社交代幣可以取代 Meta 和 TikTok 嗎？採訪：P00LS

社交代幣是元宇宙的眾多層次之一（我最近才寫過這方面的內容）。

有些人認為，以區塊鏈為基礎的架構可能是一個更好的系統，與當前由 Meta、TikTok 等大企業主導的系統相比，創造者和消費者都能分到更大的份額。

P00ls 是一個希望 Web3 顛覆這個領域的平台。他們有一個平台，允許創作者和品牌推出自己的社交代幣並將其分發到社區，從而成為每個生態系統的貨幣。

今天，我們採訪了 P00LS 的首席執行官 Hugo Renaudin，就這個雄心勃勃的項目提出了一些問題，同時也詢問了他們新推出的 Creator World 和代幣。

(CoinJournal) CJ：Creator Worlds 的概念似乎很有趣。相比其他在領域中使用相似協議的競爭對手，你們計劃用什麼來吸引用戶？

我認為關鍵所在是，我們為粉絲而建立，而不是投機者，而上一代粉絲代幣平台幾乎都是針對加密貨幣交易者和投機者。這意味著我們專注於為人們創造體驗，以賺取（而不是購買）和使用（而不是出售）他們最喜歡的創作者的社交代幣，以便獲得有意義的體驗和互動。當您想到 Creator Worlds 時，這就是社區與創作者發生互動的地方，人們可以輕鬆地使用自己的社交代幣來獲得效用性。這是粉絲與創作者的關係中心，社交代幣允許您解鎖社區的參與度和投入度，這是您在類似粉絲代幣協議，甚至 web2 社交媒體平台中都看不到的。

CJ：隨著互聯網的許多社交媒體和內容創作方面都由大公司（TikTok、Meta 等）控制，您認為他們的影響力和網絡效應將來會轉化為 web3 空間嗎？例如，什麼會阻止 Meta 推出像 Creator Worlds 這樣的中心化版本？

沒錯，傳統的 web2 平台具有競爭優勢，因為它們已經擁有大量受眾和用戶群。有些人非常成功地推動了 web3，就像 Reddit ——它為其用戶創建了數百萬個錢包。

也就是說，Meta 和 Tiktok 創建社交代幣將完全違背他們當前的模式。當您考慮社交代幣可以做什麼時，這是了解粉絲社區並直接與粉絲社區互動的絕佳方式。如果您發布社交代幣並將其分發給您的粉絲，您就會知道誰是您最活躍的粉絲（他們擁有很多代幣），並且您可以直接與他們互動（例如通過 P00LS 世界或由代幣門控的 Discord 頻道 ）。相反，Meta 和 Tiktok 的商業模式是讓創作者和品牌為這些資訊付費。

有趣的是，我們實際上可以使用 Meta 和 Tiktok 為社交代幣創造價值和有意義的互動。我們可以利用這些平台直接向社交代幣持有者提供內容。例如，我們剛剛為我們的一位創作者 Hugo Comte 推出了一個私人 Instagram 帳戶，只有持有他的社交代幣才能訪問該帳戶。

CJ：推出 zerozeroDEX，在一開始吸引流動性方面，是否存在困難？

實際上，我們很高興以低流動性推出我們的 DEX ！我們設想社交代幣健康生命週期的方式是，首先以零流動性推出，並使其只能由社區通過參與和迭代才能獲得，然後逐漸引入越來越多的流動性。

我們現在處於早期階段，所以我們不需要太多的流動性，因為粉絲總是可以賺取自己的社交代幣。我們的賭注是，隨著這些社區的發展，自然會推動流動性和需求的增長。

CJ：P00LS 代幣在最近的熊市中推出。在今年市場崩盤的情況下，它試圖建立的難度有多大？

我認為現在推出是一個好時機，而不是在牛市高峰期，現在的代幣價格比推出價格低得多。

也就是說，我喜歡在熊市中建立代幣。人們會更專注於建設，而不是投機，社區中的人們是為了長期發展的，而不僅僅是短期的投機。

CJ：大多數社交代幣下跌了 90% 以上。在之前的熊市中，許多低流動性的代幣跌得很厲害，以至於它們再也沒有回到高點——您認為我們會在這裡再次看到同樣的情況發生嗎？

同樣，上一代社交代幣是為了投機者和加密貨幣交易者而打造的，而我們則專注於粉絲。這帶來了巨大的差異：無論代幣價格如何，總會有粉絲通過參與賺取代幣並使用它們來訪問效用程序和體驗，讓他們更接近自己喜歡的創作者。

無論代幣價格如何，這一點永遠不會改變，這就是為什麼我們如此強調真正的粉絲對社交代幣的採用，而不是投機者。

CJ：您有沒有考慮過在沒有原生代幣的情況下運營？例如，您是否考慮過使用 $ETH 來交易創作者代幣，而不是原生 P00Ls 代幣？

沒有。從一開始，我們就想建立一個社區，一個集體的未來，我們可以讓用戶和創建者成為我們協議的利益相關者，與我們的團隊或投資者共同進退。為此，我們需要一款代幣，否則只是又一家 web2 公司！