Crypto Academy 首席執行官 Granit Mustafa：區塊鏈將“重新定義數字金融”

在金融界，也許沒有比加密貨幣更兩極分化的話題了。

對某些人來說，理解區塊鏈的概念完全是在浪費時間，除了構建交易者可以投機的毫無價值的加密貨幣外，它別無其他用途。然而，另一方面，儘管我們目前處於熊市，但越來越多的資金、資源和聰明頭腦正在湧入該領域。

我們採訪了 Crypto Academy 首席執行官 Granit Mustafa，了解他對持續熊市、加密貨幣的長期未來、其兩極分化性質等的看法。

Coinjournal（CJ）：您是否發現那些剛接觸加密貨幣的人有時會被所謂的複雜性和正確理解區塊鏈所需的技術知識所嚇到？

Granit Mustafa（GM）：當然有。儘管許多公司的領導者都有經營業務的頭腦，並依靠專家來獲取行業特有的技術知識，但對不可預測的行業的深刻理解似乎確實是恐嚇潛在交易者、投資者和企業家的關鍵因素。

對於機構和個人參與者來說，嘗試在這個行業取得一些成就可能是令人恐懼的。另一方面，有太多人想要在這個快速發展的新興行業中分一杯羹，以至於他們在沒有掌握所有資訊的情況下就一頭扎進去了。

然而，技術細節和技術本身並不複雜，而且隨后的區塊鏈和加密貨幣背後的概念相當簡單，我認為這會促使人們參與進來。

在最樂觀的情況下，參與行業本身提供了有關區塊鏈內部運作和行業動態的實用知識。然而，在最糟糕的情況下，如果感興趣的人並不勤奮，草率可能會使他們蒙受損失。

CJ：關於加密貨幣，觀點仍然兩極分化，有些人說有太多搶錢項目，而另一些人則說它將徹底改變我們所知道的經濟。您認為，為什麼會有如此廣泛的結果預測？

GM：與任何其他行業一樣，有些人完全相信技術或新興行業的新穎性和應用潛力，也有些人則因恐懼未知而堅決反對。

我們知道，金融市場一直存在跑路現象和龐氏騙局，我們也知道自從這個數字時代開始以來，每個行業都已經發生了多次毀滅性的黑客攻擊和許多其他犯罪活動。也就是說，每一項革命性的發明或創新，或者在這種情況下，一項顛覆性技術都是一把雙刃劍。

然而，就如同有些人認為玻璃杯是半滿那樣，他們完全相信技術的潛力不僅可以緩解人們的生活，還可以打擊反對者不斷指出的罪行。

這些預期的廣泛性源於該技術確實具有廣泛的應用，無論好壞，這種廣泛性的好處也帶來了一些亟需解決的缺點。

CJ：您是否認為我們目前看到的熊市會導致一些新進入者永遠離開這個行業？

GM：當然會。我想將熊市視為挑戰參與者的驅動力。牛市和熊市代表了市場的基本週期，這並不是什麼新鮮事。自市場運作開始以來，這種重複週期就一直存在，而且坦率地說，它永遠不會消失。

目前市場上的恐懼是相當大的，但對於那些在這個關鍵時刻相信並做出正確投資決策的人，以及那些無法應付而選擇將注意力和資金放在其他事情上的人來說，這是一個試驗場。

按理說，市場的不健康和不自然的增長將構成隨後同樣突然和嚴重的崩盤。儘管市場是新的、具波動性和不確定性，但基本的動向和概念仍然適用，儘管不確定性更高。

以 MicroStrategy 為例。作為持有 Bitcoin（BTC）的頂級機構投資者之一，儘管有各種期望，但它的首席執行官 Michael Saylor 表示，MicroStrategy 清算其 Bitcoin（BTC）持有量的唯一方法是，如果 Bitcoin（BTC）跌至 3,000 美元，他們會將其他資產作為抵押品，而不是決定賣出。行業持有人沒有被過去的週期所嚇倒，這是一個非常典型的例子。

CJ：您在網站上說，您相信加密貨幣是金融的未來。我很好奇您認為 Bitcoin 在未來會扮演什麼角色？

GM：我和我的團隊完全支持區塊鏈和加密貨幣絕對會重新定義數字金融的說法。

與普遍看法相反，監管對於促進和加速全球加密貨幣（包括 Bitcoin（BTC））的採用非常重要。隨著越來越多的採用，Bitcoin（BTC）將證實其作為避險投資和價值儲存的作用，隨著機構採用率的提高和全球支付通過旗艦加密貨幣提高便利性，Bitcoin 將採取適當的數字貨幣形式。

Bitcoin（BTC）由於供應有限而在市場上處於關鍵地位，而目前由於熊市造成的清算，Bitcoin（BTC）的收購時機已經成熟。現在是購買良機。幾年後，許多人會回顧 Bitcoin（BTC）交易價格為 20,000 美元的時間，就像他們回顧他們本可以以 2 美元擁有 Bitcoin（BTC）時一樣。

CJ：自2016年 Crypto Academy 成立以來，您對行業的發展感到驚訝嗎？

GM：我很高興這個行業的迅速發展，但我並不感到驚訝。我在這個行業已經足夠長的時間，意識到實現其廣泛應用的潛力。我很高興世界的其他地方已經趕上了這個行業的信徒。

然而，我原本預計會有更多的增長和更好的監管環境來促進區塊鏈技術和加密貨幣的採用，所以我對這方面有點失望。

但是，我預計 Binance 及其首席執行官趙長鵬（CZ）作為採用的關鍵加速器，將促使和激勵世界各地的政府和金融機構參與進來。

Coinjournal（CJ）：您在網站上發布了很多價格預測。這些記錄是什麼，您是如何得出這樣的預測的？

Granit Mustafa（GM）：我們的價格預測基於整體市場走勢、重要指數、恐懼和貪婪指數等情緒、加密貨幣的路線圖、市場接受度以及專家的意見，從而分析和呈現最準確的預期價格走勢。