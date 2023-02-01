Cardano 價格預測看起來令人沮喪，而 Metacade 即將一飛沖天

區塊鏈技術通過其使互聯網所有權民主化的獨特能力正在顛覆各種全球行業。無論是在加密貨幣遊戲、數字藝術品、供應鏈管理還是跨境金融領域，區塊鏈技術都在為使用線上服務的個人提供更高的透明度和更大的控制權。

由於 Metacade 和 Cardano 的價格預測都預測了潛在的回報，因此加密貨幣投資者有望在未來幾年內獲得重大收益。但在 Cardano（ADA）和 Metacade（MCADE）之間的並排比較中，哪個是最好的投資？

Metacade 和 Cardano 展示了區塊鏈技術的多功能性

利用區塊鏈技術的項目所取得的進展催生了一個新術語：Web3。它描述了互聯網的一個新時代，在這個時代，用戶可以重新獲得對其數據的所有權，並可以自由地在點對點的基礎上進行交易。

由區塊鏈技術推動的 Web3 是一個包羅萬象的術語，包括其保護傘下的各種不同的應用和用例。看看兩個關鍵項目—— Cardano 和 Metacade，區塊鏈技術的效用性就很明顯了。

Cardano 是一個支持去中心化應用（dApp）開發的第 1 層區塊鏈，而 Metacade 是一個 dApp，由於其吸引人的特性和獨特的功能，可以引領區塊鏈技術在全球範圍內的採用。

什麼是 Cardano（ADA）？

Cardano 是一種持有量證明（PoS）區塊鏈，能以低成本為其用戶提供高交易吞吐量。它不同於區塊鏈技術的早期迭代，因為它通過減少延遲和成本來改善用戶體驗。Cardano 也是圖靈完備的，這意味著開發人員可以為 Cardano 生態系統中的各種用途創建 dApp。

Cardano 的 PoS 協議是最早使用的 PoS 實例之一。PoS 是一種在分散式計算機系統中達成共識的更具成本效益的方法，這是 Cardano 區塊鏈能夠以比 Bitcoin等早期工作量證明區塊鏈以更快的速度處理交易的關鍵原因。

2023 年 Cardano 價格預測：ADA 會達到 1 美元嗎？

在 2017 年成立時被譽為潛在的“Ethereum 殺手”之後，Cardano 的價格預測在過去幾年一直受到影響。ADA 在 2018 年的峰值期間達到 0.38 美元，而現在——將近 5 年後——低於這個價格點位，不到 0.30 美元。

Cardano 價格預測將預測 ADA 復蘇，但許多投資者想知道它是否具備打破之前歷史高點 3.09 美元所需的勢頭。目前，Cardano 的價格預測看起來很令人沮喪，專家預計該代幣將在重返 1 美元的道路上掙扎。

什麼是 Metacade（MCADE）？

Metacade 是一個全新的 GameFi 平台，已經獲得了發展勢頭。該項目最近宣布開始預售，前 10 週籌集了超過 450 萬美元。Metacade 是一個全面的邊玩邊賺（P2E）體驗，可以成為推動全球遊戲行業區塊鏈革命的關鍵參與者。

除了在其遊樂中心中提供許多不同的 P2E 遊戲外Metacade 還將成為 Web3 用戶聚會、社交、學習和賺錢的中心場所。該平台集成了多種創新的賺錢機制，可以在未來幾年吸引大量用戶。

MCADE 如何運作？

Metacade 的 P2E 遊樂中心提供休閒和競技遊戲。用戶可以在各種不同的線上遊戲中，通過無盡的關卡來獲得 MCADE 代幣，還可以參加排名錦標賽來爭奪贏得以加密貨幣支付的主要獎品的機會。

Metacade 提供的一項重要的額外收入機制是 Create2Earn 功能。這會激勵社區成員之間的知識共享，因為用戶將因在 Metacade 平台上發布遊戲評論、分享見解以及與其他用戶互動而獲得 MCADE 代幣獎勵。

Metacade 還幫助用戶開啟他們在區塊鏈技術領域的職業生涯。Metacade 的 Work2Earn 機制將為社區提供帶薪工作機會，包括從 2024 年開始的臨時工作、自由職業和全職職位。

2023 年 Metacade 價格預測：MCADE 會達到 1 美元嗎？

Metacade 可以幫助推動區塊鏈技術的擴展——通過其 Work2Earn 機制增加勞動力，並通過其 Metagrants 計劃為早期創新提供資金。

該項目本身提供無與倫比的區塊鏈遊戲體驗和一系列功能，將使 Metacade 成為區塊鏈上最受歡迎的 dApp 之一。到 2023 年，MCADE 預計將達到 1 美元，這是預售活動結束後的 50 倍收益。

Metacade vs. Cardano 價格預測：哪種加密貨幣最值得購買？

MCADE 預售可能是今年最好的投資機會之一。隨著區塊鏈技術繼續吸引全球用戶，MCADE 以每個代幣 0.008 美元的價格推出，未來可能實現超過 100 倍的收益。

另一方面，Cardano 價格預測看起來不確定。投資者應該選擇 Metacade ，因為 Cardano 的價格預測不太可能產生接近 100 倍的收益。對於希望在預售期間購買 Metacade 的投資者，請確保盡快購買。該代幣在活動期間將上漲至 0.02 美元，這意味著投資者只能在有限的時間內以最優惠的價格購買 MCADE。