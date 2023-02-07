加密貨幣億萬富翁在加密貨幣市場損失數十億美元——專家預測 Metacade 將飆升

加密貨幣億萬富翁是 2022 年加密貨幣崩盤中受害最嚴重的人群之一，他們的投資價值蒸發了數十億美元。隨著 Luna 和 FTX 等一連串申請破產保護的大牌加密貨幣市場受到衝擊，全球經濟因一系列不同的挑戰而陷入困境，加密貨幣億萬富翁驚恐地看著他們持有的資產價值幾乎在一夜之間暴跌。

這些事件動搖了投資者的信心，但對於加密貨幣億萬富翁和那些希望邁出加密貨幣投資第一步的人來說，好消息是一些項目仍然可以提供巨大的潛在收益。其中之一是新的區塊鏈遊戲平台 Metacade。

什麼是 Metacade？

Metacade 是全球首個虛擬線上遊樂中心，它利用區塊鏈技術為遊戲玩家提供最廣泛的邊玩邊賺（P2E）遊戲。該項目旨在將游戲愛好者聚集在一個中心位置，與志同道合的人建立一個社區，同時讓遊戲玩家和 GameFi 粉絲能夠決定平台的未來方向。

P2E 功能是吸引遊戲愛好者進入中心的主要吸引力。與許多其他依靠單一遊戲吸引遊戲玩家的元宇宙遊戲平台不同，Metacade 全面的遊戲庫可滿足各種遊戲玩家的需求。從想要在傳統街頭霸王式“打鬥”中痛擊朋友的休閒玩家到嚴肅的錦標賽玩家，每個參與的人都可以獲得加密貨幣獎勵。

Metacade 如何運作？

MCADE 是為 Metacade 平台提供能量的貨幣。它支撐著項目的方方面面，提供流入玩家錢包的資金，並為將 Metacade 定位為元宇宙遊戲革命的領導者提供動力。

收入通過多種渠道產生，一部分來自社區，另一部分來自外部來源。Metacade 會員可以投資 MCADE 代幣，參與線上錦標賽和抽獎，作為 Compete2Earn 計劃的成員分享豐厚的獎池，也可以像在現實世界的遊樂中心一樣玩付費遊戲。

外部資金來自中心的廣告，向其他遊戲開發商出售空間以通過他們的啟動板計劃在 Metacade 上發布遊戲，以及從 2024 年第一季度開始允許 Web3 公司在其求職版塊上發布最令人興奮的職業發展機會，作為創新的 Work2Earn 計劃。

同時，社區可以通過主要的 P2E 機制獲得額外的收入來源。其中之一是通過在 Compete2Earn 錦標賽中取得成功，而另一個是通過 Create2Earn 平台，用戶在該平台上通過與中心的社交互動獲得加密貨幣獎勵。他們創建的內容越多，通過遊戲評論、知識共享和參與實時聊天等貢獻獲得的收入就越多。

Metacade：推動 GameFi 創新

激發人們對 Metacade 興趣的最新穎的想法之一是開創性的 Metagrants 計劃，該計劃看起來將把平台發展到新的高度，同時通過促進和投資新想法為更廣泛的 Web3 領域提供支持。

平台鼓勵開發人員將獨家新遊戲的想法提交到池中MCADE 代幣持有者可以在池中對其進行投票。最受歡迎的內容將能夠從平台的財政錢包中獲得資金，以將開發人員的想法變為現實。該計劃於 2023 年第三季度推出，首款產品將於 2024 年第一季度推出。

Metagrants 計劃為 Metacade 社區提供了更大的自主權來確定中心的方向，並開放了對 Web3 中一些最好和最令人興奮的新遊戲的訪問，完全由社區認可的遊戲填充了平台的遊樂中心。

MCADE 能否在 2023 年達到 1 美元？

Metacade 通過其預售活動大肆宣傳，僅 10 週就籌集了驚人的 540 萬美元。隨著投資者湧向 MCADE，這一數字將繼續飆升，鞏固了它作為今年最值得投資的加密貨幣之一。

MCADE 的價格目前為 0.013 美元，在預售結束時將升值至 0.02 美元的最終價位。據預測，一旦 MCADE 上架交易所，人們的興趣就會飆升。由於預售投資者會繼續持有自己的股份以查看可以獲得什麼收益，而新投資者爭先恐後地獲得剩餘供應，因此預測 MCADE 將在 2023 年突破 1 美元大關並非不切實際。

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0.013 美元的 MCADE 看起來被低估了，即使考慮到當前的熊市情況。廣受歡迎且構思周密的路線圖，加上 Metacade 巨大的長期潛力，意味著它可能在 2023 年成為絕佳的投資機會。

雖然投資 MCADE 不會很快取代失去了數十億加密貨幣的億萬富翁，但對於任何加密貨幣投資者來說，它確實是一項非常不錯的加密貨幣投資。