加密貨幣需要更多的上市公司—— Circle IPO 的崩盤表明行業存在問題

早在 2021 年,加密貨幣世界的前景一片光明。

一家名為 Coinbase 的交易所於 4 月以估值 860 億美元上市。它是第一家上市的大型加密貨幣公司。它立即被宣布為華爾街的金融巨頭,其市值超過其交易的證券交易所。納斯達克的市值為 260 億美元,而 ICE(紐約證券交易所的母公司)的市值為 670 億美元。

正是在這樣的背景下,全球第五大加密貨幣和第二大穩定幣—— USD Coin 的發行方 Circle 宣布了自己的上市計劃。該公司價值 45 億美元,計劃於年底前在紐約證券交易所上市交易,股票代碼為 CRCL。

隨後,Circle 開始通過其 USD Coin 從競爭對手 Tether 手中爭奪市場份額,加密貨幣價格不斷飆升。到 2021 年 2 月,其估值翻了一番,達到 90 億美元。然後,一切都變了。

隨著世界過渡到緊縮的貨幣環境,利率因通脹膨脹危機而上升,風險資產的價格暴跌。加密貨幣受到的打擊最為嚴重,市場遭到徹底破壞。

這破壞了 Circle 的上市計劃,該公司最終在 12 月取消了計劃。如果 Circle 上市,評估時機有多差的一個好方法是查看 Coinbase 的股價(我在 這裡 深入探討了 Coinbase 的困境)。

即使在新年伊始上漲了 45%,市值仍為 130 億美元,較上市時的 860 億美元估值下降了 85%。考慮到這一點,就不難看出 Circle 為什麼選擇讓交易以失敗告終。

1/ Some big @circle news. This morning, we announced the termination of our proposed deSPAC transaction. While disappointing that we did not complete SEC qualification in time, we remain focused on building a long-term public company. https://t.co/R0XYfCFD54

— Jeremy Allaire (@jerallaire) December 5, 2022