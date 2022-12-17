關鍵要點

與 Binance 合作編寫儲備證明報告的會計師事務所 Mazars 已從其網站上撤下該連結

它還無限期地暫停了所有加密貨幣工作

該報告引發爭議，批評者譴責其缺乏責任方面的資訊

Mazars 此前曾表示，這是一份“報告”，而不是“審計”

糟糕。

Binance 的“審計”（帶雙引號），已不復存在。Mazars 是一家與 Binance 合作編寫儲備證明報告的審計公司——這是 Mazars 所指的報告，而不是審計——已從其網站上刪除了該報告。

它還宣布將暫停與所有加密貨幣客戶的合作。除了 Binance，這還包括 Crypto.com 和 KuCoin 。

“不幸的是，這意味著我們暫時無法與 Mazars 合作”，Binance 發言人說。

為什麼 Mazars 報告有爭議？

我已經寫了很多關於儲備證明舉措失敗的文章。簡而言之，這並不是一次審計，報告提出的問題多於它所回答的問題。

最突出的是，拒絕提供債務，首席執行官趙長鵬在 Twitter 上表示，這“更難”，只是“四處詢問”以確認 Binance 不欠任何人任何東西。

yes, but liabilities are harder. We don't owe any loans to anyone. You can ask around. — CZ 🔶 Binance (@cz_binance) December 7, 2022

不用說，這種四處詢問的指示並沒有完全安撫投資大眾，他們剛從 FTX 首席執行官 Sam Bankman-Fried 那裡得知“資產很好”之後，他就迅速刪除了這條推文，申請破產並於本週被捕.

現在，Binance 與 FTX 無關，但投資者對後者崩盤的 PTSD 正在推動一個非常敏感的市場。

然後是一個非常及時的消息，據報導美國檢察官正在考慮就一起持續多年的洗錢案對趙和其他 Binance 高管提出刑事指控，而 Binance 突然成為新聞頭條。

然後，大量提款從 Binance 湧出。

除此之外，BNB 代幣也出現了回落，此前至少與加密貨幣市場的其他部分相比，它在整個 2022 年都表現良好。

接下來發生什麼？

Mazars 撤銷報告並沒有真正改變什麼。現在在該領域，需要更高的透明度得到廣泛認可。與傳統金融公司相比，Binance 和其他交易所以不透明的方式運作。

這是一個具有諷刺意味的事實，在一個本應建立在真實前提下的行業中，投資者被迫依賴 Twitter 上高管的保證。希望這一事件引起的憤怒將迫使 Binance 完全坦白，並向世界展示一個真正的審計。

當然，沒有任何跡象表明該公司有任何理由不這樣做，但對於偏執的投資者來說，真實情況恰恰相反——目前沒有辦法驗證 Binance 是否信守諾言。

Mazars 曾宣布 Binance 已 101% 得到抵押。

“在評估時，Mazars 觀察到 Binance 控制的範圍內資產超過其平台總負債的 100%，”報告稱。

但仔細觀察，數據並不那麼令人滿意。Binance 的資產為 582,486 個 Bitcoin，其負債為 597,602 個 Bitcoin。這似乎表明有 3% 抵押不足，但當包括通過貸款和保證金賬戶借給客戶的資產時，抵押率為 101%。

雖然最近事情似乎有所平息，Binance 的提款恢復到正常狀態，但這一事件總結了加密貨幣存在透明度問題。

Binance 挺過了這個小小的“壓力測試”，真是太好了，但實際上，這本來就不應該發生的。然而，在加密貨幣公司將其披露與傳統金融中的披露維持一致之前，這些令人恐慌的事件將一直持續出現。

就其本身而言，Binance 已確認它正在朝著更高的透明度邁進。這是一件好事——也是這個領域迫切需要的東西。