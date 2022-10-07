今年英國人對加密貨幣的興趣下降了 82%

關鍵要點

英國人對加密貨幣的興趣達至今年冰點，比去年下降 82%

另一方面，30% 的英國人購買過或認識購買過加密貨幣的人

這個數字繼續穩步上升——這是自 2019 年開始記錄結果以來的最高值

Bitcoin 價格在 Google 搜索中與對加密貨幣的興趣之間的相關性非常高，為 0.72（1 表示完全相關，0 表示不相關）

數據表明，在積極的 Bitcoin 價格回歸之前，人們對其的興趣將會有所減弱，但主流採用率仍在不斷提高

我們都知道，熊市會壓低價格。

但暴跌是否也扼殺了人們對加密貨幣的興趣？我們調查了英國人對加密貨幣的興趣，看看是否可以發現任何模式。

對加密貨幣的興趣全年最低

隨著加密貨幣在去年從接近 69,000 美元的歷史高位暴跌至現在略低於 20,000 美元的價格，人們對其的興趣也隨之下降。

事實上，從谷歌搜索趨勢來看，英國人對其的興趣持續下降，降至 2020 年以來的最低值。

如下圖所示，搜索量自去年 11 月創下歷史新高以來已下跌 82%。更令人擔憂的是，除了幾個下跌峰值之外，搜索量還會逐漸減少——最近的數據表明，這種下降趨勢很可能會繼續。

英國加密貨幣持有者正在上升

從更積極的角度來看，擁有加密貨幣或認識擁有加密貨幣的人的英國人數量創下歷史新高，達到 30%。

這反映了加密貨幣獲得採用並更多地進入主流的長期趨勢。這也可能是由於如此嚴重的崩盤，使其登上了很多頭條新聞，因此越來越多的人意識到自己周圍的人購買了加密貨幣（可能也遭受了重大損失）。

英國人對加密貨幣的興趣與 Bitcoin 的價格高度相關

這引出了一個顯而易見的問題—— Bitcoin 的價格與英國人對加密貨幣的興趣有多相關？

答案是……非常相關。事實上，從數學上講，這兩個變量之間的相關性在去年為 0.72，考慮到 1 是“100%”相關性，這個數字可以說是非常相關了。

我在下圖繪製了 Bitcoin 價格與 Google 搜索量的關係，以直觀的方式顯示這種強烈的相關性。

最後的想法

總而言之，最後的圖表顯示了，如果相關性不高，那麼為什麼今年人們對加密貨幣的興趣急劇下降。

根據 Google 的數據，Bitcoin 的價格比去年 11 月下跌了 72%，人們對加密貨幣的興趣下降了 82%。這不是巧合——每個人都喜歡牛市，一旦輕鬆賺錢的東西不復存在，那些投機的人就會消失。

另一方面，加密貨幣持有權和普遍認識度仍在上升的數據證明了，儘管可怕的價格走勢和最近人們對其的興趣下降，加密貨幣仍持續進入主流。