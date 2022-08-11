Brightvine 宣布將 1.47 億美元的次級債務證券化

區塊鏈—— Bitcoin 和許多其他加密貨幣賴以構建的神秘而誘人的技術。隨著我們行業的不斷發展，這種由 Satoshi Nakamoto 在 2008 年撰寫 Bitcoin 白皮書時發明的新穎技術形式有了越來越多的應用。

今天，我就其中一個應用採訪了 Brightvine 的首席執行官 Joe Vellanikaran 。Brightvine 是一個由區塊鏈驅動的固定收益平台，將優質現實世界資產的發行人與數字投資者聯繫起來。

早在 3 月，我就宣布與 Angel Oak 公司的技術風險投資部門 Angel Oak Capital Advisors 建立合作關係一事採訪了 Joe，該公司致力於創新抵押貸款解決方案。合作的目標是利用 Brightvine 的平台為投資者探索新的投資途徑。

今天，他們宣布了該合作的第一個成果，這是有史以來第一個利用區塊鏈技術發行的銀行次級債務，稱為 BFNS 2022-1—— 1.4755 億美元的次級債務證券化。

當然，我有幾個問題。

CoinJournal（CJ）：您能否總結一下，對於那些可能不熟悉您的方法的人來說，在區塊鏈上進行融資和項目有什麼優勢？

Joe Vellanikaran（JV）：在典型的證券化中，協調多個參與者的最新文件和數據的過程是一個手動和勞動密集型的過程。 Brightvine 門戶允許根據區塊鏈的不可變記錄即時驗證每個文件，確保各方使用的文件始終準確和最新。分散式賬本確保數據點在任何時候更新，這些更改都會在所有利益相關者之間實時填充。

CJ：我們在今年第二季度就 Brightvine 宣布和 Angel Oak 合作一事採訪了您。這是第一次合作——你們是否因為市場崩盤而延遲了合作？

JV：我們與 Angel Oak 的合作正按計劃進行——自我們上次宣布以來，我們一直在積極與他們合作，為 Brightvine 門戶做好準備，以支持他們的各種資產類別，充分利用門戶的主要功能，包括更多高效的證券化流程、跨各方的實時數據分發以及區塊鏈驗證文件。

CJ：過去幾個月的混亂和看跌的熊市對這次的合作關係有多大影響？

JV：儘管加密貨幣市場出現低迷，但最近幾個月，許多大型機構都站出來成為區塊鏈技術的擁護者。如果有的話，現在使用最好的技術來創建最安全、高效和準確的金融基礎設施比以往任何時候都來得更有意義。我們將與 Angel Oak 的合作關係以及 BFNS 2022-1 的成果視為長期合作中眾多激動人心的公告中的第一個。

CJ：最近房地產市場出現疲軟跡象，您對此有何看法？

JV：我們一直聽到政府機構和其他組織的請求，希望私營部門能夠站出來幫助房地產市場，這就是我們正在試圖要做的事情。 Brightvine 的目標是通過建立一個新的技術基礎設施來增加抵押貸款、固定收益和房地產的流動性，將這些市場與新形式的數字投資者聯繫起來——無論利率上升還是下降，人們仍然需要抵押貸款，而我們的職責是幫助提高金融基礎設施後端的效率。

CJ：您認為在這個週期，會有同樣多的加密貨幣項目像之前的加密貨幣寒冬一樣倒閉嗎？

JV：因為項目的成功（和失敗），我們現在在加密貨幣市場看到的是輕微的收縮和調整，而傳統和尖端公司都在努力為 Web3 的未來做準備。隨著我們從這個加密貨幣寒冬中走出來，下一波偉大的公司和產品也將出現，而贏家將是那些彌合 TradFi 和 DeFi 之間差距並創造新事物以實現數字化轉型的公司和產品，從而將我們帶入一個真正去中心化的未來。

CJ：美聯儲加息顯然影響了抵押貸款，那對這種合作和商業模式的發展有什麼影響？

JV：隨著美聯儲加息，人們更難以負擔貸款，但對住房的需求和抵押貸款的需求並沒有消退。我們相信，Brightvine 可以推動這些市場的效率和新需求，有助於隨著時間的推移降低這些利率。