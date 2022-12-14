2022 年最值得投資的 10 個 ICO 加密貨幣

隨著區塊鏈幾乎每天都在添加新項目，很難決定哪些項目能為投資者提供良好的回報。

為了幫助您解決問題，我們已經為您完成了所有研究。我們即將推出的最佳 ICO 清單詳細介紹了每個項目的特點和優勢——非常適合任何希望在代幣發行期間利用低價獲利的投資者。

讓我們看看這些首次代幣發行產品的潛在收益如何使您今天的投資組合受益。

2022 年即將到來的最佳 ICO

2022 年最值得投資的十大新 ICO 加密貨幣

Metacade 是 Web3 中同類產品中的第一個項目——一個讓遊戲玩家和社區成員聚在一起、享受彼此的陪伴、玩各種加密貨幣遊戲，並可能獲得投資回報的舒適中心。

您不像通常在其他地方必須做的那樣，將所有的雞蛋都放在一個籃子裡，只投資一個項目/遊戲的成敗，在這裡，多個項目被安置在一個屋簷下，為投資者提供了更多樣化的選擇。

Metacade，即將推出的 ICO。最好的部分是，無論什麼類型的遊戲吸引您的眼球，總會有一些令人愉快的事情在裡面等待著您。

投資 MCADE 代幣是解鎖不斷增長的遊戲經濟和利用獨家獎勵的關鍵。

趁早行動，取得先機——隨著 Metacade 的騰飛，您可能會收穫可觀的回報。不僅如此，它還是一個虛擬聚會場所，玩家可以在這裡建立聯繫並共同創建令人難以置信的項目。

Metacade 是 Web3 領域的熱門話題，他們的平台有望徹底改變遊戲玩家尋找機會的方式。

作為 2022 年的首要項目之一，Metacade 迅速崛起，目前已在我們最令人興奮的加密貨幣代幣名單中排名第一。

您可以在此處參與 Metacade 預售。

2. Hedera（HBAR）

Hedera 為個人和組織提供了一個革命性的區塊鏈平台，將他們最有創意的想法變為現實。

它的多種用途——從代幣服務、智能合約到 NFT 創建和管理——有助於推動跨 Web2 和 Web3 域的去中心化應用的發展。

HCS 工具通過為用戶提供準確的時間戳功能來增強用戶的能力，該功能有助於構建面向未來的項目，不受操縱或數據篡改嘗試的影響。

釋放 Hedera 網絡的全部潛力需要擁有其原生代幣 HBAR。這種高能效的加密貨幣為用戶提供了抵禦惡意攻擊的保障，並用於支付應用交易費用。

作為即將在 Coinbase 上推出的最有前途的加密貨幣 ICO 之一，投資這種獨特的代幣可能會帶來很高的回報。

3. NEAR Protocol（NEAR）

NEAR 協議正在開創互聯網的新時代，使用戶能夠輕鬆訪問去中心化應用。

憑藉其創新的第 1 層區塊鏈和獨特的擴展機制，該平台使開發人員能夠快速創建具有最佳結果的 dApp ——徹底改變我們使用技術的方式。

NEAR 是終極開發人員工具包，為精明的編碼人員或新手提供輕鬆高效地構建 Web3.0 應用所需的一切。

借助強大的 CLI 工具和触手可及的簡單 SDK，用戶可以用自己選擇的語言編寫智能合約——無需難以學習的 Solidity 或 Vyper。

如果在此過程中需要任何幫助，可以使用準備好的免費文檔和教程，以及 NEAR 本身提供的每日電話來獲得額外的保證。

4. Kryptview（KVT）

您是否聽說過 Kryptview，這是一種正在徹底改變加密貨幣市場的新型加密貨幣？這個研究賺錢的平台通過允許用戶貢獻他們對數字代幣的見解來保證準確性和透明度。

它為參與者提供了一個獨特的機會，只需提供有關這個不受監管行業中不同公司的評論即可獲得獎勵——這是一個前所未有的參與區塊鏈技術的機會。

您是否正在尋找機會進入由區塊鏈驅動的革命底層？ Kryptview 可能是您的答案。

這個創新平台旨在為加密貨幣投資者提供有關潛在加密貨幣項目的透明、客觀的資訊——消除對合法性的任何懷疑，並防止詐騙利用可信的用戶。

對於那些貢獻優質內容（甚至可以包括他們自己的價格評估）的人，也可以使用 KVT 代幣作為補償。

從未有過如此簡單的成功之路——立即加入 Kryptview，確保您在投資方面始終領先一步。

5. O-MEE（OME）

O-MEE 是一個創新的 ICO，將於 2022 年推出，它結合了社交媒體和 NFT 市場，幫助創作者從他們的數字作品中賺錢。

內容開發者可以充分利用 O-MEE 平台的優勢，該平台具有訂閱模式和私有中心等工具，以及通過 $OME 代幣力量獲得 NFT 市場內的貨幣化機會。

歡迎來到 Web3.0：創造力與經濟回報結合的地方。

6.WeSendit（WSI）

WeSendit 通過其新的加密貨幣驅動平台將區塊鏈技術帶入主流，使大文件傳輸變得安全和輕鬆。

WeSendit 已經在 150 個國家/地區取得成功，擁有 350 萬用戶，通過允許高級會員完全匿名其文件以及通過活動池中的獎勵代幣來激勵使用，繼續革新數據共享。

