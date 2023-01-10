根據 Reddit，2023 年 2 月最值得投資的 ICO 項目

首次代幣發行（ICO）是項目籌集資金以幫助其啟動和運行的一種方式。這些在加密貨幣世界中經常使用，允許公司幫助進行宣傳，從而吸引更多投資和新用戶到他們的平台。ICO 通常與概述平台未來的白皮書一起發布，早期投資者通常可以期待隨著項目的進展實現初始投資的利潤。

如下是 2023 年 2 月添加到您的加密貨幣投資組合中的最佳 ICO：

Metacade（MCADE） VisaMetaFi（VISA） Heroes of Mavia（MAVIA） Wombat Exchange（WOM） CryptoCitizen（CCASH） ByePix（EPIX） WeSendIt（WSI） Kryptview（KVT）

1. Metacade ——元宇宙的革命性遊戲平台

Metacade 是一個新的基於區塊鏈的平台，在預售階段就已經獲得了巨大的人氣。這個社區遊戲中心的目標是成為一個虛擬遊樂中心，重現真實世界電子遊戲廳的興奮和社區，所有這些都來自玩家舒適的家中。該平台將提供種類繁多的邊玩邊賺（P2E）遊戲，以吸引休閒玩家和鐵桿玩家，其核心是引人注目的邊玩邊賺機制。

P2E 似乎只是 Metacade 社區必須為自己創造收入的眾多賺錢機會之一。玩家還可以通過分享遊戲創意、撰寫評論和質押 MCADE 代幣來賺錢。其他突破性的功能包括 Metacade Create2Earn 計劃，該計劃具有 Metagrants 舉措，開發人員可以在其中獲得加密貨幣資金以支持新遊戲的創建。此外，求職版塊旨在將最優秀的 Web3 創意人才與業內令人興奮的職業機會相匹配。

為什麼要購買 MCADE？

Metacade 的原生代幣 MCADE 最近推出預售，並在短短三週內售罄，籌集了 100 萬美元。經過九輪預售，預售結束時 MCADE 的價值將從 0.008 美元的測試價格上漲至 0.02 美元，預計一旦進入去中心化交易所，MCADE 的價格可能會飆升。

在當前熊市期間的這種盈利空間，以及 Metacade 開創性的 GameFi 平台的長期增長潛力，都使 Metacade 成為希望擴大其加密貨幣投資組合的投資者的最佳 ICO 之一。

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2. VisaMetaFi（VISA）——傑出的新的簡單易用的加密貨幣支付系統

VisaMetaFi 的平台採用全新的去中心化加密貨幣支付系統，可用於不同的線上商戶和區塊鏈平台。它結合了 Web3、DeFi、DAO、元宇宙和 MetaFi 支付功能，使其成為最值得投資的 ICO 之一。

該平台允許用戶在世界任何地方轉移穩定幣而無需交易費用，並消除了用戶交換數字硬幣或將加密貨幣轉換為法定貨幣以進行轉移的需要。使用 VisaMetaFi 的知名企業包括度假預訂網站 Booking.com。

為什麼要購買 VISA？

VisaMetaFi 已成功完成項目的啟動階段，覆蓋全球數万用戶，包括發行了原生代幣 VISA。

憑藉其在全球範圍內實現線上和加密貨幣支付的簡單易用框架，從長遠來看，VISA 看起來將吸引投資者的注意力。因此，VISA 成為 2023 年 2 月最值得投資的 ICO 之一。

3. Heroes of Mavia（MAVIA）——極具吸引力的 P2E 戰鬥建造遊戲

由於其激動人心的基地建設和玩家對戰功能，Heroes of Mavia 是目前最好的基於區塊鏈的遊戲 ICO 之一。遊戲玩家創建自己的軍隊來佔領 Heroes of Mavia 生態系統中的敵人基地，並在前進過程中賺取 Ruby 代幣。

這些代幣可用於升級他們的基地、裝備他們的軍隊和加強防禦。該遊戲有幾個吸引人的功能，包括 NFT 市場、實時戰鬥流媒體和合作夥伴經理，用戶可以通過軍事式聯盟進行協作，同時賺取被動收入。

為什麼要購買 MAVIA？

原生 MAVIA 代幣已經在社交媒體上吸引了大量忠實的追隨者，投資者希望在 2023 年第一季度推出 NFT 以及在第二季度推出 free2play 之前加入這個令人興奮的新 P2E 遊戲平台。

在加密貨幣巨頭 Binance Labs、crypto.com 和 Genblock Capital 的支持下，MAVIA 成為 2023 年 2 月的一項出色的加密貨幣投資組合。

4. WombatExchange（WOM）——令人興奮的穩定幣兌換

WombatExchange 的白皮書將其定義為託管在 Binance 鏈上的“多鏈穩定幣兌換”，它是一種新的加密貨幣交易所，允許市場參與者交換穩定幣，同時通過質押代幣產生收益，並從最低滑點中獲益。

用戶友好的介面使 WombatExchange 成為加密貨幣交易新手的絕佳入口。此外，可用的流動性池意味著用戶無需持有多種穩定幣。

為什麼要購買 WOM？

WombatExchange 的原生貨幣 WOM 是一個誘人的 ICO，它將讓持有者獲得對該平台的治理建議和穩定幣流動性的投票權。該交易所已經吸引了幾家大公司的創意和投資，包括 Hailstone Ventures 和 Shima Capital。

