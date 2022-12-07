Circle 的上市計劃被取消。這對穩定幣市場意味著什麼？
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Circle 的上市計劃被取消。這對穩定幣市場意味著什麼？

By Dan Ashmore - 一分鐘閱讀

關鍵要點

  • USDC 的發行方 Circle 取消了 90 億美元的上市計劃
  • 公開上市本可以將 USDC 視為反 Tether，推動完全透明和經過審計的角度
  • 被取消的交易反映了價格的全面下跌
  • Circle 仍然決心最終上市，但在此期間，它將繼續與競爭對手進行穩定幣戰爭
  • Binance 最近有大動作，在交易所下架了 USDC 和其他競爭對手，以推銷自己的穩定幣 BUSD 

穩定幣集團 Circle 已放棄了上市計劃。

市值 430 億美元的穩定幣 USDC 的發行方 Circle 計劃以 90 億美元的估值上市。然而，Sam Bankman-Fried 和加密貨幣市場還有其他想法。

被放棄的計劃意味著加密貨幣的崩盤

這筆交易的失敗顯示了加密貨幣的下跌程度。該交易最初於 2021 年 7 月達成，Circle 計劃通過一家由前 Barclay 銀行高管 Bob Diamond 領導的空白支票公司上市。

“我們對提議的交易超時感到失望；然而，成為一家上市公司仍然是 Circle 增強信任和透明度的核心戰略的一部分，這一點從未像現在這樣重要，”Circle 首席執行官 Jeremy Allaire 表示。

這並不奇怪。由於利率上升導致價格全面下跌，整個市場的上市交易都被擱置了——不僅僅是加密貨幣。只要看看 Coinbase 就可以找到損失的證據，他們的股價在 2022 年下跌了 84%（我在這裡曾對他們的倒閉進行了深入探討）。

穩定幣需要公共安全

穩定幣領域是今年受創最嚴重的領域。UST 在 5 月份發生了引人矚目的崩盤，隨之而來的是整個生態系統的崩盤。

DAI 作為一個非常中心化的去中心化穩定幣（考慮到它持有 USDC）處於奇怪的位置，正在苦苦掙扎。它的最新計劃是完全放棄掛鉤模型，轉而使用自由浮動的穩定幣，如果你問我，這完全是一個悖論。

但正是對 Tether 安全性的持續猜測，在 UST 崩盤後，Tether 本身在幾家交易所的價格已跌至 95 美分，這仍然是對穩定幣的最大不滿。

這就是 USDC 真正可以從 Circle 上市中獲益的地方。上市公司所要求的安全性、信息披露和透明度是無與倫比的。此舉將極大地有利於 Cicle 的形象，尤其是與其最大的競爭對手 Tether 相比。

它真的可以將自己定位為反 Tether、完全公開、經過審計、透明和安全的穩定幣。因此，這次交易破裂消息的最大贏家無疑是 Tether。

穩定幣戰爭仍在繼續

人們希望 Circle 最終能夠上市。我相信它會，但可能需要一段時間，看看市場狀況，通貨膨脹尚未顯著降溫，隨著歐洲和美國在令人窒息的能源危機中進入更深的寒冬，世界經濟陷入困境。

在那之前，它將繼續與競爭對手爭奪市場主導地位。所有這一切的最近勝利者是 Binance 的穩定幣 BUSD，此前該交易所將 USDC 和其他幾個競爭對手從其交易所中下架。

USDC 本來是要拿一張公開上市的王牌。但現在已經被取消了，在穩定幣戰場上，它又回到了原點。

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