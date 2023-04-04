美國證券交易委員會做出積極裁決後，Ripple 會反彈嗎？比較 Metacade 和 XRP 對 2023-2030 年的價格預測。

在其母公司 Ripple 成為美國監管機構高調訴訟的對像後，XRP 的價格預測最近受到影響。然而，最近曝光的消息可能會提振 Ripple 和 XRP 的長期前景。

在 Web3 的其他地方，Metacades（MCADE）宣佈在 MCADE 代幣預售期間取得重大成功後，它將在幾個數字資產交易所推出。投資者看好 XRP 和 MCADE 的未來——但目前哪種代幣最划算？

Ripple 和 Metacade 的看漲發展

Ripple（XRP）收到了有關其與美國證券交易委員會（SEC） 正在進行的法庭訴訟的 利好消息。SEC 於 2020 年對 Ripple 提出指控，理由是 Ripple 創建的數字資產 XRP 是一種未註冊的證券，而不是加密貨幣。

Ripple 總裁 Monica Long 告訴 CNBC，她“非常有希望” 美國證券交易委員會在 2023 年晚些時候的審判會取得積極結果。利好消息導致 XRP 價格飆升，該代幣在一天之內上漲超過 30%。

由於最近的謠言，XRP 的長期價格預測有所改善。與此同時，Metacade 繼續取得長足進步，因為該項目宣佈 MCADE 代幣將於 4 月 6 日在 UniSwap 上發佈。

Metacade 剛從一場非常成功的預售活動中脫穎而出，該活動從早期加密貨幣投資者那裡籌集了 1635 萬美元。 在 UniSwap IDO 之後將有兩個 CEX 上市：4 月的 Bitmart 和 5 月初的 MEXC。

什麼是 XRP？

XRP 是一種數字資產，由一家名為 Ripple Labs 的美國金融科技公司創建。該代幣旨在充當國際交易的橋樑，為傳統支付方式提供高速、低成本的替代方案。

XRP 建立在不受任何一個實體控制的去中心化網路上。雖然它可以被金融機構用來為跨境交易提供即時流動性，但 XRP 也是 XRP 賬本的原生貨幣。這種去中心化的區塊鏈網路可以支持去中心化應用（dApps）的開發。

XRP 價格預測：XRP 能否在 2023 年達到 1 美元？

人們普遍認為，Ripple 與 SEC 的官司的任何積極結果都會對 XRP 代幣產生巨大的購買壓力。這種加密貨幣在現實世界中具有效用性，其網路已被主要金融機構採用，包括 The Bank of England 和 Santander.。

只要 SEC 案件在不久的將來得出積極結論，XRP 的長期價格預測就會將 XRP 定為 4.20 美元。到 2023 年，由於短期 XRP 價格預測的目標是 1 美元的阻力位，投資者可以預期價格會出現重大走勢。

什麼是 Metacade？

Metacade 是一個全面的 GameFi 平台，提供區塊鏈上最大的邊玩邊賺（P2E）街機遊戲集合。雖然大多數 GameFi 平台僅提供單一的遊戲體驗，但 Metacade 為遊戲玩家提供了廣泛的選擇，以及慷慨的加密貨幣獎勵潛力。

Metacade 還旨在通過向元宇宙引入幾種獨特的賺錢機制，成為 Web3 用戶的中心樞紐。該項目將 P2E 機制提升到一個新的高度，並可以通過其廣泛的區塊鏈產品為投資者、企業家和遊戲玩家等提供服務。

MCADE 如何運作？

MCADE 代幣用於獎勵元宇宙遊樂中心中的遊戲玩家。代幣持有者還可以在平台上質押 MCADE 以獲得被動收益，並對治理提案進行投票，以幫助在社區主導的項目中達成共識。

元宇宙遊樂中心將為區塊鏈遊戲愛好者提供休閒和競技遊戲。玩家可以單人遊戲並獲得獎勵，同時嘗試打破他們的高分，或參加付費錦標賽，以獲得重要的加密貨幣獎品。

Metacade 還將通過 Create2Earn 功能獎勵內容創作者的社區貢獻。該平台的這一元素將在用戶發佈遊戲評論、分享創意以及與其他社區成員的帖子互動時用 MCADE 代幣獎勵他們。

作為 Work2Earn 功能的一部分，該項目將通過加密貨幣職位公告板公佈空缺職位。Work2Earn 將把區塊鏈用戶與 Web3 最熱門的初創公司的付費職位聯繫起來，甚至可以包括一次性工作，比如在新的 P2E 遊戲正式發佈之前對其進行測試。

MCADE 能否在 2023 年達到 0.50 美元？

MCADE 代幣預售為新項目帶來了巨大的動力，預計將從當前價格產生可觀的回報。在預售後，MCADE 將很快在各種數字資產交易所推出，代幣價格將從 0.008 美元上漲至 0.02 美元。

到 2023 年底，MCADE 預計將達到 0.50 美元的價格——比代幣預售結束時高出 22 倍。投機者非常看好該項目的未來前景，因為它在 GameFi 運動中提供了獨特的價值，並為原生代幣提供了廣泛的效用性。

MCADE vs. XRP 價格預測：哪個代幣值得購買？

隨著美國證券交易委員會的審判接近尾聲，XRP 價格預測可能會在未來幾個月和幾年內爆炸式增長。另一方面，MCADE 是 GameFi 領域最激動人心的新項目之一，對更廣泛的遊戲行業來說是一個極具顛覆性的發展。

MCADE 和 XRP 價格預測都預測在當前價格上有顯著回報。由於該項目處於早期階段， Metacade 可能會產生更高百分比的回報。即將上市的交易所可能是將 MCADE 添加到長期投資組合中的最佳時機。