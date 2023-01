Crypto.com 的裁員意味著什麼？加密貨幣寒冬肆虐

Crypto.com 已成為最新一家裁員的加密貨幣公司,週五宣布將裁員 20%。首席執行官 Chirs Marszalek 利用“市場狀況和最近的行業事件”作為裁員理由,這與其他加密貨幣首席執行官所指責的一致,因為熊市繼續出現受害者。

Today we announced the difficult decision to reduce our global workforce by about 20%.

— Kris | Crypto.com (@kris) January 13, 2023