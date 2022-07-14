KuCoin 首席執行官表示，加密貨幣發展將在新的加密貨幣寒冬中保持強勁——訪談

關鍵要點

KuCoin 現在是排名第 5 的交易所，在最近 1.5 億美元的融資後，其估值達到 100 億美元

我采訪了 KuCoin 首席執行官 Johnny Lyu，他稱歐洲市場是 KuCoin 的關鍵

Lyu 表示，加密貨幣市場目前正處於新的寒冬，但 KuCoin 仍處於有利地位

Lyu 還確認 KuCoin 沒有上市計劃，而是專注於創新和降低加密貨幣的進入門檻

據 CoinMarketCap，KuCoin 是排名第五的交易所且自 2017 年推出以來獲得了相當大的爆炸性增長。

今年早些時候，它在 B 輪前融資中籌集了超過 1.5 億美元，使其估值高達 100 億美元。其他一些公告最近也引起了我的注意。其中有一個特別有趣，即不少歐元交易對的推出，作為一個歐洲人，我很高興看到這個消息。

美元（以及備受批評的美元穩定幣 USDT）作為加密貨幣的首選法定貨幣確實令人震驚，隨著美元兌其他貨幣的繼續升值（DXY 指數今年大幅上漲了 11%），這一事實變得更加令人感慨。

對於這個以及其他問題，包括上市的可能性、KuCoin 遭受的 2020 年黑客攻擊、監管、整個行業的較低費用以及與 Coinbase 和 Binance 的比較，我為 CoinJournal 采訪了 KuCoin 首席執行官 Johnny Lyu。

這是一次非常有趣的訪談，特別是考慮到我們現在正在應對加密貨幣領域的熊市，整個領域的交易量都在回落，價格也在自由落體。完整的訪談記錄如下。

CoinJournal（CJ）：你們本週推出了幾個歐元交易對（對於來自歐元區的我，非常感謝 ！）。這樣做的原因是什麽，您認為歐元在進入加密貨幣方面遠遠落後於美元的原因是什麼？

Johnny Lyu（JL）：歐洲加密貨幣市場是 KuCoin 的關鍵市場之一，KuCoin 致力於為歐洲投資者提供簡單易用的加密貨幣交易服務。 3 月，KuCoin 集成了 SEPA 支付，允許用戶將歐元存入 KuCoin 並用於後續的加密貨幣購買。

為了擴展法定貨幣到加密貨幣的交易服務，KuCoin 增加了歐元交易對，使加密貨幣用戶能夠在歐元和加密貨幣之間進行即時轉換。通過支持這些歐元到法定貨幣交易對，KuCoin 加強了其在歐洲加密貨幣市場的影響力，該市場繼續保持強勁增長。

至於為什麼歐元在進入加密貨幣方面的表現並沒有美元那麼好，首先是因為美元作為全球儲備貨幣，在許多領域佔據主導地位。

另一方面，美國市場的加密貨幣採用指標遠好於歐洲市場。根據 KuCoin 發布的 Into The Cryptoverse 報告，截至 2022 年 3 月，美國 18-60 歲的成年人中有 27% 是加密貨幣投資者。但在歐洲對加密貨幣接受度較高的國家——德國，這一數字僅為 16%。

但好事多磨，我相信隨著歐洲市場對加密貨幣採用率的提高和更多創新產品的出現，歐元將在進入加密貨幣方面的發展迅速趕上美元。

CJ：您在 5 月份進行的令人印象深刻的融資活動使 KuCoin 估值達至 100 億美元。在市場開始最劇烈的下跌之前，獲得這筆資金和估值是否有所緩解？

JL：這次融資非常鼓舞人心。新資本的湧入將使 KuCoin 超越中心化交易服務，擴大其在 Web-3.0 中的影響力。與此同時，這筆資金將幫助我們成功度過行業低迷期，即使我們已經為長期的熊市做好了準備。

CJ： KuCoin 在長期熊市有多大優勢？在這次拋售中，交易量的跌幅是否超出了您的預期？

JL：加密貨幣市場正處於新的寒冬，市值和交易量大幅下降。但對於 KuCoin 來說，基於我們不斷的業務拓展和穩定的全球佈局，我們在2022 年上半年的交易量和用戶增長依然可觀：2022 年上半年，KuCoin 包括現貨和期貨交易在內的交易量已經超過 2 萬億美元，較 2021 年同期增長 180%。從不同市場來看，歐洲在增長速度上跑贏其他市場，實現 4810 億美元總交易量，同比增長 381%。在拉丁美洲、非洲和中東地區，已經實現了 4530 億美元和 3920 億美元的總交易量，增長率分別為 189% 和 152%。

