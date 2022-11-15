FTX 崩盤後，Bitcoin 流出整個市場的交易所

過去一周的事件對 Bitcoin 來說絕對是致命的。

自 2014 年 Mt Gox 倒閉以來， FTX 的倒閉是加密貨幣領域中心化公司最具影響力的一次破產事件。對於那些不幸將資金陷入 FTX 的人來說，Mt Gox 是一個發人深省的例子——從交易所關門至今八年過去了，客戶還沒有收到一分錢。

破產程序是漫長的，而且無論如何，最終很可能只會讓客戶獲得幾塊錢。FTX 資產負債表存在 80 億美元漏洞的現實不會很快消失。

冷庫是唯一安全的方法

這些事件是提醒人們加密貨幣領域存在危險的最佳提醒。加密貨幣領域沒有救助。它們不是銀行，不受保險、準備金要求或其他嚴格規定的保護。

現實情況是，幾乎不可能知道交易所對客戶存款做了什麼。直到為時已晚——我們才可能很快就會知道深陷在 Alameda 和 FTX 錯綜複雜的網絡中的所有資金到底發生了什麼。

只有一種方法可以讓人們 100% 安全地為自己的加密貨幣資產提供服務，那就是冷庫。將資產拉下線意味著交易對手風險為零，持有人無需信任任何其他個人、當事人或中介。在某種程度上，這類似於把金條塞入床墊下。

資金流出交易所並進入冷庫

看看來自鏈上分析公司 Glassnode 的數據，過去一周 Bitcoin 的流動表明市場受到了多大的驚嚇。人們發現冷庫是唯一安全的方式。

事實上，交易所剛剛經歷了 Bitcoin 歷史上最大的一周流出量之一，有近 73,000 個 Bitcoin 離開交易所。

這使得這一周與 2020 年 3 月 COVID 疫情爆發以及今年 6 月和 7 月的恐慌處於同一處境，當時市場因 Terra 危機而崩潰，所有公司都陷入了困境。

看看 Ethereum ，模式也是相似的：

Tether 迎來賣單了嗎？

在這些（不幸重複的）危機之後，另一個值得追踪的有趣因素是 Tether。在 Terra 危機之後，這個有爭議性的穩定幣的價格下跌了 95 美分，因為人們擔心它沒有足夠的儲備來應對巨大的拋售壓力，其市場在崩潰前夕從 830 億美元下跌一個月後達到 630 億美元。

這一次，反應更加溫和——至少到目前為止是這樣。Tether 經歷了拋售，但與 5 月份不同的是，其市值從 698 億美元跌至 663 億美元，跌幅為 5%。

掛鉤未能守住 1 美元，但距離 5 月份的 95 美分還差得很遠。這一次，它在 0.986 美元觸底——即便在上週四是很短暫的。雖然它還沒有收回 1 美元，但非常接近，只有幾分錢之差。

總之，這場危機對市場情緒產生了明顯的影響。值得注意的是，隨著它的下跌，Binance 的首席執行官 CZ 在推特上表示，任何重視安全性的人都必須轉向冷庫。

市場似乎在傾聽。出現拋售的反應是可以理解的，因為加密貨幣受到了又一個嚴重打擊的影響，該打擊源於一個中心化的參與者採用糟糕的風險管理、幼稚和魯莽的槓桿，而客戶再次背負上了沉重的包袱。