加密貨幣遊樂中心 Metacade 有望在 2023 年增長 10 倍！

尋求 2023 年潛在收益的投資者對 Metacade 在初始預售階段幾週內售罄的消息感到震驚，由於看漲的投資者向這個新生的加密貨幣遊戲平台投入了超過 490 萬美元的資金。

隨著 MCADE 的預售繼續吸引巨大興趣，在後續預售中，一些專家預測，早期投資者將在 2023 年享受 10 倍的收益。

Metacade 可能成為年度最佳產品

有遠見的投資者和加密貨幣遊戲愛好者在預售期間對 Metacade 的早期支持非常踴躍，支持該平台在元宇宙中提供最全面的線上遊樂中心的目標。

預售背後的勢頭在第 3 階段加快了步伐，這表明 Metacade 的效用代幣和本地貨幣代幣的價值將在短期內飆升，並可能在未來幾年實現巨大的長期收益。

在測試階段，MCADE 的價值從每個代幣 0.008 美元開始，到第九個也是最後一個預售階段結束時將升至 0.02 美元。預計一旦 MCADE 向公眾開放，其價格可能會大幅上漲。

看漲的投資者被 Metacade 巨大的長期潛力所吸引，這在其全面而雄心勃勃的 白皮書 中有所闡述。這一點，再加上 GameFi 領域在未來五年內預計將出現更廣泛的爆炸式增長，以及計劃在未來幾年將自己置於加密貨幣遊戲的中心，這意味著 MCADE 有可能在今年實現 10 倍的收益。

2023 年 MCADE 能達到多高？

MCADE 的價值將在整個預售期間上升，在準備其 IDO 時最終達到每個代幣 0.02 美元的價值。然後，當 MCADE 在去中心化交易所（DEX）上推出時，全球買家可能會爭相購買。

預計早期投資者將維持他們的持有戰略，等待 MCADE 價值的大幅上漲。由於 20 億個代幣的固定供應量有限，預計中心化和去中心化交易所對 MCADE 的需求將大幅上漲，這可能會導致價格上漲，因為 MCADE 將自己確立為可靠的加密貨幣遊戲代幣。

MCADE 代幣中內置的效用性使其成為對投資者而言更具吸引力的前景。預期該價值可以帶來 10 倍的收益，價值增加到 0.10 美元到 0.20 美元之間——這是 2023 年的現實前景。

加密貨幣是一項不錯的長期投資嗎？

從 2016 年到 2021 年，全球加密貨幣持有者在五年內增長了近 60 倍 。儘管在 FTX 等加密貨幣市場一些知名企業倒閉以及全球經濟狀況的推動下，2022 年市場狀況明顯轉冷，但投資者和平台的數量仍在繼續增長。

此外， 到 2027 年，加密貨幣遊戲市場預計將同比增長約 70%，成為一個價值 630 億美元的產業 。Metacade 憑藉其無與倫比的線上街機遊戲系列，處於充分利用這一增長的有利地位。

加密貨幣世界節奏很快，用戶案例數量不斷增加，因此很難預測未來。然而，隨著像薩爾瓦多這樣的國家開始採用加密貨幣作為一種真正的國際支付方式，加密貨幣市場的跡象非常積極。

什麼是 Metacade？

Metacade 正在構建一個全新的平台，託管元宇宙中最廣泛的線上街機遊戲，成為加密貨幣遊戲世界中推出的第一個此類項目。Metacade 建立在 Ethereum 區塊鏈之上，將提供各種各樣的邊玩邊賺（P2E）遊戲，讓遊戲愛好者可以與志同道合的人聚在一起，建立社區並在玩遊戲時獲得加密貨幣獎勵。

作為一個由社區驅動的項目，Metacade 為遊戲玩家和用戶提供了 P2E 功能之外的一系列不同的收入機制，成員因與平台的社交互動而獲得獎勵，並且很快就能夠在 Metacade 和在更廣泛的 Web3 行業中申請職位，包括遊戲測試員等。

Metacade：推動 GameFi 開發

Metacade 旨在通過其突破性的 Metagrants 計劃在更廣泛的 GameFi 行業提供創新，從而遠遠超越 P2E 加密貨幣遊戲平台的傳統領域。開發商可以提交資金申請，以支持創建新的獨家遊戲。這些提交的內容被匯集起來並呈現給 MCADE 代幣持有者，由他們投票選出自己最喜歡的遊戲。

通過將進入開發階段的遊戲的控制權交給社區，Metacade 能使 GameFi 行業受益，在其平台上擁有玩家想要的遊戲，同時為最有才華的遊戲開發人員提供急需的開發經驗，以採用最新和最好的 Web3 技術，使 Metacade 在競爭中保持領先地位。

Metacade：2023 年收益 10 倍的最佳加密貨幣遊戲代幣

MCADE 預售為投資者提供了一個獨特的機會，可以購買元宇宙最令人興奮的加密貨幣遊戲項目代幣。預售第 3 階段，目前 0.013 美元的價格看起來被低估了，即使在今天的熊市條件下也是如此。

專家預計 Metacade 的預售將在每個階段迅速全部售罄，使 MCADE 成為價格上漲之前的必須購買的代幣。2023 年有望實現 10 倍的收益，現在是投資者購買 MCADE 代幣的好時機。