所以對我們來說，熊市意味著要迎接更多的挑戰。儘管如此，只要有正確的發展方向和堅定的發展信念，我們有 100% 的信心以極佳的方式為用戶和行業取得更多突破。

CJ：您是否有計劃要跟隨 Coinbase 的腳步上市？經濟低迷是否影響了您對上市時機的看法？

JL：我們目前正集中精力和資源開發創新產品，以降低加密貨幣市場的准入門檻，並推動 KuCoin 的全球監管工作，以更好地服務全球加密貨幣用戶。因此，在短期內，我們沒有上市計劃。

CJ：您為什麼建議客戶在 Kucoin 上進行交易，而不是在 Coinbase、Binance 或其他一些交易所進行交易？

JL：對於這個問題，我首先想說的是，我們尊重每一個競爭對手。與我們的競爭對手一起在行業中不斷成長、突破和進步，無疑會推動行業的快速發展。

在這些年的發展中，KuCoin 被廣大用戶稱為“人民交易所”，這也體現了 KuCoin 最重要的特點和優勢。以下我來說說其中的幾個。

在 KuCoin，用戶可以享受業內最低的交易費用。 KuCoin 對掛單和吃單的交易費用從 0.1% 起。此外，如果您使用 KCS 支付交易費用，您還可以享受 20% 的折扣。

在 KuCoin，VIP 用戶（Lv 12）最高可享受 -0.005% 的掛單手續費和 0.02% 的吃單手續費。作為隱藏寶藏的家園，KuCoin 為用戶提供了首個接觸大量加密貨幣寶藏的機會。我們現在提供超過 700 種數字資產。而且我們在 KuCoin Earn 中提供了很多賺取被動收入的方式，比如質押、Burning Drops 等，供用戶在熊市中以低風險的方式賺取更多收入。

CJ：最近交易所之間出現了一個趨勢，是關於降低費用的鬥爭。您對此有何看法？ KuCoin 的戰略與此有何關聯？

JL：這對世界各地的用戶來說是個好消息。在這方面，我們一直以能夠為全球用戶提供最低的交易費用而自豪，這也有力地證明了 KuCoin 致力於為所有投資者提供服務，為全球用戶降低行業門檻的決心。

我們一直在全方位為用戶降低交易費用。例如，我們目前為新用戶提供價值高達 500 USDT 的新人大禮包，讓用戶可以順利開始他們的加密貨幣之旅。持有 KCS 的用戶還可以額外享受 20% 的交易手續費優惠。

不同 VIP 等級、不同交易量要求的用戶，可以享受相應的手續費優惠。我們也經常為不同交易偏好的用戶提供交易手續費回贈券，從而讓用戶從多方面享受更好的交易體驗和更少的成本。

CJ： KuCoin 在 2020 年遭受了黑客攻擊，但收回了大部分資金（並給客戶補足了差額）。如果任何不幸事件再次發生，您是否也會這麼做，您認為上市是否有助於減輕新客戶對加密貨幣交易所安全性的擔憂？

JL： 2020 年的事件對我們和整個行業來說都是一個深刻的教訓。但最重要的是，我們能夠向全球用戶證明，我們團隊的快速反應和流暢的流程在短時間內帶來了一個很好的解決方案。

在我們看來，通過上市來緩解用戶對安全性的擔憂，在心理層面上確實是有用的。但一個強大的安全系統更為關鍵。所以，我們更願意將精力專注於全球安全專家團隊的建設、系統的持續優化以及平台堅不可摧的安全防禦上，從而不斷為用戶帶來極致的安全體驗。

CJ：許多交易所，比如 Binance，都與監管機構有過一些摩擦。您是否害怕或歡迎加密貨幣領域加強監管審查？

JL：尊重不同國家和地區的法律、法規和政策，打擊恐怖主義，堅決維護反洗錢活動，是全球每個交易所的責任和義務。

推動加密貨幣行業以更好的方式發展也至關重要，這也是 KuCoin 所堅持的基本原則，從成立之初便一直遵循。此外，KuCoin 完成了 1.5 億美元的 B 輪前期融資，這將支持 KuCoin 的全球監管工作，以更好地服務於 200 多個國家和地區的 1800 萬用戶。

總的來說，正如我們的口號所說，我們將繼續成為“人民交易所”，這意味著我們將根據客戶的需求進行發展。