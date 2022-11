BlockFi 破產了，到底哪裡出了問題？

又一個倒下了。

週一,BlockFi 申請破產,這絕對是每個人都預料得到的舉動。

這家陷入困境的加密貨幣貸款機構的法庭文件顯示,它擁有超過 100,000 名債權人,並將其歸咎於破產的交易所 FTX 的“重大風險敞口”。這是加密貨幣歷史捲軸上的又一個黑點,而它沒剩多少位置了。

在 FTX 崩盤後,近三週,BlockFi 暫停了提款。正如 Celsius、Voyager Digital 和許多其他平台的投資者會告訴你的那樣,這通常是最後一根稻草了。如果您不讓客戶把錢取出來,就很難獲得客戶的信任。

因此,本週提交的文件不足為奇。BlockFi 確實聲稱自己有重新崛起的希望。它透露,手頭現金為 2.57 億美元,據稱這足以使其通過破產程序,從而避免債務人持有資產融資。

你可以稱我是憤青,但我看不出該公司如何能從中恢復過來。BlockFi 顧問 Mark Renzi 認為,儘管 2022 年對加密貨幣行業來說是特別糟糕的一年,但 BlockFi 已經做好了向前發展的準備”。

嗯。如果這就是很好的定位,那麼我得重修國文課。就像我說的,我看不出客戶怎麼會再次信任 BlockFi。更不用說他們資產負債表上那個明顯的大洞,以及他們實際上已經申請破產的這件小事。

BlockFi 還起訴 FTX 以沒收 Robinhood 的股份,貸款機構稱 Sam Bankman-Fried 將這些股份作為他現在已拖欠的貸款的抵押品。Bankman-Fried 今年早些時候購買了 Robinhood 7.6% 的股票。

其他法律問題——除了申請破產,只是要清楚——只是凸顯了整件事是多麼混亂和抱團。正如我在剖析加密貨幣的下一步時所寫的那樣,Bankman-Fried 涉足多個方面,因此解開這場災難的過程將不會很有趣。

很多事情都在很大程度上與今年早些時候 Luna 的倒閉有關,當時 FTX 的姊妹貿易公司 Alameda 自己也陷入了危機之中,被催收了大量貸款。FTX 將客戶資產從交易所發送出去,並以現已失效的 FTT 代幣作為抵押品。也就是 FTX 創建的相同代幣。

當然,BlockFi 在這方面也遇到了麻煩。他們被迫與 FTX 簽署一項 4 億美元的信貸額度協議(我告訴過你——抱團!),以保持大門敞開。該交易還賦予 FTX 在 2023 年 7 月之前可隨時收購 BlockFi 的權利。

具有諷刺意味的是,正是這位白衣騎士—— Sam Bankman-Fried ——現在正在引發最新一批的蔓延,他曾說過這正是他今年早些時候試圖通過他的所有救助措施來抵消的東西。而這一次,BlockFi 倒下了。

2) also:

"I do feel like we have a responsibility to seriously consider stepping in, even if it is at a loss to ourselves, to stem contagion," he said. "Even if we weren't the ones who caused it, or weren't involved in it. I think that's what's healthy for the ecosystem…"

— SBF (@SBF_FTX) June 19, 2022