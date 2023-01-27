加密貨幣需要更多的上市公司—— Circle IPO 的崩盤表明行業存在問題

關鍵要點

Circle 發行世界第五大加密貨幣 USDC 穩定幣，市值達 440 億美元

Circle 宣布計劃於 2021 年 7 月以 45 億美元的估值上市

去年 2 月，這一估值翻了一番，達到 90 億美元，但交易在 12 月被取消

我們的分析師 Dan Ashmore 稱，加密貨幣需要更多的上市公司來確立合法性

Circle 聲稱其長期計劃仍有意上市，但 Ashmore 寫道，這取決於某些變量

早在 2021 年，加密貨幣世界的前景一片光明。

一家名為 Coinbase 的交易所於 4 月以估值 860 億美元上市。它是第一家上市的大型加密貨幣公司。它立即被宣布為華爾街的金融巨頭，其市值超過其交易的證券交易所。納斯達克的市值為 260 億美元，而 ICE（紐約證券交易所的母公司）的市值為 670 億美元。

正是在這樣的背景下，全球第五大加密貨幣和第二大穩定幣—— USD Coin 的發行方 Circle 宣布了自己的上市計劃。該公司價值 45 億美元，計劃於年底前在紐約證券交易所上市交易，股票代碼為 CRCL。

隨後，Circle 開始通過其 USD Coin 從競爭對手 Tether 手中爭奪市場份額，加密貨幣價格不斷飆升。到 2021 年 2 月，其估值翻了一番，達到 90 億美元。然後，一切都變了。

熊市結束了上市的希望

隨著世界過渡到緊縮的貨幣環境，利率因通脹膨脹危機而上升，風險資產的價格暴跌。加密貨幣受到的打擊最為嚴重，市場遭到徹底破壞。

這破壞了 Circle 的上市計劃，該公司最終在 12 月取消了計劃。如果 Circle 上市，評估時機有多差的一個好方法是查看 Coinbase 的股價（我在 這裡 深入探討了 Coinbase 的困境）。

即使在新年伊始上漲了 45%，市值仍為 130 億美元，較上市時的 860 億美元估值下降了 85%。考慮到這一點，就不難看出 Circle 為什麼選擇讓交易以失敗告終。

1/ Some big @circle news. This morning, we announced the termination of our proposed deSPAC transaction. While disappointing that we did not complete SEC qualification in time, we remain focused on building a long-term public company. https://t.co/R0XYfCFD54 — Jeremy Allaire (@jerallaire) December 5, 2022

加密貨幣需要上市公司

所有這一切的最大輸家是加密貨幣。我已經寫了很多關於我認為是去年出現的最大問題的文章，這對整個行業的聲譽造成了打擊。

不僅如此，該領域如此之多的中心化公司持續缺乏透明度，也是一種破壞。長期以來，這些公司一直在零監管和自由統治的狂野西部世界中運營。

Binance 就是一個很好的例子。它在 FTX 崩盤 後發布了儲備證明報告，但發布儲備的審計合作夥伴 Mazars 突然取消了合作關係，並放棄為所有加密貨幣公司提供此類報告。

這是在對這些報告所暗示的內容不斷產生誤解的情況下發生的。也就是說，這些是加密貨幣行業的許多人宣稱為審計，但實際上還差得遠。裡面沒有提及負債，也沒有足夠的細節來給投資者任何信心。

yes, but liabilities are harder. We don't owe any loans to anyone. You can ask around. — CZ 🔶 Binance (@cz_binance) December 7, 2022

如此多的中心化參與者—— Genesis、Celsius、Three Arrows Capital、Voyager Digital、BlockFi、FTX 等公司的垮台對整個行業造成了不可估量的傷害。

上市公司數量的增加將有助於抵消加密貨幣所帶來的聲譽打擊。儘管 Coinbase 對投資者來說表現不佳，但它在股票市場上的存在確實為一個急需它的行業帶來了合法性的氣息。

Circle 聲稱，如果未來出現合適的時機，它仍然打算上市。隨著該行業繼續在大舞台上爭取合法性，整個加密貨幣領域都應該希望這一點被證明是正確的。