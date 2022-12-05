2022 年 12 月最值得以低價購買的加密貨幣

在 2022 年 12 月，加密貨幣投資者一直在尋找最值得購買的加密貨幣。由於目前價格較低，對於任何長期相信加密貨幣的人來說，這都是一個絕佳的投資機會。因此，為了消除垃圾資訊，本文將介紹您可以在 2022 年 12 月購買的 5 個最有前途的加密貨幣項目。

#1 Metacade（MCADE）——大型區塊鏈遊戲中心

在 2022 年 12 月，最值得購買的加密貨幣是 Metacade 的原生代幣 MCADE。Metacade 是一個嶄露頭角的 GameFi 平台，在該領域剛剛起步。該項目旨在成為世界上最大的區塊鏈遊戲中心，並通過其原生 MCADE 代幣為其社區提供廣泛的賺錢機會。

通過在平台上提供許多不同的街機遊戲，GameFi 愛好者可以找到很多可以沉迷其中的遊戲。作為回報，Metacade 提供了多種不同的方式來賺取 MCADE。例如，玩家可以通過對區塊鏈遊戲的深入見解為 Metacade 社區做出貢獻，並可以通過提供有價值的見解獲得 MCADE 代幣獎勵。

該平台旨在不斷擴展，並將隨著時間的推移成為一個去中心化自治組織 ( DAO )。這將使 MCADE 代幣更具效用性，並有望吸引越來越多的投資者。

除此之外，Metacade 還將定期舉辦 邊玩邊賺 錦標賽，具有競爭力的遊戲玩家可以聚在一起，在線測試自己的技能。表現最好的人除了獲得炫耀的權利外，還將獲得 MCADE 獎勵。

代幣經濟學

總共有 2,000,000,000 個 MCADE 代幣，其中 70% 用於 MCADE 預售活動。價格從每 MCADE 0.008 美元起，這對任何長期加密貨幣投資者來說都是一個重要的購買機會，因為價格只會上漲。

為什麼要購買 MCADE？

Metacade 可以在區塊鏈遊戲世界佔據一席之地。通過成為邊玩邊賺遊戲玩家的中心並提供廣泛的賺錢機會，它已經引起了社區的極大興趣。

目前，Metacade 剛剛起步，因此它因價格低而下行空間有限，並且由於其長期潛力而產生極高的回報。由於 Metacade 的目標受眾比其他 GameFi 平台廣泛得多，因此您可以預期對 MCADE 的投資會長期有效。

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#2 Filecoin（FIL）——去中心化雲存儲

在 2022 年 12 月最值得購買的加密貨幣清單中，排名第二的是 Filecoin，它是一個去中心化存儲網絡，可將雲存儲轉變為算法市場。Filecoin 協議由 FIL 代幣表示，它允許礦工通過向客戶提供存儲來賺錢。與 Bitcoin 一樣，Filecoin 礦工通過昂貴的計算競爭挖掘區塊，並根據自己投入的工作量按比例獲得獎勵。

Filecoin 客戶為 Filecoin 網絡存儲和檢索文件付費。支付全部使用 FIL 代幣進行，價格低時傷害礦工，價格高時獎勵礦工。客戶和礦工之間的這些交易都是通過智能合約自動和匿名完成的。

通過允許任何人出租額外的硬盤空間，Filecoin 允許每個人加入網絡並賺取 FIL 代幣。該網絡是由 Protocol Labs 開發的開源軟體，其靈感來自於早期在去中心化存儲系統（包括 IPFS 和 BitTorrent）上的工作。

代幣經濟學

Filecoin 的總供應量為 320,265,000。該供應量的 100% 處於流通狀態，這意味著再也不會開採或鑄造任何代幣。目前的價格為 4.48 美元，低於之前每個 FIL 代幣超過 150 美元的歷史高位。

為什麼購買 FIL？

FIL 具有通縮供應和獨特的用例，可以為全世界的個人、企業和機構提供服務。計算機存儲是互聯網本身不可或缺的一部分，因為每個高級網站都利用數據庫為前端獲取和檢索資訊。

去中心化數據存儲意味著數據不可篡改。它受到高級別安全保護，可以使用 Filecoin 創建的高級區塊鏈解決方案進行立即檢索。由於價格遠低於之前的歷史高點，預計 FIL 將取得一些重大收益以重新回到之前的高點。

#3 Dogecoin（DOGE）——為迷因帶來效用性

Dogecoin（DOGE）是一種加密貨幣，創建於 2013 年，是對 Bitcoin 的模仿。由於其受 Doge 迷因啟發的徽標和柴犬吉祥物，它很快就流行了起來。Dogecoin 不同於其他加密貨幣，它對可以鑄造的代幣總供應量沒有硬性限制。

雖然 Dogecoin 最初是作為一個笑話而創建的，但它已經獲得了大量追隨者，並成為一種合法的加密貨幣，截至 2022 年 12 月，它的市值超過 110 億美元。Dogecoin經常被用作 Reddit 和 Twitter 等社交媒體平台上的小費貨幣，它也被用來線上支付商品和服務。

Dogecoin 用於支付商品的一個著名例子是，Elon Musk聲稱 DOGE 持有者可以很快用加密貨幣購買 Tesla 汽車。從那時起，Musk 就一直是 Dogecoin 社區的堅定支持者，並且在發布關於 DOGE 的推文時經常導致 高百分比的價格變動 。

