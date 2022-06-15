Cake DeFi 確認不受 Celsius 危機蔓延的影響

昨天閱讀了 Cake DeFi 的新聞稿，感覺很有意思，也讓我忍不住思考。 Celsius 是一家加密貨幣借貸平台，如今已暫停提款並且可能無力償還債務，Cake DeFi 的新聞是在 Celsius 崩潰並處於徹底混亂之時發布的，如下是該簡短但極具殺傷力的 Celsius 推文。

.@CelsiusNetwork is pausing all withdrawals, Swap, and transfers between accounts. Acting in the interest of our community is our top priority. Our operations continue and we will continue to share information with the community. More here: https://t.co/CvjORUICs2 — Celsius (@CelsiusNetwork) June 13, 2022

危機蔓延

Cake DeFi 的帖子名為“是什麼讓我們有別於其他競爭對手：為什麼 Cake DeFi 建立在透明度之上”，Cake DeFi 的發文證實了 Celsius 的崩塌並不會對 Cake 造成任何影響。文中還概述了兩種模式之間的差異。我認為 Cake 此舉相當聰明，很多公司都可以通過仿效此舉受益。

Celsius 危機的蔓延可能是巨大的，這將讓任何加密貨幣投資者感到恐懼，無論他們簽署了何種協議或持有何種代幣。 Celsius 擁有 120 億美元的客戶資金，目前正（拼命地）緊緊持有價值 50 億 Bitcoin 的 MakerDAO 頭寸。在撰寫本文時，Bitcoin 價格已下跌 25% ，這將意味著頭寸的全部清算，以及所有 Bitcoin 湧入市場，而這只會增加危機蔓延的風險。

當然，在這場危機中，Bitcoin 本身已從 30,000 美元左右暴跌至 22,300 美元，而危機本身很可能是由上個月 UST 崩盤的危機蔓延效應所引起的，因為 Celsius 通過現已崩潰的 UST 投資於 Anchor 協議。因此，隨著 Cake DeFi 走出來聲明並確認“首先，我們要向我們的客戶保證，當前的市場狀況對 Cake 的日常業務幾乎沒有影響或沒有影響。一切如常，我們會在 24 小時內處理 99% 的提款”，這是一個非常聰明且令人放心的舉措。

這將減輕人們對 Cake 可能陷入整個行業的連帶危機蔓延的擔憂，並讓客戶以更平靜的心態在協議中保持資金流動性。

不同的商業模式

Celsius 的發文不僅能安撫人心，還證實了自己的商業模式與 Celsius 完全不同。

“作為一家總部位於新加坡的金融科技公司，我們必須確保明確的資產隔離，將客戶的資產與公司的運營賬戶分開。簡而言之，我們的用戶對其資金擁有完全控制權、完全所有權和完全權限”，該發文證實。

這與 Celsius 相去甚遠，Celsius 的商業模式是建立在中心化公司在市場上隨意投資資產的基礎上的，隨著 2020 年和 2021 年的牛市上漲，這一戰略取得不錯的成效，但此後一直在跌跌撞撞。隨著提款數量的增加， Celsius 正面臨著一場危機，因為其流動資產與其負債並不匹配。

Cake DeFi 則完全相反。用他們自己的話來說，它為“用戶”提供了一個“安全通道”或訪問去中心化金融（DeFi）服務：這些服務都在區塊鏈上，任何人都可以完全訪問並且完全透明。從技術上講，客戶可以自己在區塊鏈上進行此類交易。 Cake DeFi 提供的是一個一站式平台，人們可以通過客戶和社區的支持在一個點上訪問所有這些服務”。

透明度

Cake 通過批評 Celsius 等中心化平台的“有限透明度和/或控制”來強調它們之間的差異。“因此，用戶將無法清楚地了解收益的來源等事項，或者更糟糕的是，他們的資金是否與運營資金混合”，該發文繼續說道。

總而言之，這篇新聞稿強調了兩件事：第一，透明度；第二，溝通—— Celsius 的客戶現在理解這兩個因素絕對是至關重要的。歸根結底是要了解您在投資什麼，對於許多嘗試使用 Celsius 的人來說，他們會意識到，自己無法對 Celsius 使用客戶資金的目的有任何了解。

Celsius 有一個致命的缺陷，出現在當市場轉向並且一下子引發大規模逃亡的時候。這一點已經曝光，Cake DeFi 正在澄清自己與該商業模式是完全不同的。此乃明智之舉，也會有其他未受危機影響的公司爭相效仿。希望在未來，客戶將更加關注透明度。