隨著熊市的到來，今年全球對加密貨幣的興趣下降了 16%

關鍵要點

根據 Google 數據，今年全球對加密貨幣的興趣比 2021 年平均水平低 16.6%

Bitcoin 今年跌幅達 52.7%，而裁員和清算也衝擊了該行業

興趣降幅最大的是荷蘭，為 37%，其次是愛爾蘭和新西蘭

中非共和國逆勢而上，在其政府 4 月 宣布 將 Bitcoin 成為法定貨幣後，興趣增加了 592%

其他非洲國家——摩洛哥和肯尼亞——緊隨其後，與去年相比，他們對加密貨幣的興趣分別增長了 61% 和 55%。

發展中國家對加密貨幣的興趣比發達國家更加堅定，儘管經濟低迷，但多個國家對加密貨幣的興趣今年仍在增加

加密貨幣市場在 2022 年急劇下跌。Bitcoin 的價格（經常產生波動）目前比元旦交易價 47,700 美元低 52%。

但波動的不僅僅是價格。隨著下跌趨勢的蔓延，我們已經看到幾個主要參與商的清算——最引人注目的是前 10 大代幣 Luna 的崩盤及其穩定幣 UST 在 5 月的死亡螺旋，還有加密貨幣貸出商 Celsius 和 Voyager Digital 的破產申請等。

不幸的是，裁員的趨勢也席捲了整個行業。最引人注目的莫過於 Coinbase，他在超級碗廣告上花費 數百萬美元 後僅僅幾個月就解雇了 18% 的員工（1,110 名員工）。

所以我們很好奇——今年全球對加密貨幣的興趣是否因牛市熱潮的結束而下降？如果是，哪些國家對加密貨幣的興趣下降最大？

2022 年對加密貨幣的興趣大幅下降

全世界各地對加密貨幣的興趣下降了 16.6%，這個下降幅度相當大。其中下降最大的國家是荷蘭，跌幅達 37%，緊隨其後的是歐洲國家愛爾蘭，下降了 30%，而新西蘭則下降了 28%。

值得注意的是，與 2021 年的搜索量相比，美國緊隨其後，下降了 26% 以上。由於美國仍佔市場交易量的很大一部分，這象徵著如今的市場與去年的相比產生了翻天覆地的變化，這與我們看到的裁員和價格暴跌有關。

有趣的是，就加密貨幣興趣而言，最具韌性的國家大多是發展中國家——摩洛哥、肯尼亞、斯里蘭卡、尼日利亞和哥倫比亞，它們都躋身於興趣實際在飆升的國家之列。對於摩洛哥和肯尼亞，這兩個非洲國家分別增長了 61% 和 55%。

上個月對加密貨幣的興趣進一步下降

自 5 月 Terra 倒閉以來，熊市真正進入序章，因此過去的幾個月是殘酷的。與整個 2022 年相比，僅從 7 月份的下降來看，情況更為嚴峻。世界平均水平顯示，與 2022 年的平均水平相比，本月對加密貨幣的搜索量減少了 63%。

新西蘭、西班牙、委內瑞拉，以及——有點令人驚訝的——美國和加拿大，都是興趣下降幅度最大的國家之一。美國的搜索量下降了 59%，加拿大緊隨其後，下降了 58%。

薩爾瓦多

薩爾瓦多總統 Nayib Bukele 經常在 Twitter 上說，在 Bitcoin 暴跌時，他的政府正在“逢低買入”。但似乎他的國民並不持相同意見，因為自去年以來 Bitcoin 一直是法定貨幣 。

根據 Google 搜索趨勢，與 2021 年的數字相比，7 月份薩爾瓦多對 Bitcoin 的興趣比任何其他國家的下降幅度更大。鑑於 Bukele 於 2021 年宣布將其作為法定貨幣時，其搜索量不可避免地會激增，因此預計會出現某種形式的下降，但 63% 的降幅令人擔憂，並凸顯了熊市的破壞性影響和薩爾瓦多群眾加入 Bitcoin 的挑戰。

從整體上看，與 2021 年相比，2022 年對加密貨幣的整體興趣下降了 17.9%，雖然沒有 7 月份 64% 的下降那麼明顯——但仍然是一個相當大的降幅。

中非共和國

出於比例考慮，上圖漏掉了一個國家——中非共和國，那是因為它的數字非常令人震驚。與 2021 年的數字相比，2022 年 7 月它對加密貨幣的興趣增加了 715%（2022 年整體為 592%）。

當然，這是因為中非共和國在 4 月成為第二個宣布 Bitcoin 為法定貨幣的國家。不僅如此，他們還宣布用新推出的加密貨幣“Sango Coin”將該國豐富的資源（鑽石、鈾、石油）代幣化。

然而，在世界上最貧窮的國家中，只有 10% 的國家可以訪問互聯網，這是否是一項審慎的舉措則是另外一說了。