代幣經濟學

DOGE 的總供應量為 132,671,000,000，當前價格為 0.087 美元。按市值計算，它是第 9 大加密貨幣。由於對總供應量沒有硬性限制，流通中的 DOGE 總數每分鐘增加 10,000 個代幣。

為什麼購買 DOGE？

雖然 Dogecoin 有通貨膨脹的供應量，但作為數字貨幣支付方式，它是一個很好的選擇。人們普遍認為，它將為生態系統創造更多的效用。除此之外，預計越來越多的商家將開始接受 DOGE 付款，因為這是一種通過區塊鏈轉移價值的快速且廉價的方法。

自從 Elon Musk 接管 Twitter，許多人猜測 DOGE 可能會被添加到社交媒體平台使用的支付方式列表中，因為它在網站上集成了更多的電子商務功能。效用越大，使用越多，使用越多，需要購買 DOGE 代幣的人就越多。隨著時間的推移，它的價值可能會因此上升，這正是它躋身這份最值得以低價購買的加密貨幣清單的原因。

#4 Chainlink（LINK）——收集鏈下數據

Chainlink 是一個去中心化的預言機網絡，它為智能合約提供訪問鏈下數據源和 API 的權限。Chainlink 被 Ethereum 生態系統中的眾多項目所使用，包括 Synthetix、Aave、MakerDao 等等。它是最早建立在 Ethereum 上的項目之一，並且在過去幾年中一直是最活躍和最具影響力的項目之一。

Chainlink 團隊由經驗豐富的開發人員組成，他們從早期就一直在為關鍵的 Ethereum 基礎設施做出貢獻。Chainlink 網絡於 2017 年 6 月在 Ethereum 主網上線。從那時起，Chainlink 節點已經為各種 DeFi 應用處理了數百萬筆交易請求。

Chainlink 也是市場上採用最廣泛的預言機解決方案，集成了主要協議。預言機通常為區塊鏈提供非常有用的服務，因為它們聚合鏈下數據以供鏈上使用。這可以在各種不同的環境中使用，Chainlink 的廣泛採用已得到 Google Cloud、Oracle、Weiss Ratings 等主要組織的認可。

代幣經濟學

LINK 的總供應量為 1,000,000,000 個代幣，目前流通的代幣總數不到 50%。在 2021 年牛市高峰期達到每個代幣 50 美元後，該價格現已跌至 6.52 美元。LINK 是按市值計算的第 21 大加密貨幣。

為什麼購買 LINK？

Chainlink 項目在更廣泛的加密貨幣生態系統中發揮著重要作用，並被認為可以為許多頂級 DeFi 項目提供預言機解決方案。隨著區塊鏈生態系統的不斷發展，Chainlink 有望同步增長。

LINK 之前的歷史高位幾乎是該代幣當前價格的 10 倍，代表著未來幾年的可靠投資。由於它是其他數字服務平穩運行不可或缺的一部分，因此它將成為生態系統中的中流砥柱，並且可以在低價位上產生巨大收益。這使其成為 2022 年 12 月最值得購買的加密貨幣之一。

#5 Chiliz（CHZ）——連接球迷

Chiliz 是一種數字貨幣，可用於購買和交易您最喜愛的運動隊、俱樂部和運動員的球迷代幣。Chiliz 平台允許球迷與自己的偶像聯繫並通過行動表達自己的支持，而不僅僅是通過點擊。

事實證明，該網絡在職業足球隊中非常受歡迎，一些頂級歐洲俱樂部與 Chiliz 建立了重要的合作夥伴關係。當中包括 Juventus、FC Barcelona、AS Roma 和 Paris Saint-Germain。這些俱樂部的球迷可以在 Chiliz 綜合交易所買賣 球迷代幣 。

代幣經濟學

Chiliz 的總供應量為 8,888,888,888 個代幣，其中約 75% 目前在流通。在 2021 年攀升至 0.70 美元後，目前價格為 0.24 美元。

為什麼購買 CHZ？

總體而言，事實證明，CHZ 對市場逆風具有極強的彈性。CHZ 代幣在 2022 年熊市期間表現非常出色，這通常是未來價格走勢強勁的跡象。預計到 2025 年，該代幣價格將超過 5 美元，這將是當前價格的 25 倍。

對於希望進入擁有大量現有用戶群的可靠項目的投資者來說，Chiliz 是一個不錯的選擇。它可以為來自世界各地的體育迷提供服務，這意味著它的總價值可以隨著區塊鏈技術得到更廣泛的採用而呈指數級增長，因此它絕對是最值得購買的低價加密貨幣之一。

購買的最佳時機

熊市是買入的最佳時機，因為這是價格最低的時候。雖然一些項目由於基礎薄弱可能無法熬過寒冬，但具有強大用例和充足流動性的項目將長期存在。

這些代幣是 2022 年 12 月最值得購買的加密貨幣。雖然有些已經大幅下跌，但它們都為下一個牛市提供了強大的投資機會。購買和持有其中一些代幣肯定是值得的。

隨著時間的推移，價格預計將全面上漲 10-100 倍。像 Metacade 這樣的早期項目代表了一流的投資機會，因為它們才剛剛推出。擁有如此龐大的用戶群，MCADE 具有很高的長期潛力和真正的長壽。因此，每個代幣的價格僅為 0.008 美元，預計它會迅速上漲，現在是買入 MCADE 的好時機。