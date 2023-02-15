Metacade 能否在 2023 年及以後超越 The Sandbox 的價格預測？

The Sandbox 在 2021 年成為主流明星。然而，隨著 SAND 在 2022 年的衰落，許多人想知道該項目的未來會怎樣。在本文中，您將閱讀 The Sandbox 對 2023 年、2025 年和 2027 年的價格預測，並了解為什麼 Metacade 可能是一項更好的投資。

The Sandbox（SAND）吸引了一些知名人士

The Sandbox 與 Decentraland 一樣是市場上頂級的元宇宙代幣之一。The Sandbox 目前按市值排名第 43 大代幣，是一個虛擬世界，使用戶能夠構建自己的作品並從中獲利。The Sandbox 讓玩家可以使用內置的 VoxEdit 和 Game Maker 工具探索自己的創造力。例如，VoxEdit 允許用戶操縱塊（稱為體素）並生成虛擬對象，這些物體可在元宇宙中創建體驗時使用或以 SAND 代幣出售。

玩家可以購買和出售以 LAND NFT 為代表的虛擬土地。儘管熊市持續，但這些 LAND 地塊的價格仍定期達到 1,500 美元，在 2021 年牛市（ CoinGecko ）的頂部最高達到 16,000 美元。鑑於在 The Sandbox 的元宇宙中建立的世界知名品牌數量眾多，例如 Gucci、Adidas、HSBC 和 Warner Music Group，許多人對 The Sandbox 的長期價格預測一直看好。

2023、2025、2027 年 The Sandbox（SAND）價格預測

截至 2023 年初，SAND 的交易價格為 0.70 美元。到 2023 年底，The Sandbox 的價格預測目前平均為 2.50 美元，漲幅約為 260%。到 2025 年，假設元宇宙的採用率繼續增長，SAND 可能達到 6.53 美元，使今天投入的投資者獲得約 830% 的收益。到 2027 年，該平台可能會擁有龐大的玩家群。The Sandbox 對 2027 年的價格預測將達到 12 美元左右，對今天的投資者來說回報率約為 1600%。

Metacade（MCADE）旨在成為 Web3 邊玩邊賺之家

Metacade 是一個為 Web3 遊戲構建的以社區為中心的平台。它的目標是成為元宇宙和邊玩邊賺（P2E）遊戲的一站式平台，為玩家提供充分利用這些新興技術所需的所有工具。它提供遊戲玩家希望從遊戲中心獲得的一切，包括討論最新遊戲的論壇、幫助找到哪些遊戲值得玩的排行榜，以及閱讀最熱門的 P2E 創意空間。簡而言之，您可以在 Metacade 閒逛、討論和學習如何在 The Sandbox 等遊戲中取得成功。

然而，Metacade 正在採取額外措施，以確保其玩家通過利用區塊鏈技術的力量獲得盡可能多的價值。例如，每當玩家提供遊戲技巧、分享深度評論或以其他方式與社區互動時，他們都會獲得 MCADE 代幣獎勵。用戶不僅可以直接感受到自己做出貢獻的好處，而且其他玩家也可以利用分享的資訊為自己謀取利益——大家共贏！

除了常規錦標賽、抽獎和競賽外，Metacade 用戶甚至可以通過該平台的工作和臨工版塊在 Web3 中找到工作，該平台將於 2024 年推出。Metacade 投資者最期待的是 Metagrant 計劃。Metagrants 使社區能夠通過資助尖端遊戲開發來利用平台的資源。

Metagrants 直接資助開發者，根據哪個遊戲創意在 Metagrant 競賽中贏得最多選票來分配。然後將完成的遊戲添加到 Metacade 的虛擬遊樂中心中，它希望在未來幾年內可以填充數十個由社區支持的遊戲。

一些精明的投資者已經意識到 Metacade 的潛力並湧入 MCADE 預售。在 11 週內，成千上萬的投資者購買了價值約 620 萬美元的 MCADE 代幣。這將 MCADE 的價格從 0.008 美元推高至 0.014 美元。

2023、2025、2027 年 Metacade（MCADE）價格預測

到預售結束時，MCADE 的價值將為 0.02 美元。由於 GameFi 預計將於 2023 年起飛，MCADE 的目標已設定為到今年年底達到 0.18 美元——從 0.02 美元上漲 800%。到 2025 年，Metacade 的開發將完成，並可能成為成千上萬遊戲玩家的家。

許多人估計，到 2025 年底，MCADE 的價值將達到 0.43 美元，預售後期的回報率將達到 2050%。最後，分析師預測到 2027 年 MCADE 的價值可能高達 1.20 美元，在短短四年內實現 5,900% 的收益！

Metacade（MCADE）有更大的發展空間

雖然 The Sandbox 的價格預測肯定有一定道理，但很明顯，Metacade 的發展潛力要大得多。隨著對元宇宙和 P2E 遊戲的興趣增加，對社區空間的需求將會出現，而 Metacade 將準備好滿足這一需求。將其與仍在預售中的代幣相結合，您可能會看到 2023 年及以後最大的 GameFi 投資機會之一。

不要忘記 MCADE 目前的價格為 0.014 美元。預測僅基於最終預售價格（0.02 美元），這意味著如果您以今天的價格入場，您的盈利潛力可能會比聲明的要高得多。如果您正在考慮投資 The Sandbox，為什麼不看看 Metacade 的預售呢？

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