通過持有 WSI 代幣，您可以在公開發售後獲得 4500 萬枚代幣的空投。

這還不是全部；在此版本發布後，WeSendit 將讓投資者利用質押獲得高達 200% 的 APR。參加其中一項或兩項，並通過 WSI 獲得豐厚獎勵。

7. SubQuery（SQT）

對於希望創建去中心化應用的開發人員來說，SubQuery 是完美的一體化工具包。

它專為在 Polkadot 、Substrate 和 Avalanche 等流行平台上使用而構建，支持“去中心化數據服務”，通過簡單的“英雄課程”指導用戶完成構建 dApp 的每個步驟——無需複雜的後端系統。

一定不要錯過這個令人難以置信的資源。

SubQuery 即將推出的 ICO 為投資者提供了一個激動人心的機會，可以在項目取得進展之前搶先一步並購買代幣。

SubQuery 總供應量的不到 9% 可供爭奪，接受 USDC 作為支付，以每個代幣 0.0275 美元的固定費率接受支付——所以不要錯過這個儘早加入的絕佳機會。

8. SeaCoast（COAST）

SeaCoast 正在徹底改變加密貨幣平台，為用戶提供的不僅僅是數字資產的交換。

這個下一代網絡希望通過提供對自然界一些最風景如畫的區域的洞察力——包括與我們的海岸和海洋相關的知識——來“標記海岸”。

通過與其他成員共享帶有地理標記的內容，用戶可以獲得 $COAST 代幣作為獎勵，然後將這些代幣“錨定”在 SeaCoast 基金中以獲得額外收益。憑藉如此廣泛的用例，SeaCoast 可能成為加密貨幣領域最熱門的項目之一。

進入 SeaCoast 雄心勃勃的項目。通過以低至 100 歐元（102 美元）的價格參與他們即將推出的 ICO，投資者可以獲得獨家 NFT，並有機會成為這個數字生態系統的一部分，該生態系統要到 2025 年才能完成。

準備好啟動加密貨幣——立即註冊。

9. Social-Service（SSE）

Social-Service 是一個開創性的加密貨幣項目，旨在為全球解鎖財務自由，它將徹底改變我們使用 P2P 服務和區塊鏈技術的方式。

該平台希望將社交網絡與資源共享企業聯繫起來，提供無需貨幣交易的“互惠機會”。

由於其去中心化結構允許在全球任何國家/地區使用，它很快就會推出——首先是今年通過“預 ICO”，然後在 2023 年進入完整的 ICO 領域。

此外，在接下來的幾個月裡，他們的應用測試版將準備好迎接明年的正式發布——這會是我們邁向經濟的一大步飛躍嗎？

距離預 ICO 階段僅剩幾週時間，這個社會服務生態系統已經有超過 108,000 個 $SSE 代幣被購買了。

這個獨特的項目尚未透露其所有細節，但隨著我們進入 2023 年，它肯定值得關注——這是一個你不想錯過的 ICO。

10. Mavia（MAVIA）

玩家們，準備好進入一個前所未有的世界吧。Mavia 是即將於 2022 年推出的 AAA 級“基於區塊鏈的建造者”遊戲。

玩家可以創建自己的遊戲內基地，並通過受 Command & Conquer 啟發的戰略戰爭來征服其他人。

獲勝的遊戲玩家將獲得 $RUBY—— Mavia 的革命性原生代幣，獎勵玩家的熟練操作，並為他們提供各種遊戲內升級和挑戰。

此外，他們還可以在元宇宙中使用它，使其成為當今可用的最通用數字貨幣之一。

隨著人們對 2022 年第四季度發布的預期越來越高，Mavia 正在迅速獲得動力。憑藉集成的 NFT 市場和直播現場戰鬥的能力，他們承諾提供一種獨一無二的體驗，當它進入市場時肯定會令人驚嘆.

