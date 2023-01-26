Metacade 能否避免加密貨幣大崩盤？

FTX 的崩盤為 2022 年的加密貨幣大崩盤火上澆油。加密貨幣是一種高風險、高回報的資產類別，FTX 的慘敗凸顯了該行業可以從中吸取教訓的固有弱點。

儘管 FTX 崩盤了，但 Web3 仍在繼續增長。Metacade（MCADE）等全新項目反映了該空間的創新等級。繼續閱讀，以了解為什麼 MCADE 可能成為年度最佳投資。

加密貨幣大崩盤：2022 年是值得遺忘的一年

在 2022 年的加密貨幣大崩盤之後，投資者開始懷疑熊市的底部在哪裡。Bitcoin（BTC）已經損失了超過 75% 的價值，而許多替代加密貨幣，包括 Axie Infinity（AXS）、Shiba Inu（SHIB）和 Avalanche（AVAX），自 2021 年達到歷史高點以來經歷了 90% 的下跌 。

加密貨幣崩盤對一些主要市場參與者產生了災難性影響，FTX ——當時第二大中心化交易所（CEX）——在價格下跌後 宣布破產 ，並導致整個市場在 2022 年 11 月破產後進一步下跌。

FTX 投降在很大程度上是由於 Sam Bankman-Fried（SBF）的資金管理不善以及通過 SBF 控制的對沖基金 Alameda Research 挪用用戶資金造成的。

在 11 月初 FTX 和 Alameda 的破產變得明顯之後，FTX 停止了客戶提款。結果，平台上持有的所有加密貨幣都丟失了，目前尚不清楚用戶是否會再次看到他們的數字資產。這明確地提醒了人們中心化所涉及的固有風險，尤其是在監管準則尚不明確的行業中。

加密貨幣崩盤造成了幾起重大傷亡，其中大多數是中心化領導下的託管平台。 FTX、 Celsius Network 、Three Arrows Capital、Voyager，甚至 Terra Ecosystem，在某種程度上都在提醒人們，自我託管是迄今為止投資者在加密貨幣崩盤期間持有數字資產的最安全方式。

熊市不會永遠持續下去，Metacade 可能是目前最好的選擇

儘管加密貨幣崩盤和熊市持續，全球仍有數百萬投資者希望在價格低位時買入。目前最值得購買的產品之一是 Metacade 。這是一個全新的項目，隨著炒作的開始，它可以完全避免加密貨幣市場崩盤。

Metacade 最近宣布開始其代幣預售，MCADE 總供應量的 70% 提供給早期投資者。在最初的九週內，近 320 萬美元流入了該項目，現在預計這個新的 GameFi 平台將獲得重大回報。

什麼是 Metacade？

Metacade 是第一個由社區驅動的遊樂中心，也是同類中最大的區塊鏈項目。該平台將擁有許多不同的邊玩邊賺（ P2E ）街機遊戲，從經典遊戲到專為元宇宙街機開發的新遊戲。

為了成為 Web3 用戶的社交中心，Metacade 已經吸引了大量的追隨者。用戶可以直接在平台上發現最新的趨勢，學習各種區塊鏈遊戲的技巧和竅門，並獲得大量的賺錢機會。

MCADE 如何運作？

玩家可以通過一系列 P2E 遊戲的無限關卡，進行休閒或競技遊戲。Metacade 將舉辦比賽，玩家可以進行正面交鋒，有機會贏取以 MCADE 代幣支付的大獎。

Metacade 還引入了 Create2Earn 機制，獎勵其社區在平台上共享資訊和創建內容。內容可以包括創意、遊戲評論、見解以及與其他用戶的互動——所有這些都會為內容創建者產生代幣獎勵。

Work2Earn 功能是在 Metacade 中賺取加密貨幣收入的另一種方法。用戶可以獲得有償工作機會，從短期工作到 Web3 公司的全職職位。Metacade 旨在支持想要在區塊鏈領域開啟職業生涯的用戶。

Metacade 是變革者

Metacade 由遊戲玩家打造，為遊戲玩家服務。該團隊的目標之一是支持區塊鏈遊戲本身的未來，Metagrants 計劃是鼓勵開發人員在該領域進行創新的工具。

開發者將提交遊戲提案，社區將投票決定他們最想玩哪些新遊戲。獲勝的想法將通過 Metagrants 獲得早期資金並在 Metacade 上發布，這將有助於將全新的遊戲引入 Web3 世界並推動遊戲行業向前發展。

MCADE 能否在 2023 年達到 5 美元？

儘管 FTX 投降和 2022 年的加密貨幣崩盤，Metacade 已經開始起飛。該項目的預售很快售罄，MCADE 代幣將很快在去中心化交易所（ DEX ）上推出，這將進一步擴大其影響力.

專家預測，市場從加密貨幣崩盤中復蘇後會出現爆炸性價格走勢。到 2025 年，MCADE 的價值可能達到 5 美元——比預售結束時高出 250 倍。

MCADE 值得購買嗎？

MCADE 預售是一個絕佳的投資機會。該代幣的發行價僅為 0.008 美元，在預售期間其價格逐漸上漲至 0.02 美元。FTX 投降對 MCADE 的需求沒有影響，並且該代幣預計會在每個預售階段售罄。

為了獲得 MCADE 的最佳價格，投資者需要快速行動。預售先到先得，每輪售完就會漲價。Metacade 看起來像是為數不多的可以避免熊市的項目之一，這使它成為任何投資組合中的一個有價值的補充項目。