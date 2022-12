糟糕。

Binance 的“審計”(帶雙引號),已不復存在。Mazars 是一家與 Binance 合作編寫儲備證明報告的審計公司——這是 Mazars 所指的報告,而不是審計——已從其網站上刪除了該報告。

它還宣布將暫停與所有加密貨幣客戶的合作。除了 Binance,這還包括 Crypto.com 和 KuCoin 。

“不幸的是,這意味著我們暫時無法與 Mazars 合作”,Binance 發言人說。

我已經寫了很多關於儲備證明舉措失敗的文章。簡而言之,這並不是一次審計,報告提出的問題多於它所回答的問題。

最突出的是,拒絕提供債務,首席執行官趙長鵬在 Twitter 上表示,這“更難”,只是“四處詢問”以確認 Binance 不欠任何人任何東西。

yes, but liabilities are harder. We don't owe any loans to anyone. You can ask around.

— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) December 7, 2022