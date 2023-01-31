加密貨幣市場反彈，但損失依然嚴重

關鍵要點

Bitcoin 從低點上漲了近 50%，但仍比歷史高點下跌了三分之二以上

一些鏈上指標顯示，與之前的下跌相比，漲勢是多麼的小

由於市場正在為將於週三 FOMC 會議公布的最新利率政策做準備，來自該行業的利好消息仍然很少

讓我們從一個謎語開始。如果您擁有的資產在之前下跌 77% 後上漲了 47%，您的利潤/虧損是多少？

答案是可怕的 67% 損失。

這就是在 2021 年底以歷史高位買入的 Bitcoin 投資者所面臨的困境。雖然市場以閃亮的方式開啟了這一年，但重要的是不要被迷惑。

不過，人類的記憶力很短。隨著 Bitcoin 從 FTX 崩盤後 的低點上漲近 50%，加密貨幣市場再次對它們感到頭暈目眩。希望能為人們做些什麼真是太神奇了，是吧？我的意思是希望利率會再次下降。

美聯儲控制 Bitcoin 價格

我 上週 寫了一篇文章，內容是關於這次最近的反彈，如果它能說明什麼的話，只是更加地證明了 Bitcoin 作為一種極端風險資產在交易中的地位。

Bitcoin 在去年遭受重創，因為全球央行自 Bitcoin 誕生以來首次轉為鷹派。隨著過去十年的廉價資金不再可用，以及其他投資（如國庫券）的高收益，高風險資產崩潰了。

眾所周知，科技行業對利率非常敏感，科技公司一直在解僱員工，包括 Meta、Salesforce、Twitter、Google 等等。

隨著通脹開始降溫，人們對令人窒息的貨幣政策所帶來的痛苦終有一天會結束的希望再次燃起。

市場仍然飽受摧殘

儘管情況無疑比兩個月前的這個時候要樂觀，但加密貨幣市場仍處於痛苦之中。

破產事件仍在不斷上演——參見上週 Genesis 的破產申請 ——同時還有許多其他潛在的下行催化劑，因為市場仍在深入探索 Sam Bankman-Fried 的混亂局面：例如，DCG 仍然存在很多不確定性。

雖然價格一直在運行，但沒有特別好的消息來解釋這次的反彈。正如我所說，這些都是宏觀因素，投資者正盯著美聯儲。

幾張圖表能很好地描繪了市場上仍然存在的痛苦。儘管最近出現好轉，但淨實現利潤標記是一種鏈上指標，通過比較最近移動的代幣價格與之前移動的價格計算得出，顯示相比去年秋天的下跌規模，最近的反彈相形見絀。

事實上，沒有必要把事情複雜化。儘管通過 COVID 傳播了“對沖”說法和“不相關投資”的謠言，但很明顯，Bitcoin 的交易現在正在權衡利率預期。

下圖可能是過去幾年所有加密貨幣中最重要的一張圖表。

最終的小幅反彈可能會很快逆轉，具體取決於即將召開的美聯儲會議的情況。如果事情最終變得比市場目前消化的更為強硬，它也可能會反其道而行之。

無論哪種情況，現在什麼在推動市場是顯而易見的。