Circle 的上市計劃被取消。這對穩定幣市場意味著什麼？

關鍵要點

USDC 的發行方 Circle 取消了 90 億美元的上市計劃

公開上市本可以將 USDC 視為反 Tether，推動完全透明和經過審計的角度

被取消的交易反映了價格的全面下跌

Circle 仍然決心最終上市，但在此期間，它將繼續與競爭對手進行穩定幣戰爭

Binance 最近有大動作，在交易所下架了 USDC 和其他競爭對手，以推銷自己的穩定幣 BUSD

穩定幣集團 Circle 已放棄了上市計劃。

市值 430 億美元的穩定幣 USDC 的發行方 Circle 計劃以 90 億美元的估值上市。然而，Sam Bankman-Fried 和加密貨幣市場還有其他想法。

被放棄的計劃意味著加密貨幣的崩盤

這筆交易的失敗顯示了加密貨幣的下跌程度。該交易最初於 2021 年 7 月達成，Circle 計劃通過一家由前 Barclay 銀行高管 Bob Diamond 領導的空白支票公司上市。

“我們對提議的交易超時感到失望；然而，成為一家上市公司仍然是 Circle 增強信任和透明度的核心戰略的一部分，這一點從未像現在這樣重要，”Circle 首席執行官 Jeremy Allaire 表示。

這並不奇怪。由於利率上升導致價格全面下跌，整個市場的上市交易都被擱置了——不僅僅是加密貨幣。只要看看 Coinbase 就可以找到損失的證據，他們的股價在 2022 年下跌了 84%（我在這裡曾對他們的倒閉進行了深入探討）。

穩定幣需要公共安全

穩定幣領域是今年受創最嚴重的領域。UST 在 5 月份發生了引人矚目的崩盤，隨之而來的是整個生態系統的崩盤。

DAI 作為一個非常中心化的去中心化穩定幣（考慮到它持有 USDC）處於奇怪的位置，正在苦苦掙扎。它的最新計劃是完全放棄掛鉤模型，轉而使用自由浮動的穩定幣，如果你問我，這完全是一個悖論。

但正是對 Tether 安全性的持續猜測，在 UST 崩盤後，Tether 本身在幾家交易所的價格已跌至 95 美分，這仍然是對穩定幣的最大不滿。

這就是 USDC 真正可以從 Circle 上市中獲益的地方。上市公司所要求的安全性、信息披露和透明度是無與倫比的。此舉將極大地有利於 Cicle 的形象，尤其是與其最大的競爭對手 Tether 相比。

它真的可以將自己定位為反 Tether、完全公開、經過審計、透明和安全的穩定幣。因此，這次交易破裂消息的最大贏家無疑是 Tether。

穩定幣戰爭仍在繼續

人們希望 Circle 最終能夠上市。我相信它會，但可能需要一段時間，看看市場狀況，通貨膨脹尚未顯著降溫，隨著歐洲和美國在令人窒息的能源危機中進入更深的寒冬，世界經濟陷入困境。

在那之前，它將繼續與競爭對手爭奪市場主導地位。所有這一切的最近勝利者是 Binance 的穩定幣 BUSD，此前該交易所將 USDC 和其他幾個競爭對手從其交易所中下架。

USDC 本來是要拿一張公開上市的王牌。但現在已經被取消了，在穩定幣戰場上，它又回到了原點。