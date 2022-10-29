Bitcoin 2022 年的劇烈起伏與股市的相關性

任何關注我的人都知道，我喜歡從宏觀的角度看待 Bitcoin。它現在作為一個資產類別在大舞台上根深蒂固，這意味著它會受更廣泛市場的影響——無論好與壞。

我常說，它跟隨股市波動。但我想撰寫一篇文章，詳細說明今年 Bitcoin 的走勢與股市的相關性，以檢驗這一理論。

顯然，第一步是檢驗相關性。下圖繪製了自俄羅斯 2 月入侵烏克蘭以來，股市與 Bitcoin 之間的相關性（我選擇的指標是 Pearson 3 個月滾動）。

很明顯，Bitcoin 在 4 月左右有所回升。順便說一句，當時我們正過渡到新的利率範式。通貨膨脹變得如此之大，以至於無法再置之不理，美聯儲被迫開始加息，繼而結束了自由貨幣時代。接下來，我將美聯儲利率分層放到同一個圖表中：

這麼看來，4 月前後的相關性回升是有道理的。當我們進入一個新環境時，廉價的貨幣和量化寬鬆政策被消滅，風險資產受到重創。老話說得好：“在危機中，所有相關性都會達到 1”。隨著利率大幅看跌，風險資產確實像面臨末日般遭到拋售，相關性也隨之上升——接近完美的 1。

那麼，為什麼八月份的相關性會從接近完美的 1 下降到 0.5 呢？

呃，我的理解是：我們不應忘記夏季加密貨幣市場的純粹暴力，當時市場崩潰，資本逃離的速度比英國首相還要快。Luna，曾經排名前 10 名的代幣，消失得無影無踪，還捲走了數十億美元。

然後在 8 月，加密貨幣仍經歷疲軟，而股市反彈了。但是，由於加密貨幣剛剛經歷了重創，投資者對重新推高價格仍然猶豫不決，因為他們擔心系統性故障和可能引發另一波級聯清算的事件。別搞錯了—— Terra 引致的倒閉潮對加密貨幣來說是一個特殊的事件，並且極大地削弱了人們對該領域的信心。

我把標準普爾 500 指數放在圖表上，顯示它在 8 月上漲，而 Bitcoin 則是禮貌地拒絕跟隨：

然後，從圖表可以看出，從 9 月開始，股市繼續下跌，而 Bitcoin 決定再次跟隨。今年加密貨幣市場的恐懼幾乎是前所未有的——上述圖表比以往任何時候都更能說明這一點。

Bitcoin 一直與股市肩並肩前行——直到 8 月份，情況開始變得更加樂觀，只是當時 Bitcoin 還沒有準備好迎接好時光的再次來臨。

因此，我們目前回到了 0.8 左右的相關性——一個高得驚人的數字。我擔心這聽起來像是破紀錄，但任何人從過去的加密貨幣週期推斷今天的情況，都是毫無意義的，我相信這些圖表說明了原因。

我們經歷了一個結構性的突破，這是一個全新的範式。令人驚訝的是，現在貨幣成本有所增加，利率不再為零。開車去商店是一種奢侈，而我在周末花了 8 英鎊買了半升牛奶。足足 8 英鎊！通貨膨脹來了，高利率也來了——這對任何風險資產來說，都是非常糟糕的事。

但對於 Bitcoin 而言，它以前從未見過這種情況。它從未經歷過熊市——它在 2009 年推出，當時股市正處於歷史上最長、最具爆炸性的牛市行情之一。

但現在沒有了。Bitcoin 現在正處於危險之中——通貨膨脹螺旋式上升，利率上升，地緣政治氣候日益惡化。對於任何高風險的事物來說，現在都不是發展的好時機—— Bitcoin 今年的價格走勢也說明了這一點。

因此，總的來說，請密切關注股票市場。如果股市下跌，也會繼續拖累 Bitcoin。