Binance 首席執行官趙長鵬可能面臨刑事指控——這對加密貨幣意味著什麼？

我們重新來過吧。據路透社報導,美國司法部檢察官對 Binance 調查的下一步行動存在分歧。

該交易所自 2018 年以來一直因涉嫌未能遵守反洗錢法和制裁而接受調查。

該報告稱,一些聯邦檢察官希望對該交易所採取積極行動。他們認為自己有足夠的證據對包括首席執行官趙長鵬(CZ)在內的個別高管提出刑事指控。

Binance 批評了這份報告,沒有人真正感到意外。

“路透社又搞錯了。現在他們正在攻擊我們了不起的執法團隊”,它發推文說。

那麼,這是加密貨幣領域的最新風暴嗎?Binance 有麻煩了嗎?

好吧,考慮到其他演員在該領域中的惡作劇,人們很容易做出下意識的反應(我們不需要說出任何名字,我討厭談論某些人)。但這並不是那個。

這是一項從 2018 年開始的長期調查。Binance 與監管機構的較量已不是秘密。美國子公司 Binance.US 的前首席執行官 Brian Brooks 在上任僅三個月後就因監管機構關閉而辭職。

CZ 當時表示,Binance“將轉向成為一家受到全面監管的金融機構”,如果找到一位具有更多監管經驗的替代首席執行官,他將“非常願意”辭職。

因此,這並非完全出乎意料的事態發展,公眾很清楚這是一項正在進行的調查。

然而,雖然這不是一個警鐘,但它總結了加密貨幣行業的大問題。沒有人真正知道這項調查的意義所在,這就是重點—— Binance 遠非透明,這對整個行業來說是不健康的。

加密貨幣現在也處於 CZ 和 Binance 對整個空間至關重要的地步。交易所的一個失誤可能足以致命。看看 CZ 為支持行業中苦苦掙扎的參與者而創建的 10 億美元基金(順便一提,此舉令人毛骨悚然地讓人想起 Sam Bankman-Fried 在過去的生活中作為“最後貸款人”的舉動),它的重要性從未如此明顯 。

鑑於這種市場主導地位和缺乏透明度,監管機構正在對這個前“無總部”交易所(順便說一下,它似乎仍然沒有正式總部)進行監管是完全有道理的。

Binance 和 Coinbase 現在可能是整個加密貨幣行業中最重要的公司。但它們非常不同。Coinbase 是公開上市的,在透明度方面處於完全不同的等級。上市公司必須克服的必要披露和其他障礙可能很繁瑣,但它們確實為客戶提供了安寧和安心。

相反,Binance 在其非常成功的幾年中一直在規避法律。我並不是對他們批評——這個行業確實是從無到有,監管完全不存在。過去不可能做任何其他事情。

但加密貨幣行業已經發展壯大,而 Binance 在其財務方面仍然完全是個謎。儘管有幾個說法是完全矛盾的。

他們的儲備證明主要是為了解決這個透明度問題。然而,他們的過程遠不能令人滿意。週末我花了幾個小時試圖弄清它,結果比我進去時更困惑。

Kraken 的首席執行官 Jesse Powell 對此提出了明顯的批評,我相信他提出了很好的觀點。

Another misleading "PoR" AUP (not an audit) released today. Apparently, there is no consistent process used across exchanges. Again, the process strays far from the original spec.🤦‍♂️

公平地說,CZ 已經表示他會對此進行改進,但現在還處於早期階段。但迄今為止已發布的資訊幾乎沒有揭示 Binance 的內部運作或財務健康狀況。

鑑於 Binance 在市場上的巨大統治地位,CZ 現在是加密貨幣領域最重要的人物。

這些持續不斷的故事只會將加密貨幣的聲譽拖入泥潭,這是目前最大的問題。機構、主流媒體和非加密貨幣本地人將看到這些故事並翻白眼。許多人現在會害怕靠近這個行業的任何地方。

在我看來,很高興看到 Binance 齊心協力建立真正的透明度。但我認為他們迄今為止的努力非常低效,僅僅因為他們與該領域的一些不良行為者相比有優勢,並不意味著他們在這方面做得很好。

考慮到整個行業的混亂局面,尤其是最近的 FTX,Binance 有義務堅持更高的標準,無論是否應得。像下面這樣的事件——雖然可能是完全合法的——對這個行業來說是令人擔憂的,因為它們可能意味著什麼。

This is part of the Proof-of-Reserve Audit. The auditor require us to send a specific amount to ourselves to show we control the wallet. And the rest goes to a Change Address, which is a new address. In this case, the Input tx is big, and so is the Change. Ignore FUD! https://t.co/36wUPphIZk pic.twitter.com/2NkH5L5J9j

— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) November 28, 2022