與此同時，Wombat Exchange 的 Twitter 賬戶已有接近 70,000 名關注者，並且增長迅速，使其成為投資者在加密貨幣交易領域尋找新機會的最佳 ICO 之一。

5. CryptoCitizen（CCASH）——令人上癮的 MMORPG 元宇宙遊戲平台

CryptoCitizen 是另一種元宇宙遊戲產品，它在具有支持故事情節的世界中提供免費遊戲和 P2E 功能。作為一款大型多人在線角色扮演遊戲（MMORPG），該平台擁有廣泛的潛在受眾，提供多種遊戲機會，包括射擊遊戲、賽車和經典的 1v1 格鬥元素。

用戶可以通過在挑戰中取得成功並提高他們的“公民排名”來獲得原生 CCASH 代幣，這反過來也為訪問獨家 NFT 提供了機會。

為什麼要購買 CCASH？

CryptoCitizen 已經在遊戲界掀起了一場風暴，超過 200,000 人預登記參與其內部測試。它在 Gamescom 2022 上展示後獲得了巨大好評，並且已經通過 Polkastarter、Firestarter 和 Seedify 完全分配了 CCASH 的三個預售。

CCASH 代幣的最大供應量為 10 億，CCASH 在交易所上市時僅釋放 1.2%，已經掀起的熱潮和公開交易所代幣的稀缺性使 CCASH 成為早期投資者購買的最佳 ICO 之一。

6. ByePix（EPIX）——尋求挑戰 Facebook 的 Social2Earn 平台

ByePix 是一個基於 Web3 的平台，在一個易於使用的中心中結合了多種令人興奮的元素。吸引人的地方包括 DeFi 應用、NFT、P2E 遊戲以及滿足玩家各種需求的功能齊全的生態系統。例如，遊戲玩家可以通過完成“Gem Hunters”（該平台首批 P2E 遊戲之一）中的任務獲得代幣化獎勵。

該平台的其他功能包括虛擬土地，可以使用 EPIX 代幣來購買、耕種和開發，然後出售以獲得可觀的利潤。其他收入潛力來自於通過平台的 Social2Earn 計劃完成社交任務，以及投資 EPIX 以產生回報。

為什麼要購買 EPIX？

ByePix 因知名風險投資公司的大量投資而引起巨大轟動。他們的最終目標是挑戰像 Facebook 和 Instagram 這樣的社交媒體巨頭。雖然這似乎是一項艱巨的任務，但從長遠來看，ByePix 有機會通過對用戶的內容進行補償來改善社交媒體格局。

這種創新的方法使 EPIX 成為最值得投資者考慮的 ICO 之一。

7. WeSendIt（WSI）——令人興奮的新型去中心化存儲和文件共享平台

WeSendit 是一種提供去中心化雲存儲和文件共享選項的新加密服務，最近宣布了新的 WeSendIt 3.0 版本，允許用戶在每次發送數據時獲得代幣化獎勵。

然後，用戶可以用此 BEP-20 代幣來換取廣告、可擴展數據存儲和訂閱折扣，並通過客戶推薦平台獲得進一步獎勵。

為什麼要購買 WSI？

旨在為 Amazon、Google 和 Microsoft 等科技巨頭提供中心化文件共享和數據存儲選項的低成本替代方案，WeSendIt 進軍加密貨幣世界得到了在該領域十多年經驗的支持。在此期間，他們在 150 個國家/地區贏得了超過 300 萬客戶，使 WSI 成為 2023 年 2 月最值得購買的 ICO 之一。

WSI 代幣已於 2022 年 9 月成功進行私募。隨著未來幾年對去中心化數據存儲設施的需求的不斷增加，WSI 成為一個值得投資以獲得潛在豐厚利潤的 ICO。

8. Kryptview（KVT）——交互式 Research2Earn 平台，幫助加密貨幣投資者了解情況

Kryptview 的全新交互式“邊研究邊賺”平台致力於製作和分享關於加密貨幣、代幣和平台的研究。鼓勵用戶通過評估、分析和審查加密貨幣項目與社區互動並獲得獎勵。

此外，用戶可以為資產提供“研究獎勵”，以吸引其他平台成員研究該資產，提供資訊，從而提供潛在價值。原生 KVT 幣用於分配獎勵並支撐整個生態系統。

為什麼要購買 KVT？

為了成為同類平台中第一個突破加密貨幣主流的平台，包括 The Blox 和 Matters 在內的幾家大型加密貨幣支持者已經為該項目提供了支持。

當 KVT 進入交易所時，預計需求會很高，因此儘早進入將有助於投資者利用其潛在的長期收益。這使它成為目前最好的 ICO 之一，憑藉其創新和潛在的市場領先產品，它在未來可能會獲得回報。

總結—— Metacade 是 2023 年最值得投資的 ICO

ICO 是投資者早期賺取可觀利潤的絕佳方式，前提是他們可以在項目進入公開市場之前支持正確的項目。由於許多預售提供類似的階段性增值，因此了解在哪裡可以找到價值至關重要。

Metacade 豐富的多維路線圖為用戶提供了大量令人興奮的收入潛力，此外，它還有令人難以置信的即將推出的 P2E 遊戲和 Metagrants 計劃，將幫助它引領 GameFi 的發展。所有這些因素結合在一起，使其成為 2023 年 2 月的最佳的 ICO 投資機會。隨著測試階段的快速售罄，以及已經籌集到的超過 200 萬美元，隨著 2023 年和 2024 年新功能的發布，MCADE 似乎將隨著路線圖的實現而快速飆升。

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