要素結合成一種強大的方式，可以了解投資於該特定項目是否會在以後帶來回報。

如果某個加密貨幣項目沒有白皮書或路線圖，這是投資者不應忽視的危險信號。

話雖這麼說，並不是每個有白皮書的項目都是一個不錯的選擇。相反，投資者應該考慮該項目的獨特價值主張是什麼，以及為什麼它會成為一個引人注目的機會。

研究開發團隊

一流的加密貨幣項目是知識淵博的團隊的產物，該團隊了解並擁抱其行業。

為確保成功，項目必須得到熟悉區塊鏈技術以及其他相關概念（例如邊玩邊賺遊戲模型）的專家的支持。這樣，任何給定的企業都可以實現長期的長壽。

回顧並理解項目的“代幣經濟學”

加密貨幣預售提供了一個獨特的機會，可以儘早獲得區塊鏈領域最新和最有前途的代幣。

為確保成功，投資者必須審查代幣經濟學——發行的代幣總數以及是否有代幣在發行後被“銷毀”——因為這會極大地影響其長期價格潛力。

我們的預購加密貨幣指南可幫助那些感興趣的人解開所有這些細節，因此他們擁有成功投資所需的一切，從人群中脫穎而出！

利用社交媒體

得益於社交媒體，數字代幣取得了巨大的成功，最近的例子是 Dogecoin。

Elon Musk 的推文和 Reddit 討論推高了其價格，令人驚嘆地展示了對金融市場的集體力量。

因此，社交論壇可以成為尋求發現潛在新加密貨幣的投資者的強大工具——但他們應該先採取基本步驟，例如在採取任何行動之前先進行背景研究。

投資加密貨幣預售是個好主意嗎？

加密貨幣預售允許投資者在代幣進入交易所之前以最低成本搶購代幣，從而利用折扣價和未來獲利的潛力。

高價格潛力

隨著進入成本的降低和增長機會的擴大，精明的加密貨幣投資者可以利用購買更多數量的加密貨幣，如果這些加密貨幣的價值隨著時間的推移而增長，那麼這些加密貨幣可能會帶來很高的回報。

賺取被動收入的機會

加密貨幣項目不僅讓投資者有機會儘早參與突破性的新技術，而且還可能產生被動收入。

像 Avoteo 代幣這樣的東西將從交易中收取的稅款分配給持有人——每筆交易的最高 3%。

為了增加收益，許多加密貨幣計劃都具有質押功能，可讓您鎖定投資以獲得更大的回報。

如果您正在尋找值得您花時間和金錢的預售，請務必檢查所有相關的好處；這可能意味著更多的收益，而不僅僅是價格上漲。

早期投資者優勢

投資預售加密貨幣項目可以讓投資者跳入創新概念的底層，確保未來幾年的潛在高回報。

此外，這是與社區中其他熱情和知識淵博的成員聯繫的好機會。

Dogecoin 也許是一個典型的例子——它最初是一種迷因幣，後來看到它的早期採用者因為在這麼早的階段就參與其中而獲得了豐厚的回報。

加密貨幣預售風險

投資加密貨幣預售可能是啟動數字貨幣投資組合的一種令人興奮的方式，但潛在投資者應牢記一件事：風險。

一個項目可能不會像預期的那樣成功，給你留下一文不值的代幣；或者，如果市場狀況在其 ICO 後突然發生變化，任何獲利的可能性都可能隨之下降。

盤點這些危險對於任何希望實現其加密貨幣夢想的人來說都是必不可少的。

最佳加密貨幣預售——最後的想法

憑藉折扣代幣和額外獎勵的承諾，參與預售對於希望取得成功的投資者來說可能是一個有吸引力的選擇。

然而，每個月都有數十個新項目啟動，很難找到真正值得投資的項目——直到現在！

Metacade 正在提供 MCADE 代幣的最後階段預售，讓投資者能夠獲得在這個不斷增長的市場中取得成功所需的一切，以及其他任何地方都無法提供的折扣。在您還有時間的時候保護自己，並開始從加密貨幣提供的功能中受益。