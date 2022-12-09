Coinbase 告訴客戶放棄 Tether，穩定幣戰爭升溫

關鍵要點

Coinbase 通過免除費用鼓勵客戶放棄 Tether 以換取 USD Coin

Binance 去年 9 月下架了 USDC 交易對，以推出自己的穩定幣 BUSD

中心化穩定幣之間的戰爭加深

DAI 是去中心化的火炬手，但由於模型似乎無法擴展，因此面臨著相關性的艱苦戰鬥

穩定幣戰爭正在升溫。

Coinbase 是 USDC 穩定幣的聯合創始人，也是最新發起進攻者。它發布了一篇博文，鼓勵其用戶將自己的 USDT 換成 USDC。

“過去幾週發生的事件讓一些穩定幣經受了考驗，我們看到了安全的逃亡。我們相信 USD Coin（USDC）是一種值得信賴且信譽良好的穩定幣，因此我們正在使轉換更加順暢：從今天開始，我們將免除全球零售客戶將 USDT 轉換為 USDC 的費用。”

我一直在想，為什麼 Coinbase 沒有更多地進攻並利用其交易所將持有者推向 USDC。當然，憤世嫉俗者會說，Coinbase 的這一決定是為了增加 USDC 的持有量以獲取額外收入，因為鑑於國庫券的利率現在為 4%，這些已成為公司的重要收入來源。

這是有道理的，這正是事實。但即便如此，圍繞 Tether 的持續焦慮，對整個生態系統來說也可能是一件好事。最好的情況——儘管看起來很牽強——是 Tether 的市值仁慈地下降到零。

不管 Tether 有沒有好處，關於這個話題的持續討論對整個行業都是負面的。

Binance 將穩定幣戰爭推向了新高度

在五大穩定幣中，今年出現了一些重大變化。

顯然，TerraUSD 是其中的佼佼者，其令人震驚的崩盤震撼了市場。自此，去中心化的火炬傳遞給了 DAI。但這受到其自身問題的困擾，鑑於其持有大量 USDC，因此，它也因其本質上是中心化而受到批評。

這導致它投票決定轉向國庫券，而最新的計劃是讓它“自由浮動”，因為如果他們想追求去中心化，別無選擇。我過去一直在表達我對 DAI 的看法，而且它們沒有改變：我相信它沒有未來，因為該模型根本無法擴展。

哦，順便說一句，自由浮動的穩定幣也不是穩定幣。

關於中心化穩定幣，Binance 在 9 月份宣布下架 USDC 對並將客戶持有的資產自動轉換為 BUSD 時，將這場穩定幣戰爭推向了一個新的高度。

如果我們繪製 8 月以來穩定的市場份額，我們可以看到 USDT 和 USDC 大幅回落，而 BUSD 則有所上漲。

接下來發生什麼？

上圖顯示了前三大供應商的主導地位，DAI 現在的市值為 52 億美元，只是滄海一粟。

雖然這代表了一個令人擔憂的中心化程度，但現實是沒有人破解如何創建去中心化穩定幣的代碼。所以不管喜歡或厭惡，它都是中心化的發展方向。

現在的問題是，誰能在頂級巨頭之間獲勝。Coinbase 的這一舉措值得注意，因為 Binance 在宣布自動轉換後一直在取得可觀的收益。但 Binance 仍然列出了 USDT，因為最具爭議的穩定幣仍然是最根深蒂固的，對整個生態系統絕對至關重要，也是迄今為止具有最大流動性的。

我不認為這是一件好事，所以在市場看來，很高興看到 USDC 在這裡採取行動。

幾個月後再次追踪市場份額將很有趣。嘿，無論如何，也許不久我們都會使用 CBDC。