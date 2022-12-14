Cardano vs Solana？投資者更喜歡 Metacade（MCADE）

Cardano 和 Solana 是當今加密貨幣世界中的兩個大牌項目。許多人聲稱他們甚至有可能“殺死”Ethereum，因為他們以一些獨特的能力突然出現，同時還支持去中心化應用（dApps）。

然而，最近情況發生了變化。許多投資者現在認為，基於 Ethereum 的項目 Metacade 具有更高的長期潛力。

失敗的暗殺

Cardano 和 Solana 曾被稱為“ETH 殺手”。儘管大肆宣傳，但到目前為止，他們都在努力征服世界上最大的 Web3 生態系統。這兩條鏈都可以提供更高的交易吞吐量和更便宜的費用，那麼為什麼他們試圖將 Ethereum 打下懸崖的嘗試失敗了呢？

這兩個生態系統本身是許多不同項目的所在地。此外，他們都可以提供 NFT 以及各種去中心化金融 ( DeFi ) 服務。問題在於，與基於 Ethereum 的項目相比，似乎並沒有那麼多人想要使用這些服務。

什麼是 Solana（SOL）？

Solana（SOL）被吹捧為下一代高性能區塊鏈。該網絡使開發人員能夠構建可擴展、安全和高效的去中心化應用，利用持有量證明共識機制來降低能源成本並提高交易速度。

然而，該網絡在其活躍的前兩年經常出現故障。2021 年 6 月至 2022 年 6 月期間，Solana 區塊鏈 關閉了 7 次。由於區塊鏈應該 24/7/365 全天候可用，這導致許多投資者對該生態系統失去信心。相比之下，Bitcoin已經連續運行了 9 年。

什麼是 Cardano（ADA）？

Cardano（ADA）提供與 Solana 類似的產品，但在網絡彈性方面有更好的記錄。Cardano 與其他網絡的主要區別在於，它是第一個通過同行評審研究開發的區塊鏈。

ADA 團隊目前正在為名為 Hydra 的網絡開發一種新的可擴展性解決方案。當此更新上線時，預計 Cardano 每秒將能夠處理多達 1,000,000 筆交易（TPS），這是對 Ethereum 的巨大改進，即使在“合併”將 ETH 的數量從 15 TPS 增加到 100,000 之後也是如此。

高承諾，低需求

雖然 Solana 和 Cardano 看起來都注定要在市值方面“翻轉” Ethereum，但到目前為止，這一預測還沒有達到預期的效果。對於 Cardano 來說，目前只有 70,000 個活躍的錢包地址 ，不到 Ethereum 總數的十分之一。

建立在 Ethereum 上的 dApp 在用戶率方面具有獨特的優勢，因為更多的人希望使用這個生態系統。Metacade 是一個旨在利用 Ethereum 綜合優勢的項目。

Metacade：巨大的用戶潛力

出於多種關鍵原因，投資者已開始更深入地研究 Metacade。該項目是一個全新的邊玩邊賺生態系統，本質上以社區為中心，並為成員提供一些驚人的好處。

隨著 GameFi 看起來將擴展到 30 億人口的市場並征服遊戲行業本身，像 Metacade 這樣的項目非常適合吸引大量用戶。考慮到 Metacade 是一個完整的遊樂中心，而不是一個單一的遊戲，這看起來很有可能。

社區倡議

對於玩家來說，通常很難找到最新（和最有價值）的資訊來充分利用區塊鏈的遊戲體驗。Metacade 通過為遊戲社區創建一個中心來解決這個問題，以分享他們所知道的一切，包括最新的遊戲開發和遊戲技巧。

最重要的是，Metacade 將向用戶提供 MCADE 代幣作為獎勵，以獎勵他們與社區分享知識。該平台鼓勵玩家之間建立牢固的關係，並為他們提供更多在此過程中賺錢的機會。

由玩家擁有

Metacade 計劃成為一個去中心化自治組織（DAO），這是另一個看起來可以吸引大量用戶使用該平台的功能。MCADE 持有者可以對平台未來的運作方式進行投票，因為 Metacade 平台將更多的權力回饋給遊戲玩家，旨在發展 GameFi 行業本身。

Metacade 旨在幫助 GameFi 行業發展的一種關鍵方法是通過 Metagrants 計劃。玩家可以聚在一起投票，並決定未來應該創建哪些新的 P2E 遊戲。在審查了有才華的開發團隊提交的提案後，Metacade 社區可以直接資助他們以促進創作。

SOL vs ADA vs MCADE：這就是投資者的想法

由於 Solana 一直在努力維持現狀，而 Cardano 在用戶群方面的表現不佳 ，因此這兩個項目都未能“殺死”Ethereum。事實上，Ethereum 剛剛完成了“ 合併 ”，現在提供與其競爭對手類似的交易吞吐量。由於生態系統在用戶方面要大得多，因此具有很大的競爭優勢。

Metacade 建立在 Ethereum 之上，為爆炸式增長做好了準備。它不僅可以為 Ethereum 的用戶提供一些獨特的好處，而且該平台還在其遊樂中心提供一系列邊玩邊賺遊戲。 MCADE 代幣才剛剛開始預售活動，這意味著它具有非常高的潛力。

像 Metacade 這樣的項目可以成為將更廣泛的行業聯繫在一起的關鍵項目。它對遊戲玩家和投資者極具吸引力，他們開始認為，與 Solana 和 Cardano 等大牌項目相比，Metacade 可能會有更好的未來。

MCADE 代幣在其首輪投資中僅以 0.008 美元的價格發行。在預售的後期階段，這將升至 0.02 美元。如果您正在閱讀本文，您可以參與其中並在今年晚些時候代幣向公眾開放之前獲得一些重大收益。