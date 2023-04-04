2023 年 Cosmos 價格預測。AltSignals 的 ASI 代幣能否跑贏 ATOM？

許多投資者正在尋找下一個重大機會，最近幾週加密貨幣市場看起來看漲。Cosmos 和 AltSignals 是兩個經常出現的名字，但哪個是更好的投資呢？在本文中，您將閱讀一些 Cosmos 價格專家預測，並確定 AltSignals 是否可以在 2023 年跑贏 ATOM。

Cosmos（ATOM）不斷壯大

Cosmos 被稱為“區塊鏈互聯網”，是一個革命性的生態系統，旨在解決長期困擾加密貨幣領域的互操作性、可擴展性和安全性問題。它有效地允許不相關的區塊鏈，如 Bitcoin 和 Ethereum，相互交互和交換資訊，開闢了一個全新的用例和功能世界。

這個令人難以置信的效用性使 Cosmos 在性價比方面處於領先地位。儘管近幾個月來大部分加密貨幣市場都落後了，但 ATOM 已經發佈了大量看漲的價格走勢。從 2022 年 6 月的低點 5.55 美元開始，它在 9 月份上漲了 200% 以上，達到 17.2 美元。同樣，在 3 月中旬，ATOM 在四天內從 10.29 美元上漲 31% 至 13.48 美元。

鏈上的一些看漲發展可能會支持 ATOM 未來的價格表現。獨立的區塊鏈現在可以從 Cosmos 中心的驗證者那裡購買證券，這將提高 ATOM 持有者的質押獎勵，並為生態系統帶來更多價值。

此外，區塊鏈間通信（IBC）協議實現了跨 Cosmos 原生區塊鏈的互操作性，使用其技術構建的項目數量從 2021 年第四季度的 32 個增加到 2022 年第四季度的 53 個。這表明 Cosmos 的採用正在回升，並可能推動未來的價格增長。

Cosmos（ATOM）價格預測

由於圍繞 ATOM 的看漲情緒，最近幾週 Cosmos 對 2023 年的價格預測一直在上漲。ATOM 目前的價值約為 12 美元，但許多人認為它在年底前至少會達到 22 美元。更樂觀的 Cosmos 價格預測被設定在 27 美元到 33 美元的範圍內，考慮到網絡最近的發展，這似乎是可能的。

在最佳情況下，一些專家甚至將 Cosmos 的價格預測定為 39 美元。如果發生這種情況，那麼今天的投資者可能會上漲約 225%！

AltSignals（ASI）正在為基於人工智能的交易解決方案鋪平道路

AltSignals 是一家備受推崇的交易信號供應商，成立於 2017 年，主要面向加密貨幣、外匯和股票市場交易者。多年來，AltSignals 建立了良好的聲譽，並積累了超過 50,000 名免費訂閱者和 1,400 名 VIP 會員的社區。它已發出超過 1,500 個高度準確的交易信號，實現了 64% 的平均獲勝率並產生了一些驚人的回報。

例如，AltSignals 在 1 月和 2 月的 23 筆 Binance 期貨交易中為 Binance 期貨用戶返還了 4,643%，平均勝率達到 91%。這些結果得到了該平台的 Trustpilot 頁面的支持，該頁面在近 500 條正面評論中獲得 4.9/5 星評級。

AltSignals 的成功可歸功於專有的 AltAlgo™ 指標，該指標使用超過 34 種不同的策略和篩選器掃描市場，以識別實時交易機會。該指標與 AltSignals 的專業交易員團隊相結合，他們現在正在尋求使用 ASI 代幣和 ActualizeAI 算法邁出下一步。

該算法將利用各種領先的人工智能技術，包括預測建模和情緒分析，以改進現有的 AltAlgo 系統並提供無與倫比的交易信號。ASI 代幣持有者可以獨家使用這種最先進的 AI 驅動算法 ActualizeAI，使他們能夠保持領先於市場並優化自己的交易績效。

擁有 ASI 代幣還可以讓投資者進入 AI Members Club，在那裡他們可以參與產品測試、貢獻想法，並率先嘗試對 ActualizeAI 算法進行的新更新。這不僅有助於創建一個參與 AltSignals 開發的參與社區，而且還為投資者提供了賺取額外 ASI 代幣的機會，作為他們努力的回報。

這些額外的 ASI 代幣可以累積起來，以解鎖 ActualizeAI 生態系統的更多高級功能，為用戶提供增強的交易洞察力和工具。除了其他有價值的功能，例如參加交易錦標賽和在平台治理方面的發言權，ASI 還為持有者提供了出色的效用性。分析師表示，這可能導致 2023 年價格大幅上漲。

AltSignals（ASI）價格預測

雖然 AltSignals 的 ASI 代幣將以 0.02274 美元的價格完成預售，但許多 2023 年的預測認為它會達到更高的價位。鑑於 AltSignals 可靠的記錄和顛覆交易信號行業的潛力，一些人認為這個價格被低估了。因此，有人預測 ASI 到 2023 年底將達到 0.40 美元。

甚至更大膽的預測認為 ASI 將推高至 0.70 美元，這並非不可能。如果達到這一價位，那麼即使是最新的預售投資者也可能獲得近 3,000% 的收益。

您應該投資哪一個？

雖然 Cosmos 的價格預測無疑是樂觀的，但其 2023 年的盈利潛力對 AltSignals 來說毫無意義。隨著 ASI 代幣的推出和 ActualizeAI 算法的開發，AltSignals 有可能利用其已經相當龐大的社區來創造對其代幣的巨大需求。

今天參與的投資者可以期待潛在的更多利潤。那是因為 ASI 仍處於預售的啟動階段，價值 0.012 美元。您不會想錯過 ASI 代幣預售——它可能是 2023 年回報最好的代幣之一。