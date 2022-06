Cake DeFi 確認不受 Celsius 危機蔓延的影響

昨天閱讀了 Cake DeFi 的新聞稿,感覺很有意思,也讓我忍不住思考。 Celsius 是一家加密貨幣借貸平台,如今已暫停提款並且可能無力償還債務,Cake DeFi 的新聞是在 Celsius 崩潰並處於徹底混亂之時發布的,如下是該簡短但極具殺傷力的 Celsius 推文。

.@CelsiusNetwork is pausing all withdrawals, Swap, and transfers between accounts. Acting in the interest of our community is our top priority. Our operations continue and we will continue to share information with the community. More here: https://t.co/CvjORUICs2

— Celsius (@CelsiusNetwork) June 13, 2022