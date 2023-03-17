ASI 代幣預售能否跟上 Cosmos 2023 年的漲勢？每個投資者都需要知道的事情

加密貨幣市場的廣泛復甦讓投資者質疑 Cosmos 價格的未來，因為 ATOM 價格走勢已經開始引起人們的關注。一個長期的趨勢逆轉可能即將到來，預計這將特別有利於一個新項目。

AltSignals 的加密貨幣預售在頭 24 小時內籌集了超過 12 萬美元，這為人工智能區塊鏈運動帶來了更多看漲勢頭。那麼，在未來幾年，Altsignals 的表現會優於 Cosmos 的價格走勢嗎？

隨著 AltSignals 在 Web3 中掀起波瀾，Cosmos 價格回升

Cosmos 價格在 2022 年市場崩盤期間損失了 85% 的價值後，已開始從長期下跌中恢復過來。自 2023 年初以來，ATOM 的價格現已翻了一番以上，這讓許多投資者預測區塊鏈的長期趨勢將出現逆轉。

在 Cosmos 價格繼續攀升的同時，AltSignals 代幣預售 繼續吸引了大量的興趣。$ASI 是 AltSignals 項目令人興奮的新開發項目，自 2017 年以來，該項目一直在其社區內分享有利可圖的交易信號。

在發布了名為 AltAlgo™ 的行業領先算法指標後，AltSignals 現在正在涉足 基於區塊鏈的人工智能（AI） 領域。$ASI 代幣將允許訪問由 AI 提供支持的新的和改進的交易工具包，因為該平台將自己定位為 Web3 AI 運動的領先創新者。

什麼是 Cosmos（ATOM）？

Cosmos（ATOM）是一個高度可擴展、安全且可互操作的區塊鏈網絡。該生態系統允許開發人員構建和部署自定義去中心化應用（dApp），這些應用不受其他區塊鏈通常存在的可擴展性和互操作性限制。

Cosmos 使開發人員能夠發行自己的代幣，並通過其區塊鏈間通信協議（IBC）連接到其他基於 Cosmos 的區塊鏈。這導致了一個連接鏈的生態系統，允許跨不同協議的資產輕鬆橋接，並導致一致的需求，幫助保持 ATOM 價格穩定。

Cosmos 價格預測：2023 年 ATOM 價格能否達到 20 美元？

近年來，ATOM 價格出現了大幅波動，但投資者對該平台的未來仍然充滿信心。Cosmos 價格預計將反映未來幾年生態系統獨特和創新的區塊鏈解決方案，這使得 ATOM 價格預測充滿希望。

ATOM 價格預測可能會在 2023 年底前達到 20 美元，因為在更廣泛的加密貨幣市場出現更大回調之前，預計價格會繼續上漲。由於 Cosmos 的價格直接受其效用性的影響，長期投資者可以將當前 12 美元的價格視為一個有前途的入場點。

什麼是 AltSignals？

自 2017 年首次推出以來， AltSignals 一直是 Web3 中最成功的日內交易集團之一。該平台利用先進的算法工具以前所未有的準確性提供信號。一些使用 AltAlgo™ 的交易者在有記錄的 32 個月中，有 19 個月的投資組合獲得了 10 倍的收益。

該平台現在推出了一套名為 ActualizeAI 的高級人工智能交易工具。ActualizeAI 是該項目的突破性發展，因為它專門設計用於提高舊工具的準確性，以提供比以往任何時候都更有利可圖的交易信號。

基於區塊鏈的人工智能項目代幣一直是 2023 年表現最好的代幣之一，該領域的許多代幣甚至跑贏了 Cosmos 價格。人工智能在區塊鏈上的前景一片光明，而 AltSignals 的新人工智能工具包使新 ASI 代幣 成為一個備受追捧的投資機會。

AltSignals 如何運作？

$ASI 代幣可用於訪問 ActualizeAI 堆棧。該堆棧將機器學習與自然語言處理（NLP）相結合，以分析一系列價格指標和市場情緒。由於它由 AI 提供支持，因此 ActualizeAI 可以在向其用戶提供單個買賣信號之前考慮大量複雜的數據。

該協議的機器學習元素使 ActualizeAI 能夠不斷提高其命中率。由於 AltAlgo™ 已經擁有令人印象深刻的記錄，天空似乎是新的和改進的 ActualizeAI 的極限。

用戶可以通過購買 ASI 代幣 來訪問 ActualizeAI Club。該俱樂部將提供更多的 ActualizeAI 訪問權限、AltSignals 發佈的最新工具的 Beta 測試機會，以及 Web3 世界的獨家投資機會。$ASI 代幣也可以質押以賺取被動收入，或通過參與發佈到 ActualizeAI 俱樂部的各種新功能來賺取。

ASI 能否在 2023 年達到 0.50 美元？

$ASI 代幣預計將在不久的將來取得重大收益，因為該代幣預售一直在為平台的新發展提供動力。$ASI 具有通縮代幣經濟學，其在 ActualizeAI Club 中的巨大效用預計將產生不斷增加的需求。

專家預計，2023 年收益可高達 20 倍。在代幣在交易所發佈並進入價格發現階段之前， 預售 將 ASI 美元的價格從 0.012 美元提高到 0.02274 美元。到今年年底，$ASI 的價值可能高達每個代幣 0.50 美元。

ASI 與 ATOM 價格預測：目前哪種代幣最值得購買？

雖然對 ATOM 的價格預測看起來是看漲的，但 ASI 美元代表了區塊鏈中不斷增長的運動，可能會在下一個牛市期間席捲市場。因此，ATOM 的價格不太可能跑贏 AltSignals，這是加密貨幣預售期間非常有前途的投資機會。

加密貨幣預售是新代幣投資的最早階段，這就是為什麼它們通常為早期參與者帶來超過 100 倍的回報。在每次預售售罄時，$ASI 代幣的價值都會上漲，因此投資者需要盡快以最優惠的價格購買最新的人工智能項目。