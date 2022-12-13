Binance 首席執行官趙長鵬可能面臨刑事指控——這對加密貨幣意味著什麼？
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Binance 首席執行官趙長鵬可能面臨刑事指控——這對加密貨幣意味著什麼？

By Dan Ashmore - 一分鐘閱讀
  • 美國司法部檢察官就是否有足夠的證據對 Binance 首席執行官趙長鵬提出刑事指控存在分歧
  • Binance 在行業中的地位如此強大，以至於現在關於它們的任何報導都是一件大事
  • 無論指控如何，Binance 的儲備證明未能滿足透明度要求
  • 加密貨幣需要改變其整個風氣，因為客戶目前被迫盲目地相信一切正常

我們重新來過吧。據路透社報導，美國司法部檢察官對 Binance 調查的下一步行動存在分歧。

該交易所自 2018 年以來一直因涉嫌未能遵守反洗錢法和制裁而接受調查。

該報告稱，一些聯邦檢察官希望對該交易所採取積極行動。他們認為自己有足夠的證據對包括首席執行官趙長鵬（CZ）在內的個別高管提出刑事指控。

Binance 反擊

Binance 批評了這份報告，沒有人真正感到意外。

“路透社又搞錯了。現在他們正在攻擊我們了不起的執法團隊”，它發推文說。

那麼，這是加密貨幣領域的最新風暴嗎？Binance 有麻煩了嗎？

好吧，考慮到其他演員在該領域中的惡作劇，人們很容易做出下意識的反應（我們不需要說出任何名字，我討厭談論某些人）。但這並不是那個。

這是一項從 2018 年開始的長期調查。Binance 與監管機構的較量已不是秘密。美國子公司 Binance.US 的前首席執行官 Brian Brooks 在上任僅三個月後就因監管機構關閉而辭職。

CZ 當時表示，Binance“將轉向成為一家受到全面監管的金融機構”，如果找到一位具有更多監管經驗的替代首席執行官，他將“非常願意”辭職。

因此，這並非完全出乎意料的事態發展，公眾很清楚這是一項正在進行的調查。

加密貨幣也是如此

然而，雖然這不是一個警鐘，但它總結了加密貨幣行業的大問題。沒有人真正知道這項調查的意義所在，這就是重點—— Binance 遠非透明，這對整個行業來說是不健康的。

加密貨幣現在也處於 CZ 和 Binance 對整個空間至關重要的地步。交易所的一個失誤可能足以致命。看看 CZ 為支持行業中苦苦掙扎的參與者而創建的 10 億美元基金（順便一提，此舉令人毛骨悚然地讓人想起 Sam Bankman-Fried 在過去的生活中作為“最後貸款人”的舉動），它的重要性從未如此明顯 。

鑑於這種市場主導地位和缺乏透明度，監管機構正在對這個前“無總部”交易所（順便說一下，它似乎仍然沒有正式總部）進行監管是完全有道理的。

Coinbase 和 Binance 是最後兩個玩家，但一個比另一個更透明

Binance 和 Coinbase 現在可能是整個加密貨幣行業中最重要的公司。但它們非常不同。Coinbase 是公開上市的，在透明度方面處於完全不同的等級。上市公司必須克服的必要披露和其他障礙可能很繁瑣，但它們確實為客戶提供了安寧和安心。

相反，Binance 在其非常成功的幾年中一直在規避法律。我並不是對他們批評——這個行業確實是從無到有，監管完全不存在。過去不可能做任何其他事情。

但加密貨幣行業已經發展壯大，而 Binance 在其財務方面仍然完全是個謎。儘管有幾個說法是完全矛盾的。

他們的儲備證明主要是為了解決這個透明度問題。然而，他們的過程遠不能令人滿意。週末我花了幾個小時試圖弄清它，結果比我進去時更困惑。

Kraken 的首席執行官 Jesse Powell 對此提出了明顯的批評，我相信他提出了很好的觀點。

公平地說，CZ 已經表示他會對此進行改進，但現在還處於早期階段。但迄今為止已發布的資訊幾乎沒有揭示 Binance 的內部運作或財務健康狀況。

加密貨幣處於轉折點

鑑於 Binance 在市場上的巨大統治地位，CZ 現在是加密貨幣領域最重要的人物。

這些持續不斷的故事只會將加密貨幣的聲譽拖入泥潭，這是目前最大的問題。機構、主流媒體和非加密貨幣本地人將看到這些故事並翻白眼。許多人現在會害怕靠近這個行業的任何地方。

在我看來，很高興看到 Binance 齊心協力建立真正的透明度。但我認為他們迄今為止的努力非常低效，僅僅因為他們與該領域的一些不良行為者相比有優勢，並不意味著他們在這方面做得很好。

考慮到整個行業的混亂局面，尤其是最近的 FTX，Binance 有義務堅持更高的標準，無論是否應得。像下面這樣的事件——雖然可能是完全合法的——對這個行業來說是令人擔憂的，因為它們可能意味著什麼。

加密貨幣的精神是永遠不要信任，而是要驗證。然而，我們都依賴於一系列首席執行官的推文來向我們保證資金是好的（有時， 只是有時，眾所周知某些人會“歪曲”這個事實）。

在過去的一段時間裡，CZ 一直對這個領域的其他玩家持反對和批評意見。就個人而言，我寧願他將自己從混亂中分離出來，專注於讓 Binance 成為一個盡可能透明的地方。

因為監管機構緊追這些中心化的加密貨幣玩家不放是完全有道理的。在我們獲得更多透明度之前，這正是他們應該做的。

但在那一天到來之前，人們只能“希望”Binance 是憑善意行事，並順利完成任務。為免生疑問，沒有證據表明這種希望會被誤導。

我只是認為加密貨幣的主要好處之一是，你不必盲目地相信中心化金融機構會做正確的事……

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