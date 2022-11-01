中國的國家加密貨幣感覺越來越不祥

中國央行行長在本週介紹了正在開發的國家貨幣的最新情況

他認為，匿名性和隱私性將受到保障

我們的分析師 Dan Ashmore 並不這麼認為，他覺得這些數字貨幣可能非常反烏托邦

話雖如此，這個新生概念也有優勢

但隨著中國在引領潮流，人們肯定會擔心最終目標會是什麼樣子

中國處於國家資助式加密貨幣的前沿，這款加密貨幣被稱為 CBDC（中央銀行數字貨幣）。

雖然技術創新應該受到讚賞，但也產生了一些非常不祥的擔憂。而且感覺它們正在悄悄靠近。

對控制的擔憂

中國央行行長易綱最近在香港金融科技週上討論了國家數字貨幣運用的技術。儘管堅稱“隱私保護是議程上的首要問題之一”，但現實情況是，這將賦予中國政府對其公民擁有前所未有的權力（我並不是說之前缺乏這種權力）。

你看，國家貨幣意味著，只需輕按一下按鈕，錢包（相當於銀行賬戶）就可以被凍結。更糟糕的是，它們可能會被榨乾。當中的影響是無窮無盡的。

例如，政府可以引入自動稅收制度，每年都可以將資金抽走，又或者是某種罰款制度。社會信用系統是一個正在開發的國家信用評級和黑名單，也可以與國家貨幣相結合。隨著信用系統跟踪個人和企業的可信度，那麼覺得罰款或獎勵系統會引入國際貨幣還是癡人說夢嗎？

早在今年 4 月，當我專注於巴哈馬的 Sand Dollar 時，我就曾經寫過很多關於這些擔憂的文章。儘管仍然令人擔憂，但從中國政府的統治記錄以及經濟規模來看，意味著它處於不同的層級，更容易想像成一個反烏托邦的未來。

中國 CBDC 將如何運作？

拋開顧慮不談，閱讀它們的工作原理是很有趣的——如果不會令人恐懼的話。易綱對 CBDC 開發方式做出了一些深入的介紹。

他對於匿名性將受到保障的主張是通過一個兩層的支付系統來實現。在一層，央行向運營商提供人民幣，同時只處理機構間的資料。在二層，運營商（所有獲得授權的人）只收集給公民個人兌換和流通貨幣所需的個人資料。

易綱還承諾日期將被加密，個人敏感資料不會與第三方共享。更值得注意的是，達到一定程度的交易將被允許在完全匿名的情況下進行。

這看起來似乎很可信。然而，再一次，證據和歷史並不站在中國政府這一邊。在進一步挖掘易綱的引述時，他確實警告說，必須密切關注這種匿名性：

“我們認識到，匿名和透明並非非黑即白，這中間有許多細微之處需要謹慎權衡。特別是，我們要在保護個人隱私和打擊非法活動之間取得精準的平衡。”

這種平衡是在加密貨幣中有時是難以達到的。就在最近，我寫了關於去中心的危險性的文章，但在這種情況下，它更像是中心化的危險。

對於許多人來說，CBDC 是令人難以置信的反烏托邦。顯然，如果你還在閱讀這篇文章，我完全明白這是怎麼一回事——總的來說，我很擔心在某些國家會是什麼樣子。

再說一次，CBDC 和區塊鏈技術確實有好處。更高的效率、更低的費用、更快的速度和更大的可訪問性都是強有力的優勢。但其危險性也是極其明顯的。我想我們都需要等待，看看會發生什麼，但目前看來，中國似乎在引領潮流——雖然我並不確定這是不是一件好事。