在短短幾週內，Mavia 將開放其代幣銷售和虛擬土地銷售——所以請確保您不要錯過這個難得的機會。

什麼是 ICO？

投資 ICO 是獲得加密貨幣預公開銷售的獨特機會。與提供上市公司股票的 IPO 不同，那些投資於 ICO 的人獲得的是數字代幣。

2022 年對這些投資者來說將是關鍵的一年，因為他們需要能夠解決緊迫問題，並證明其潛在回報值得的項目——將好的想法轉化為偉大的投資。

ICO 加密貨幣的新世界提供了興奮和創新，因為各種各樣的項目仍然不受傳統法規的束縛。對於那些希望開展自己的事業的人來說，這可能是一個很有吸引力的前景，否則這些事業可能會受到復雜的官僚要求的阻礙。

ICO 如何運作？

ICO 作為一種創新的項目融資方式越來越受歡迎。任何擁有合適技術和專業知識的人都可以開發自己的 ICO 結構，而不是依賴銀行或傳統方法——無論是無上限供應、有上限限制或任何其他適合的結構。

ICO 的三個主要結構是：

預設代幣價格 + 供應上限

可變代幣價格 + 供應上限

預設代幣價格 + 可變供應

當然，要使這些舉措取得成功，他們需要投資者，因此精明的營銷也成為關鍵因素；從與領先的 ICO 機構合作一直到社交媒體參與。

有興趣投資新興的加密貨幣嗎？這個過程很簡單。您只需找到一個與您的目標產生共鳴的項目，在該項目的網站上註冊並通過其交易所購買該代幣。一旦獲得這些，將它們安全地存放在加密貨幣錢包中，直到它上市出售——然後為一些潛在的市場機會做好準備。

如何找到即將推出的新 ICO

加密貨幣投資正在蓬勃發展，這使得投資者比以往任何時候都更容易發現潛在的新 ICO。

無論您是新手還是資深投資者，都可以通過多種方式來識別下一個重要的加密貨幣機會——從監控博客帖子和論壇到參加活動。

無論您的策略是什麼，發現即將到來的代幣銷售從未像現在這樣容易。

使用社交媒體：加密貨幣愛好者有幸擁有豐富的資源來告知他們的投資。Twitter 和 Reddit 提供了無與倫比的新項目實時更新，而 YouTube 頻道則圍繞即將到來的加密貨幣首次代幣發行（ICO）提供了引人入勝且客觀的討論。密切關注脈搏對任何加密貨幣投資者來說都是必不可少的。

跟踪 ICO 日曆： CoinMarketCap 的 ICO 日曆提供了對加密貨幣金融未來的激動人心的一瞥。它全面概述了即將推出的首次代幣發行產品，包括它們的預計啟動和結束日期，以及每個項目的資金目標。通過 ICO 進行投資需要仔細研究——但有了這個可供您使用的寶貴工具，您將準備就哪些項目值得您關注做出明智的決定。

ICO 平台：如果您有興趣投資 ICO 和 IDO，可以使用大量資源。專門的網站提供有關他們提供的機會的資訊，並進行全面的 KYC 檢查，以根據他們的預計成功率給出潛在的投資評級。

新的 ICO 代幣是一項不錯投資嗎？

加密預售和 ICO 進入可以成為投資者投資組合的一部分，但這真的值得冒險嗎？在決定加入數字貨幣潮流之前，請考慮以下因素：潛在回報、法律保護和透明度。通過深思熟慮的分析，您可能會發現自己處於有利可圖的投資機會的最前沿。

訪問新的和令人興奮的用例

投資 ICO 可以幫助精明的投資者獲得可能顛覆加密貨幣市場的有價值代幣。Battle Infinity 的雄心勃勃項目就是一個很好的例子，它試圖將令人印象深刻的六個不同的想法結合到一個單一的元宇宙驅動的生態系統中——這是其他區塊鏈尚未實現的。

巨額回報的潛力

ICO 為投資者提供了一個獨特的機會，如果他們選擇的項目取得成功，他們有可能獲得巨額的回報。這些投資的成本僅為未來可能實現的一小部分，幾乎任何希望在其投資組合中增加一些趣味和財務收益的人都可以使用這些投資。

加密代幣為投資者提供了進入潛在有利可圖項目底層的機會。 EOS 是一個案例研究，它展示了回報的可能性——他們的 2017 年 ICO 見證了早期採用者在 12 個月內將他們的資金翻了兩番。

產生被動收入

加密貨幣世界從未如此有利可圖。無論是通過質押、流動性耕作還是“靜態”項目的被動稅收獎勵，投資者現在只需持有代幣就可以賺取定期收入流。許多 ICO 代幣還提供激動人心的 P2E（玩家對實體）遊戲機會，提供更豐厚的回報——現在是加入數字貨幣革命並開始兌現的最佳時機。

即將到來的最佳 ICO ——最後的想法

隨著投資者對市場的密切關注，2022 年就首次代幣發行而言將是有趣的一年。在本周宣布的十個傑出項目中，有 Metacade ，它已經在早期採用者中引起了轟動，並承諾為那些願意冒險的人提供令人興奮的機會。