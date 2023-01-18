Coinbase 終止日本業務，為何兩週內股價仍上漲50%？

關鍵要點

Coinbase 以“市場狀況”為由暫停在日本的所有業務

上週它裁員了 20%，去年 6 月已經了裁員 18%

在加密貨幣反彈中，股價在今年上漲近 50%，但仍比峰值低 85%

該公司問題層出不窮，首席執行官 Armstrong 在 10 月份出售了 2% 的股份

Coinbase 最近陷入了痛苦的世界。

就在上週，該交易所宣布裁員 20%，去年 6 月已經裁員 18%。我寫了一篇文章分析這對公司意味著什麼，該公司的市值低於 100 億美元，比 2021 年 4 月上市時的價格低了 90%。

這是在首席執行官 Brian Armstrong 於 10 月份拋售他在該公司 2% 的股份之後發生的，此後我寫了一篇文章深入剖析，分析了這對該公司意味著什麼，它在納斯達克高調上市後，一直被視為將加密貨幣帶入主流圈子的火炬手。

但是今天，傳來了更多的壞消息。該交易所宣布，以“市場狀況”為由，將終止其在日本的所有業務。

Coinbase 股價上漲

儘管壞消息接二連三，但 Coinbase 的股價在 2023 年的前幾週一直是大贏家，僅 18 天就上漲了 48%。

這是 9 個月來最大的加密貨幣反彈，價格全面飆升。雖然 Coinbase 股價的反彈對投資者來說是個好消息，但它也諷刺地總結了問題所在—— Coinbase 與加密貨幣市場的相關性。

沒有什麼比加密貨幣更具波動性的了，因此與其價格走勢息息相關並不是好消息。但 Coinbase 的表現取決於加密貨幣市場，因為隨著價格下跌，交易量和對該行業的興趣，以及延伸到 Coinbase，都會直線下降。

在疫情期間，這是一件了不起的事情。印鈔機處於最大功率，利率很低，散戶投資者都登上了 FOMO 的列車，對加密貨幣和豐厚回報的刺激性支票充滿了好奇。

但隨著宏觀環境的變化，加密貨幣行業的市值從 3 萬億美元暴跌至 8000 億美元，然後在最近的飆升中重回 1 萬億美元以上。

為什麼終止日本的業務？

儘管過去幾週表現不錯，但仔細看，你可以得出，Coinbase 自上市以來已經縮水了 85%，經歷了兩輪裁員，其首席執行官在 10 月份出售了 2% 的股票，現在正在終止運營日本的業務。

所有日本 Coinbase 客戶必須在 2 月 16 日之前從該平台撤回其持有的資產。如果他們不這樣做，剩餘的資產將轉換為日元。Coinbase 在前一個加密貨幣寒冬期間曾努力進軍日本市場，因此突然離開令人惋惜。

但 Coinbase 並不是唯一做出此舉的交易所，其競爭對手 Kraken 上個月也宣布將終止日本業務。與 Coinbase 一樣，Kraken 也裁掉了大量員工，在 FTX 崩盤震撼市場後解雇了 30% 的員工。Coinbase 與加密貨幣市場極端關聯的困境，一度是整個行業的交易所面臨的情況。

Coinbase 第三季度的結果顯示，其交易量比第二季度下降了 44%。交易量和興趣的下降最終導致了股價暴跌、裁員以及現在對日本業務的終止，只需看一眼 Google Trends，你就可以了解公眾對該交易所的關注度下降的幅度。

對於 $COIN 投資者來說，他們希望過去幾週疲軟的宏觀數據和加密貨幣的反彈是未來的預兆，否則股價反彈將是短暫的。